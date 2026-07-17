1,7 milliárd forintot ér ez az elképesztő ruha – Íme a vörös szőnyeg történelmének legdrágább darabjai

A lélegzetelállító haute couture kreációk és a szikrázó estélyik repítik a sztárokat az év legjobban öltözött hírességeinek listájára, de ez a fajta tündöklés nincs ingyen. Egy valódi couture darab ára több ezer dollárban, elkészítése pedig több száz munkaórában mérhető. Összegyűjtöttük a rekordokat döntő vörös szőnyeges ruhákat – ezektől az összegektől te is a szívedhez kapsz majd!

Vörös szőnyeges ruhák, amelyek rekordot értékrekordot döntöttek.

Forrás: Getty Images

A divat és Hollywood kapcsolatának – amely évtizedekre nyúlik vissza –, legimpozánsabb helyszíne a vörös szőnyeg.

A sztárok ruhái nemcsak divatpillanatok voltak, hanem valóságos értékrekordok is.

Nézd meg, melyek a divattörténelem legdrágább ruhái!

Minden idők legdrágább vörös szőnyeges ruhái

A Business of Fashion elemzése szerint a luxusházak minden eddiginél több pénzt ölnek a vörös szőnyeges megjelenésekbe: látványos, egyedi tervezésű ruhákat alkotnak, mélyre ásnak az archívumaikban, és exkluzív, méregdrága szerződéseket kötnek a sztárokkal. Mivel ezeket a szetteket a hírességek általában csak kölcsön kapják, a költségeket a divatházak nyelik le, a hírnév oltárán áldozva. A díjszezon versenye legalább olyan kíméletlen, mint a legjobb színésznek járó szoborért folytatott harc. De vajon megéri a luxusmárkáknak ez a befektetés? Úgy tűnik, igen, hiszen a divatházak dollármilliókban mérhető médiaértéket generálnak maguknak, amikor egy A-listás híresség a ruhájukban vonul fel a Met-gálán vagy az Oscaron. Mindeközben a sztárok a saját ázsiójukat növelik egy-egy jól megválasztott szettel.

Íme, a vörös szőnyeg legdrágább ruhái a millió dolláros couture-tól a ritka vintage darabokig!

Julia Roberts

A 73. Oscar-gálán Julia Roberts egy vintage Valentino-darabban tündökölt. Az 1992-es archívumból előkerült fekete bársonyruha fehér szegélyeivel és tüll uszályával azóta is etalon. Julia aznap este nemcsak a divatkritikusokat győzte meg, hanem az Erin Brockovich szerepéért a legjobb színésznőnek járó Oscart is hazavihette. A Valentino álomruha értéke körülbelül 42 millió Ft.

Julia Roberts legendás Valentino Oscar-gála ruhája.

Forrás: Getty Image

Nicole Kidman

Nicole Kidman 1997-es Oscar-ruhája – egy finoman hímzett, chartreuse-zöld John Galliano (Dior) kreáció – hozta el a haute couture és Hollywood szerelmének új korszakát. A ruha azóta is Nicole gardróbjában lóg. Nevezhetjük befektetésnek is, hiszen értéke mára megközelíti az egymilliárd forintot.