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ördög bújt beléd megan fox jennifer check
Losonci Edina
2026.07.17.
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Tizenhét évvel az Ördög bújt beléd (Jennifer's Body) bemutatója után a színésznő ismét magára öltötte a végzet asszonya szerepét. Megan Fox a rajongók szerint pont úgy fest legfrissebb képein, mint kultikussá vált karaktere.

Megan Fox új Instagram-bejegyzése órák alatt bejárta a közösségi médiát. A fotókat Amber Asaly készítette, a koncepció pedig egyszerre merít a gótikus divatból, a vallási szimbólumokból és a sötét női karakterek világából. 

Screenshot of Megan Fox, latest post on social media,
Megan Fox friss fotói felrobbantották az internetet.
Forrás: Northfoto

Angyali glória, démoni hangulat: Megan Fox fotóin pörög az ineternet

A képsorozaton Megan Fox áttetsző fekete fehérneműben, hosszú fekete fátyollal pózol. A fotók összhatása inkább sejtelmes és baljós, mint ártatlan.A styling Chris Dylan, a smink Jenna Kristina munkája.

A fotók mellé a 40 éves Fox az alábbit írta: „A férfiak elhitették velünk, hogy Éva bűne az engedetlenség volt, pedig valójában ez volt a legnagyobb erénye.”

Mindenkit Jennifer Checkre emlékeztet

A képek láttán a kommentelők szinte egy emberként kezdték emlegetni az Ördög bújt beléd című 2009-es filmet. 

Megan Fox Jennifer Check karakterét, a démon által megszállt középiskolás lányt alakította, aki egyszerre volt csábító és félelmetes. Bár a film a bemutatásakor vegyes fogadtatásban részesült, az évek során igazi kultfilmmé vált, Jennifer Check Megan Fox egyik legismertebb szerepe lett.

A mostani fotósorozatról nem tudni, hogy tudatos utalás lenne a filmre, de a fekete fehérnemű, a gótikus látványvilág, a vallási szimbólumok és a végzet asszonya karaktere annyira ahhoz hasonló hangulatot teremt, hogy sok rajongó szerint szinte olyan, mintha Jennifer Check tért volna vissza.

Hiperintenzív kapcsolatok, karmikus sorsfordulatok: Megan Fox élete a számmisztika tükrében

A számmisztika szerint Megan Fox nemcsak különleges szépségével, de rendkívül mély, karmikus sorsvonalával és individuális karakterével is kitűnik a tömegből

Tavasszal tért vissza az Instára: megjelenése egy irányba mutat

Megan Fox márciusi Instagram-visszatérése óta következetesen ezt a sötét, merész vizuális stílust építi. Azóta több fehérneműs fotósorozatot is megosztott, és a 2026-os Oscar-gála utáni partin is hasonló összeállításban jelent meg.

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