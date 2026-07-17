Már nem tabu a fizetés: egyre több fiatal beszél nyíltan arról, mennyit keres − Szerinted jól teszik?

A közösségi médiában ma már Z generációsok ezrei osztják meg, mennyit keresnek, milyen plusz juttatásokat kapnak vagy azt, hogyan alkudtak ki magasabb bért egy állásinterjún. A cél sokak szerint nem a dicsekvés, hanem az, hogy mások reális képet kapjanak arról, mennyit ér egy adott pozíció.

A Z generáció már beszélget a fizetéséről, számukra a jövdelem nem tabu.

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Így gondolkodik a Z generáció a fizetéséről A Gen Z másképp gondolkodik, mint az előttük lévő generációk: nyíltan beszélnek a fizetésükről.

A nyílt kommunikáció a Z generáció szerint egyenlőbb bérekhez vezethet.

Mit mondanak a korábbi generációk képviselői?

Hogy látják a szakértők?

Hol húzódik a határ?

Az idősebb generációk másként gondolkodnak

A baby boomerek és az X generáció tagjai közül sokan úgy nőttek fel, hogy a fizetés magánügy. Szerintük a nyílt bérbeszélgetések feszültséget szülhetnek a munkahelyen, irigységet okozhatnak, és könnyen konfliktushoz vezethetnek.

A fiatalabbak ezzel szemben úgy látják: éppen a titkolózás kedvez annak, hogy ugyanazért a munkáért eltérő fizetést kapjanak a dolgozók.

Mit mondanak a szakértők?

Munkaerőpiaci szakemberek szerint a nagyobb átláthatóság valóban hozzájárulhat a tisztességesebb bérezéshez. Nem véletlen, hogy egyre több országban jelennek meg olyan szabályozások, amelyek arra ösztönzik a cégeket, hogy már az álláshirdetésekben feltüntessék a várható fizetési sávot.

Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a fizetés önmagában nem hasonlítható össze. A tapasztalat, a felelősségi kör, a teljesítmény vagy a juttatások is jelentős különbséget jelenthetnek.

Hol húzódik a határ?

A kérdés valószínűleg még sokáig megosztja a generációkat. Míg a Gen Z természetesnek tartja, hogy nyíltan beszél a pénzről, sokak számára továbbra is kényelmetlen téma marad. Az viszont biztosnak látszik, hogy a fizetések körüli tabuk lassan oldódnak, és a következő években egyre több munkahelyen válhat természetessé az, ami korábban elképzelhetetlen volt.

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