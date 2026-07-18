Feszülten ébredsz, egész nap kattognak a gondolataid, este pedig hiába fekszel le időben, az agyad egyszerűen nem kapcsol ki? Ne aggódj, létezik megoldás. Mutatjuk azt a 9 egyszerű módszert, amivel könnyen csillapíthatod a szorongást.

A szorongás gyakran elhomályosítja a gondolatainkat, és azt is megnehezíti, hogy tisztán, aggodalommentesen lássuk a helyzetünket.

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A szorongás nem csak a hangulatunkra van hatással.

A lelki egyensúly megőrzéséhez csupán néhány mindennapi megoldás is a segítségünkre lehet.

Mutatjuk azt a 9 egyszerű módszert, amivel könnyen csillapítható a szorongás!

A szorongás a mentális egészségünkre hat ki

Bár a stressz bizonyos helyzetekben természetes reakció, ha a szorongás tartósan jelen van, az nemcsak a hangulatunkra, hanem az alvásunkra, a koncentrációnkra és a közérzetünkre is hatással lehet.

Éppen ezért a szorongás kezelésében a legfontosabb, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, és tudatosan tegyünk a lelki egyensúlyunk megőrzéséért.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy bonyolult megoldásokra lenne szükség, hiszen már néhány egyszerű, a mindennapokba könnyen beépíthető szokás is sokat segíthet. A rendszeres mozgás, a friss levegőn töltött idő, a megfelelő mennyiségű alvás, a túlzott social média fogyasztás visszafogása vagy egy rövid relaxációs gyakorlat mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy könnyebben megbirkózzunk a stresszel.

Bár ezek a módszerek nem helyettesítik a szakember segítségét, sokak számára hatékony támaszt jelenthetnek a mindennapi feszültség csökkentésében.

Ezzel a 9 egyszerű módszerrel könnyen orvosolható

Szánj napi 10 percet az aggodalmakra

Ahelyett, hogy egész nap a fejünkben pörgetnénk a problémákat, jelöljünk ki napi 10 percet a tudatos aggódásra. Állítsunk be egy időzítőt, és írjunk le mindent, ami nyomaszt bennünket! Ez a módszer nemcsak a felgyülemlett feszültséget vezeti le, de megakadályozza azt is, hogy a szorongás az egész napunkat megmérgezze.

Ne a telefonoddal kezdd a reggelt

Sokan ébredés után azonnal a telefonunkhoz nyúlunk, ám ha már a nap első perceiben negatív hírekkel találkozunk, az könnyen beindíthatja a szervezetünk stresszreakcióját.

Jobban járunk, ha felkelés után 20–30 percig még egyáltalán nem nézzük meg az e-mailjeinket, a közösségi médiát vagy a híroldalakat, ehelyett inkább megiszunk egy kávét, megreggelizünk, vagy kimegyünk egy kicsit a szabadba, hiszen ez a kis reggeli rutin sokkal békésebb és kiegyensúlyozottabb kezdést ad a napnak.

Próbáld ki az 5–4–3–2–1 figyelemvisszanyerő gyakorlatot

Ha úgy érezzük, hogy elszabadultak a gondolataink, érdemes kipróbálnunk az 5–4–3–2–1 figyelemvisszahozó gyakorlatot, ami segít visszanyerni a kontrollt és a jelen pillanatra irányítani a fókuszunkat. Nincs más dolgunk, mint megnevezni öt dolgot, amit látunk, négyet, amit érzünk vagy megérintünk, hármat, amit hallunk, kettőt, aminek érezzük az illatát, és végül egyet, aminek érzékeljük az ízét. Ez az egyszerű módszer hatékonyan megszakítja a szorongó gondolatokat, és azonnal visszahoz bennünket a jelenbe.

Fogadd el azt, amin nem tudsz változtatni

Gyakran olyan dolgok miatt stresszelünk, amelyeket egyáltalán nem vagyunk képesek befolyásolni, mint például a háborúk, a megélhetési költségek, a politikai bizonytalanság vagy a folyamatos aggasztó hírek.

Ahelyett azonban, hogy ezekre összpontosítanánk, érdemesebb azokra a területekre figyelnünk, amelyeket ténylegesen irányítani tudunk.

Ilyen az elegendő alvás, a rendszeres étkezés, a mozgás, a természetben eltöltött idő, valamint a más emberekkel való kapcsolattartás.

Fogj meg valami hideget

Ha hirtelen, és erősen törne ránk a szorongás, gyors segítség lehet, ha megfogunk egy jégkockát, hideg vízzel megmossuk az arcunkat, vagy a csuklónkra engedjük azt. Ez az erős hidegérzet ugyanis szinte azonnal kizökkent minket a gondolatainkból, miközben a testünkben egy természetes reflexet is bekapcsol, ami szinte pillanatok alatt megnyugtathat. Ez a reflex lelassítja a szívverésünket, és lecsillapítja bennünk azt a feszültséget, amitől úgy érezzük, mintha veszélyben lennénk.

Mozogj – akár csak öt percet

A stressz nemcsak a lelkünket nyomasztja, hanem a testünket is megterheli.

Szerencsére nem kell órákig izzadni az edzőteremben ahhoz, hogy könnyebbnek érezzük magunkat: már pár perc mozgás is elég, hogy a szervezetünk elégesse a stresszhormonokat.

Sétáljunk egyet a ház körül, nyújtózzunk egyet, csináljunk néhány guggolást, vagy egyszerűen csak táncoljunk egyet, hiszen már az apró mozgás is képes lehet arra, hogy kizökkenthessen a gondolatainkból.

Menj ki a szabadba

Ha szorongunk, legszívesebben csak bezárkóznánk a négy fal közé, és egész nap a telefonunkat vagy a tévét bújnánk. Pedig már tíz perc szabadban töltöt idő is elég lehet arra, hogy kitisztítsuk a gondolatainkat. Sétáljunk egyet a környéken, üljünk ki a kertbe, vagy ugorjunk el egy kávéért – a lényeg, hogy erre a kis időre tudatosan hagyjuk otthon a mobilunkat.

Figyeld meg, hogyan változtatja meg a viselkedésedet a stressz

A stresszt nem mindig könnyű észrevenni, hiszen van, amikor csak azt érzékeljük magunkon, hogy egyeszerűen semmihez sincs kedvünk, hamar felkapjuk a vizet, vagy akár rosszul alszunk. Ezekből a jelekből könnyen észrevehetjük, ha éppen túl sok lett a nyomás rajtunk és szorongással küzdünk.

Beszélj valakivel

Bár az ember alapvetően társas lény, szorongás esetén mégis hajlamosak vagyunk teljesen bezárkózni, pedig már az is sokat segíthet a feszültség enyhítésében, ha megosztjuk az érzéseinket egy baráttal, családtaggal, kollégával vagy akár egy szakemberrel.

Ennek ellenére sokszor inkább magunkban tartjuk a gondolatainkat, mert attól félünk, hogy a problémáinkkal mások terhére lennénk. Amikor azonban mégis megnyílunk, gyakran megtapasztaljuk, hogy mennyi megértést, támogatást és együttérzést kapunk a hozzánk közel állóktól.