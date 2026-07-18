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2026. júl. 18., szombat Frigyes

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Tízmilliószoros napra ébredtünk: ma minden megvan ahhoz, hogy valósággá váljanak az álmaid

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Szlovák Eszter
2026.07.18.
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Július 18-án különleges energiák járják át a világot. Az idei harmadik tízmilliószoros nap remek alkalom arra, hogy ne csupán megfogalmazd, mire vágysz, hanem tudatosan el is indítsd magadat a siker felé vezető úton. Ez a négylépéses gyakorlat abban segít, hogy felismerd az akadályaidat, ezáltal kedvezőbb irányba fordíthasd életed sorskerekét.

A kívánságlisták és pozitív megerősítések önmagukban nem mindig hoznak változást. A tízmilliószoros nap átütő erejét most egy olyan különleges gyakorlattal turbózhatod fel, amely nemcsak a vágyaidra, hanem a sikereid útjában álló akadályokra és a szükséges cselekvésre is ráirányítja a figyelmedet.

dharma kereke, tízmilliószoros nap
A tízmilliószoros nap annak állít emléket, amikor Buddha Szárnáthban megtartotta első tanítását a Négy Nemes Igazságról és ezzel jelképesen megforgatta a Dharma kerekét
Forrás: 123rf

A tízmilliószoros nap a Dharma kerekének megforgatására emlékeztet

A Choekhor Düchen, vagyis az év harmadik tízmilliószoros napja a tibeti buddhizmus négy nagy ünnepének egyike. Annak állít emléket, amikor Buddha Szárnáthban megtartotta első tanítását a Négy Nemes Igazságról és ezzel jelképesen megforgatta a Dharma kerekét – az emberi lények  szenvedésének természetéről és a  felszabadulás lehetőségéről szólt. A Dharma ebben az értelemben az igazság felismeréséhez vezető utat jelenti.  

A Choekhor Düchen egy mozgó ünnep, mivel időpontját a tibeti holdnaptár határozza meg. Mindig a hatodik holdhónap negyedik napján tartják, amely 2026-ban július 18-ra esik. A hagyomány szerint ezen a napon a jó és ártó gondolatok, tettek sokszoros erővel érvényesülhetnek, ezért különösen fontos, milyen szándékokat táplálunk és miképpen cselekszünk.

A „siker négy fogaskereke” nem egy  hagyományos buddhista szertartás, hanem Buddha első tanításának gondolatmenete által ihletett, modern önismereti teremtőgyakorlat

A tízmilliószoros nap a Dharma kerekének megforgatására emlékeztet.
Forrás: 123rf

Mutatjuk, hogyan végezd el!  

Első fogaskerék: ismerd fel, hol akadtál el!

Vegyél elő egy papírt, és háromféleképpen fejezd be ezt a mondatot:

„Azért nem érkezett még meg a siker az életembe, mert…”

Ne kizárólag a külső körülményekben keresd a választ, inkább belső világodra fókuszálj: talán halogatsz, félsz kockáztatni, nem hiszel eléggé a képességeidben, vagy olyan célt követsz, amely valójában nem egyezik a  saját utaddal, sorsvonaladdal. Az objektív felismerés nem egyenlő önhibáztatással – azt mutatja meg, hol akadt meg benned a változás kereke.

Második fogaskerék: vond vissza az energiádat onnan, ahol nincs szükség rá!

Írj le annyi felismerést, amennyi csak eszedbe jut, a következő mondat kiegészítésével:  

„Többé nem táplálom energiával…”

Sorold fel azokat a félelmeidet, szokásaidat és helyzeteidet, amelyek eddig gyengítették a lényedet. Ilyen lehet az állandó összehasonlítgatás, mások elismerésének hajszolása, a kudarctól való félelem vagy a múlt hibáinak ismételt elkövetése.  

Ezután tépd le a papírnak azt a részét, amin ezek a sorok szerepelnek. Ez a mozdulat azt jelképezi, hogy nem forgatod tovább a régi fogaskereket, amely mindig ugyanoda vezetett vissza. Nem futsz többé felesleges köröket, és takarékoskodsz a teremtőerőddel.  

Harmadik fogaskerék: találd meg a siker magasabb értelmét!  

Ezúttal ne azt írd le, mit szeretnél megszerezni, hanem hogy mit tudsz majd továbbadni az embereknek akkor, ha beteljesült a vágyad.

„A sikerem által ezt adhatom a világnak: ...”

Lehet, hogy a több pénzből biztonságot teremthetsz a családodnak, a tudásoddal másokat inspirálhatsz, a munkáddal pedig szépséget, rendet, biztonságot vagy örömöt vihetsz az emberek életébe. A vágy így nem csupán hiányállapotból születik, hanem értelmet és célt nyer.  

Negyedik fogaskerék: mozdítsd meg a sorsodat!  

A szándék akkor válik igazi teremtőerővé, amikor azt valódi cselekedet követi. Július 18-án tegyél legalább egy kézzelfogható lépést a célod felé: küldd el a jelentkezésedet, kezdj bele egy régóta halogatott terv megvalósításába, tedd láthatóvá a munkádat, kérj segítséget vagy támogass valakit a saját tudásoddal.

Közben mondd ki:

„Nem várom tovább ölbe tett kézzel, hogy megérkezzen a siker. Ma én lendítem mozgásba a sorsom kerekét!”  

Végül írd meg visszafelé a kívánságodat: először fogalmazd meg, mit teszel majd másokért, amikor teljesül, és csak utána határozd meg a vágyaidat. A sorsod kereke talán éppen akkor fordul meg és lendül be, amikor előbb gondolsz az adásra, mint arra, amit kapni szeretnél az élettől. 

Amikor a „négy fogaskerék” a helyére kerül, már nem csupán várod a változást: te magad lendíted mozgásba a teremtés folyamatát.

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