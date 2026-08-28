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Két ordító hiba van ezen a képen, mégis rengetegen átsiklanak felettük – Te kiszúrod őket 7 másodperc alatt?

fejtörő feladat IQ-teszt
Nagy Anna
2026.08.28.
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Első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik a reggeliző pár, a képen azonban két furcsaságot is elrejtettek. Az IQ-tesztben mindössze 7 másodpercet van arra, hogy kiszúrd mindkettőt. Vajon elég gyors és figyelmes vagy hozzá?

A képes fejtörők egyszerre teszik próbára a megfigyelőképességet és a logikus gondolkodást, miközben egy kis szórakozást is kínálnak. A mostani IQ-teszt különösen becsapós, hiszen első ránézésre úgy tűnhet, hogy a reggelizőasztal körül minden a legnagyobb rendben van. Ha azonban alaposabban megnézed a képet, két olyan részletet is felfedezhetsz, amelyek egyáltalán nem stimmelnek.

Trükkös IQ-teszt: két hiba is van a képen. Megtalálod?
Trükkös IQ-teszt: két hiba is van a képen. Megtalálod?
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod a két hibát 7 másodperc alatt?

A feladat egyszerűnek hangzik: nézd meg alaposan a képet, és keresd meg azt a két hibát, amelyet a jelenetben elrejtettek. A férfi az asztalnál ül, miközben a nő ételt és italt szolgál fel. Látszólag tehát egy teljesen átlagos reggelit látunk.

Csakhogy valami nem stimmel. Sőt, rögtön két dolog is hibás a képen.

Indítsd el a képzeletbeli stoppert, mert mindössze 7 másodperced van megtalálni, hogy mi nem illik a képbe! Ne csak a jelenet egészét figyeld: érdemes végignézni az apró részleteket, a szereplők kezében lévő tárgyakat és azt is, mi kerül az asztalra. Ez a fejtörő éppen azért trükkös, mert a hibák olyan hétköznapi dolgokhoz kapcsolódnak, amelyeket könnyű természetesnek venni.

Megtaláltad mindkettőt?

Ha még keresed őket, adj magadnak néhány másodpercet, mielőtt továbbgörgetsz. Ha viszont már biztos vagy a válaszodban, jöhet az ellenőrzés.

Az IQ-teszt megoldása: ezt a két hibát kellett észrevenned

Az IQ-teszt megoldása két apró, de annál furcsább részletben rejlik.

  • Az első hiba a férfinál látható: fejjel lefelé tartja a csészét.
  • A második furcsaság a nő által kitöltött italhoz kapcsolódik. A palackból narancslevet tölt, a pohárban lévő folyadék azonban piros színű.

Ha mindkét hibát sikerült 7 másodpercen belül megtalálnod, igazán gyorsan kiszúrod azokat a részleteket, amelyek nem illenek a képbe. Ha pedig valamelyik elkerülte a figyelmedet, ne add fel: a hasonló képes feladványok éppen attól szórakoztatóak, hogy újra és újra próbára teheted velük a megfigyelőképességedet.

IQ-teszt megoldása: sikerült megtalálnod a két hibát?
Forrás:  jagranjosh.com

Mutasd meg a képet a barátaidnak vagy a családodnak is, és derítsétek ki, ki találja meg elsőként mindkét hibát!

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