Megan Fox új Instagram-bejegyzése órák alatt bejárta a közösségi médiát. A fotókat Amber Asaly készítette, a koncepció pedig egyszerre merít a gótikus divatból, a vallási szimbólumokból és a sötét női karakterek világából.

Megan Fox friss fotói felrobbantották az internetet.

Forrás: Northfoto

Angyali glória, démoni hangulat: Megan Fox fotóin pörög az ineternet

A képsorozaton Megan Fox áttetsző fekete fehérneműben, hosszú fekete fátyollal pózol. A fotók összhatása inkább sejtelmes és baljós, mint ártatlan.A styling Chris Dylan, a smink Jenna Kristina munkája.

A fotók mellé a 40 éves Fox az alábbit írta: „A férfiak elhitették velünk, hogy Éva bűne az engedetlenség volt, pedig valójában ez volt a legnagyobb erénye.”

Mindenkit Jennifer Checkre emlékeztet

A képek láttán a kommentelők szinte egy emberként kezdték emlegetni az Ördög bújt beléd című 2009-es filmet.

Megan Fox Jennifer Check karakterét, a démon által megszállt középiskolás lányt alakította, aki egyszerre volt csábító és félelmetes. Bár a film a bemutatásakor vegyes fogadtatásban részesült, az évek során igazi kultfilmmé vált, Jennifer Check Megan Fox egyik legismertebb szerepe lett.

A mostani fotósorozatról nem tudni, hogy tudatos utalás lenne a filmre, de a fekete fehérnemű, a gótikus látványvilág, a vallási szimbólumok és a végzet asszonya karaktere annyira ahhoz hasonló hangulatot teremt, hogy sok rajongó szerint szinte olyan, mintha Jennifer Check tért volna vissza.