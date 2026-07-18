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2026. júl. 18., szombat Frigyes

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Teszteld a random tudásod! − Kvízkérdések igazi különcöknek: te köztük vagy?

érdekesség tudás kvíz
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Egész biztosan hallottál már olyan meghökkentő fun facteket, amelyek egész életedre bevésődtek a memóriádba. Az alább kvíz ezt az úgynevezett random tudást teszteli. Vagy elég különc ahhoz, hogy a kérdések legalább 80 százalékára tudd a választ? Derítsük ki!

Tudtad, hogy a skótoknak 421 kifejezésük van a hóra? És azt, hogy a kék bálnának akkora a szíve, hogy elférnél az artériájában is? Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor figyelj, mert egy random tudást tesztelő kvízzel készültünk, amelynek nyúlürege az indokolatlan tudás világának legmélyebb bugyraiba vezet. 

random tudás kvíz
Szokatlan dolgokat mindig érdemes megtanulni. Ebben pedig óriási segítségedre lesz ez a randomtudás-kvíz!
Forrás: Shutterstock

Randomtudás-kvíz – Hogy micsoda???

Az internet világában egyre több információ jut el hozzánk. Manapság, amikor már a válópert is az AI intézi helyettünk, már nem kell könyvtárba járni, hogy levegyük a polcról a világ legfurcsább dolgainak enciklopédiáját, hiszen ezek már online is elérhetőek. 
 

De mit is kezdhetsz ezzel a tudással

Természetesen a szokatlan dolgokon mindig jókat lehet derülni. Vegyél magadhoz egy tál popcornt, és szórakozz, miközben új tudásra teszel szert. Ha viszont nem mondtunk újat a kvízünkkel, akkor igen könnyen leleplezheted, hogy mennyire vagy különc.
Ha pedig valamelyik kérdésünk különösen elnyerte a tetszésed, akkor azt oszd meg a barátaiddal! Hadd legyen más is csodabogár rajtad kívül! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 A polipoknak három szívük van, de ebből kettő…
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik országban van nemzetközi szundinap, amellyel megünnepelik a délutáni sziesztát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Még mielőtt az egyik leghíresebb filmbeli szörnyeteggé vált volna, King Kong eredetileg...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Milyen szokatlan dolgot találtak egy 1939-ben elásott időkapszulában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik madár rakja a legnagyobb tojásokat a testméretéhez viszonyítva?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik országban tiltották be a rágózást?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Mitől fél egy arachibutyrofóbiás?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 A disznó nem tud izzadni. Igaz vagy hamis?

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