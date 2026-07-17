Nem csak a memória romlik: a hospice ápoló szerint ez a 6 tünet már a demencia korai jele lehet

A demencia nem egyetlen betegség, hanem többféle kórképet foglal magába, köztük az Alzheimer-kórt és a frontotemporális demenciát. Ez utóbbival küzd például Bruce Willis is.

Nem csak a memória romlik a demencia esetén.

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A demencia nem egyszerű feledékenység

A 16 éve hospice ápoló Julie McFadden a YouTube-csatornáján, a Hospice Nurse Julie-n részletesen ismertette azokat a korai figyelmeztető jeleket, amelyeket a családtagok gyakran nem vesznek észre, vagy a természetes öregedés számlájára írnak.

1. A mindennapi életet befolyásoló rövid távú memóriavesztés

A hospice ápoló szerint a leggyakoribb korai jel a mindennapi életet befolyásoló rövid távú memóriavesztés. Kiemelte, hogy ez nem azonos az időnként előforduló feledékenységgel. „Ez nem feledékenység. Ez egészen más” – nyomatékosítja. Példaként említette, amikor valaki ugyanazt a kérdést ismétli újra és újra és teljesen elfelejti a közelmúltbeli beszélgetéseket – például azt, hogy egy rokonnal közös ebédet beszéltek meg –, vagy emlékeztetők ellenére sem tudja felidézni a megbeszélt találkozókat. Ezek a rövid távú memória károsodására utalhatnak. McFadden arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintett gyakran nincs tudatában saját memóriazavarának.

2. A rutinfeladatok elvégzésének nehézsége

A második figyelmeztető jel az ismerős feladatok elvégzésének nehézsége. Az ápoló ezt nagyon fontos tünetnek tartja, amelyet sokszor figyelmen kívül hagynak. „Például, ha valaki nem emlékszik arra, hogyan kell elkészíteni egy olyan ételt, amit az elmúlt 30 évben gyakran főzött, vagy hirtelen gondjai akadnak a tévé távirányítójának kezelésével vagy a számlák fizetésével” – nyilatkozta Julie. Ha valaki olyan feladatokkal sem boldogul, amelyeket hosszú éveken át rutinszerűen végzett, az már az agyműködés megváltozására utalhat.

3. Az időbeli és térbeli tájékozódás zavara

A harmadik korai tünet az időbeli és térbeli tájékozódás zavara. Ide tartozik, ha valaki eltéved olyan helyen, amit jól ismer, összekeveri a dátumokat vagy az évszakokat – például nyáron télikabátot vesz fel –, illetve olyan rokonokról beszél jelen időben, akik már elhunytak.

4. Nyelvi és kommunikációs változások

Előfordulhat, hogy az érintett nem találja a megfelelő szót vagy hétköznapi tárgyakat rossz néven nevez meg – például a hajszárítót távirányítónak hívja –, vagy beszéd közben elveszíti a fonalat, esetleg nem tudja, mire akart kilyukadni, és nem tudja folytatni a mondatot. A hétköznapi szavak felidézése is nehézzé válhat, ha nyelvi és kommunikációs változások történtek.

5. Az ítélőképesség és szemályes higiéné romlása

Az ötödik figyelmeztető jel az ítélőképesség romlása. A hospice ápoló szerint ez különösen megrázó lehet a családtagok számára. Az érintettek rossz pénzügyi döntéseket hozhatnak, könnyebben válhatnak csalók áldozatává, indokolatlanul nagy összegeket költhetnek vagy veszíthetnek el. A személyes higiéné is romolhat: ritkábban fürdenek, ugyanazokat a ruhákat viselik napokon keresztül, vagy felhagynak a rendszeres mosással.

6. A személyiség és a hangulat megváltozása

A hatodik korai jel a személyiség és a hangulat megváltozása. A szakember szerint ezt a családtagok sokszor egyszerűen a korral járó változásnak tekintik, pedig a háttérben demencia is állhat. „Fokozott szorongás, fokozott ingerlékenység tapasztalható, depressziósabbnak tűnnek, vagy valóban visszahúzódóak”– idézi a Daily Star Julie-t. Az ápoló hozzátette, hogy a hirtelen jelentkező gyanakvás is figyelmeztető jel lehet. Magyarázata szerint az agyműködés változásával a környezet egyre zavarosabbnak és fenyegetőbbnek tűnhet az érintett számára, ezért sokan visszahúzódóbbá válnak.

McFadden hangsúlyozta, hogy fontos különbséget tenni a normális öregedéssel járó feledékenység és a demencia között. Míg az előbbi nem akadályozza a mindennapi életet, addig a demencia már jelentősen befolyásolja a mindennapi működést. Azt tanácsolja, hogy a hozzátartozók ne halogassák a kivizsgálást, ha változást tapasztalnak. „Ha úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor valószínűleg nem stimmel. Szóval nézesd meg. Nem fog fájni, és a korai felismerés és kezelés nagyon fontos” – szögezte le.

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