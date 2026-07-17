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1,7 milliárd forintot ér ez az elképesztő ruha – Íme a vörös szőnyeg történelmének legdrágább darabjai

Getty Images North America - Cindy Ord/MG22
divattörténelem világsztárok vörös szőnyeg
Life.hu
2026.07.17.
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Mennyibe kerül egy luxusestélyi? Íme Rihanna, Kim Kardashian és Jennifer Lawrence által viselt Oscar- és Met-gálás, vörös szőnyeges ruhák, amelyeket örökre emlegetni fogunk!

A lélegzetelállító haute couture kreációk és a szikrázó estélyik repítik a sztárokat az év legjobban öltözött hírességeinek listájára, de ez a fajta tündöklés nincs ingyen. Egy valódi couture darab ára több ezer dollárban, elkészítése pedig több száz munkaórában mérhető. Összegyűjtöttük a rekordokat döntő vörös szőnyeges ruhákat – ezektől az összegektől te is a szívedhez kapsz majd!

vörös szőnyeges ruhák
Vörös szőnyeges ruhák, amelyek rekordot értékrekordot döntöttek.
Forrás: Getty Images
  • A divat és Hollywood kapcsolatának – amely évtizedekre nyúlik vissza –, legimpozánsabb helyszíne a vörös szőnyeg.  
  • A sztárok ruhái nemcsak divatpillanatok voltak, hanem valóságos értékrekordok is.  
  • Nézd meg, melyek a divattörténelem legdrágább ruhái!

Minden idők legdrágább vörös szőnyeges ruhái  

A Business of Fashion elemzése szerint a luxusházak minden eddiginél több pénzt ölnek a vörös szőnyeges megjelenésekbe: látványos, egyedi tervezésű ruhákat alkotnak, mélyre ásnak az archívumaikban, és exkluzív, méregdrága szerződéseket kötnek a sztárokkal. Mivel ezeket a szetteket a hírességek általában csak kölcsön kapják, a költségeket a divatházak nyelik le, a hírnév oltárán áldozva. A díjszezon versenye legalább olyan kíméletlen, mint a legjobb színésznek járó szoborért folytatott harc. De vajon megéri a luxusmárkáknak ez a befektetés? Úgy tűnik, igen, hiszen a divatházak dollármilliókban mérhető médiaértéket generálnak maguknak, amikor egy A-listás híresség a ruhájukban vonul fel a Met-gálán vagy az Oscaron. Mindeközben a sztárok a saját ázsiójukat növelik egy-egy jól megválasztott szettel. 

Íme, a vörös szőnyeg legdrágább ruhái a millió dolláros couture-tól a ritka vintage darabokig! 

Julia Roberts

A 73. Oscar-gálán Julia Roberts egy vintage Valentino-darabban tündökölt. Az 1992-es archívumból előkerült fekete bársonyruha fehér szegélyeivel és tüll uszályával azóta is etalon. Julia aznap este nemcsak a divatkritikusokat győzte meg, hanem az Erin Brockovich szerepéért a legjobb színésznőnek járó Oscart is hazavihette. A Valentino álomruha értéke körülbelül 42 millió Ft.

Julia Roberts Oscar
Julia Roberts legendás Valentino Oscar-gála ruhája.
Forrás:  Getty Image

Nicole Kidman 

Nicole Kidman 1997-es Oscar-ruhája – egy finoman hímzett, chartreuse-zöld John Galliano (Dior) kreáció – hozta el a haute couture és Hollywood szerelmének új korszakát. A ruha azóta is Nicole gardróbjában lóg. Nevezhetjük befektetésnek is, hiszen értéke mára megközelíti az egymilliárd forintot.  

Nicole Kidman Oscar
Nicole Kidman egyedi Dior ruhája.
Forrás:  Getty Image

Rihanna

Ha létezik ruha, amiért vért izzadtak a tervezők, az Rihanna 2015-ös Met-gálás szettje. A Guo Pei által tervezett monumentális sárga köpeny a szőrmével és a rengeteg hímzéssel maga volt a megtestesült dráma. A mestermű értéke 1,4 milliárd forint, ami minden egyes aranyozott öltésben meglátszik.  

Rihanna Met-gála
Rihanna legdrágább Met-gálás ruhája.
Forrás:  Getty Image

Jennifer Lawrence

Lehet, hogy a színpad felé menet megbotlott a lépcsőn, de Jennifer Lawrence hatalmas Dior haute couture báliruhája minden kellemetlenséget megért. A Raf Simons által tervezett darab értékét több mint 1,4 milliárd forintra becsülik, amivel ez lett az Oscar-gálák történetének legdrágább ruhája. Így Jennifer aznap két díjat is hazavihetett.  

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence elképesztően drága Oscargála-ruhája.
Forrás: Getty Images North America

Kim Kardashian: Marilyn Monroe öröksége 

Kim Kardashian hírhedten rajong a néhai ikonok ereklyéiért. Kim választása hatalmas port kavart a 2022-es Met-gálán. Olyannyira, hogy szó volt az eseményről való eltiltásáról is. A Jean Louis ruha, melyet eredetileg Marilyn Monroe viselt, igazi divattörténelmi relikvia. Sajnos, miután Kim magára passzírozta, rengeteg kő leesett róla és egy két varrás is elszakadt a ruha fenékrészén, így azóta is restaurálják. Az estélyit 2016-ban egy árverésen közel 1,7 milliárd forintért értékesítették, ezzel jelenleg a világ egyik legértékesebb ruhadarabja. 

Kim Kardashian met-gála
Kim Kardashian Marilyn Monroe ruhájában.
Forrás: Getty Images North America

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