Tízmilliószoros napra ébredtünk: ma minden megvan ahhoz, hogy valósággá váljanak az álmaid

A kívánságlisták és pozitív megerősítések önmagukban nem mindig hoznak változást. A tízmilliószoros nap átütő erejét most egy olyan különleges gyakorlattal turbózhatod fel, amely nemcsak a vágyaidra, hanem a sikereid útjában álló akadályokra és a szükséges cselekvésre is ráirányítja a figyelmedet.

A tízmilliószoros nap annak állít emléket, amikor Buddha Szárnáthban megtartotta első tanítását a Négy Nemes Igazságról és ezzel jelképesen megforgatta a Dharma kerekét

Forrás: 123rf

A tízmilliószoros nap a Dharma kerekének megforgatására emlékeztet

A Choekhor Düchen, vagyis az év harmadik tízmilliószoros napja a tibeti buddhizmus négy nagy ünnepének egyike. Annak állít emléket, amikor Buddha Szárnáthban megtartotta első tanítását a Négy Nemes Igazságról és ezzel jelképesen megforgatta a Dharma kerekét – az emberi lények szenvedésének természetéről és a felszabadulás lehetőségéről szólt. A Dharma ebben az értelemben az igazság felismeréséhez vezető utat jelenti.

A Choekhor Düchen egy mozgó ünnep, mivel időpontját a tibeti holdnaptár határozza meg. Mindig a hatodik holdhónap negyedik napján tartják, amely 2026-ban július 18-ra esik. A hagyomány szerint ezen a napon a jó és ártó gondolatok, tettek sokszoros erővel érvényesülhetnek, ezért különösen fontos, milyen szándékokat táplálunk és miképpen cselekszünk.

A „siker négy fogaskereke” nem egy hagyományos buddhista szertartás, hanem Buddha első tanításának gondolatmenete által ihletett, modern önismereti teremtőgyakorlat.

A tízmilliószoros nap a Dharma kerekének megforgatására emlékeztet.

Forrás: 123rf

Mutatjuk, hogyan végezd el!

Első fogaskerék: ismerd fel, hol akadtál el!

Vegyél elő egy papírt, és háromféleképpen fejezd be ezt a mondatot:

„Azért nem érkezett még meg a siker az életembe, mert…”

Ne kizárólag a külső körülményekben keresd a választ, inkább belső világodra fókuszálj: talán halogatsz, félsz kockáztatni, nem hiszel eléggé a képességeidben, vagy olyan célt követsz, amely valójában nem egyezik a saját utaddal, sorsvonaladdal. Az objektív felismerés nem egyenlő önhibáztatással – azt mutatja meg, hol akadt meg benned a változás kereke.

Második fogaskerék: vond vissza az energiádat onnan, ahol nincs szükség rá!

Írj le annyi felismerést, amennyi csak eszedbe jut, a következő mondat kiegészítésével: