Teszteld a random tudásod! − Kvízkérdések igazi különcöknek: te köztük vagy?

Tudtad, hogy a skótoknak 421 kifejezésük van a hóra? És azt, hogy a kék bálnának akkora a szíve, hogy elférnél az artériájában is? Ha felkeltettük az érdeklődésedet, akkor figyelj, mert egy random tudást tesztelő kvízzel készültünk, amelynek nyúlürege az indokolatlan tudás világának legmélyebb bugyraiba vezet.
Randomtudás-kvíz – Hogy micsoda???
Az internet világában egyre több információ jut el hozzánk. Manapság, amikor már a válópert is az AI intézi helyettünk, már nem kell könyvtárba járni, hogy levegyük a polcról a világ legfurcsább dolgainak enciklopédiáját, hiszen ezek már online is elérhetőek.
De mit is kezdhetsz ezzel a tudással?
Természetesen a szokatlan dolgokon mindig jókat lehet derülni. Vegyél magadhoz egy tál popcornt, és szórakozz, miközben új tudásra teszel szert. Ha viszont nem mondtunk újat a kvízünkkel, akkor igen könnyen leleplezheted, hogy mennyire vagy különc.
Ha pedig valamelyik kérdésünk különösen elnyerte a tetszésed, akkor azt oszd meg a barátaiddal! Hadd legyen más is csodabogár rajtad kívül!
1/8 A polipoknak három szívük van, de ebből kettő…
2/8 Melyik országban van nemzetközi szundinap, amellyel megünnepelik a délutáni sziesztát?
3/8 Még mielőtt az egyik leghíresebb filmbeli szörnyeteggé vált volna, King Kong eredetileg...
4/8 Milyen szokatlan dolgot találtak egy 1939-ben elásott időkapszulában?
5/8 Melyik madár rakja a legnagyobb tojásokat a testméretéhez viszonyítva?
6/8 Melyik országban tiltották be a rágózást?
7/8 Mitől fél egy arachibutyrofóbiás?
8/8 A disznó nem tud izzadni. Igaz vagy hamis?