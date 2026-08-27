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ránctalanítás

Tű nélküli botoxként emlegetik ezt a hatóanyagot: kisimítja a mimikai ráncokat

Shutterstock - New Africa
ránctalanítás szérum botox körkép termék
Váradi Melinda
2026.08.27.
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Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap a ránctalanító kozmetikumok világában, és gyakran „tű nélküli botoxként” emlegetik. A különleges hatóanyag elsősorban a mimikai ráncok eltüntetését célozza meg, miközben használatához nincs szükség injekcióra.

Az öregedés első jelei szinte mindenkinél ott jelennek meg, ahol a leggyakrabban mozgatják az arcukat: a homlokon, a szemöldökök között és a szem körüli területen. A mosolygás, a hunyorgás, a meglepettség vagy akár a koncentráció során újra és újra ugyanazok az izmok dolgoznak, ezért az úgynevezett mimikai ráncok idővel egyre láthatóbbá válhatnak. Nem véletlen, hogy rengetegen keresik azokat a hatóanyagokat amelyek képesek lehetnek a bőr felszínét simábbnak, feszesebbnek és fiatalosabbnak láttatni anélkül, hogy esztétikai beavatkozásra lenne szükség. Az argireline pont tökéletes megoldás erre a problémára.

Az argireline nevű hatóanyagot nem véletlenül emlegetik tű nélküli botoxként
Az argireline nevű hatóanyagot nem véletlenül emlegetik tű nélküli botoxként.
Forrás: Shutterstock
  • Egy különleges peptid áll a tű nélküli botox elnevezés mögött. 
  • Elsősorban a mimikai ráncok miatt lehet érdekes a szépségápolásban. 
  • A hatóanyaggal kapcsolatban azonban érdemes tisztában lenni azzal is, mit tud valójában.

Tű nélküli botoxként működik ez a hatóanyag: kisimítja a ráncokat

Az argireline az Acetyl Hexapeptide-8 nevű kozmetikai peptid egyik elterjedt neve. A peptidek aminosavakból felépülő rövid láncok, amelyeket a kozmetikai iparban többféle bőrápolási célra alkalmaznak. Különlegessége, hogy a kutatások alapján az izmok összehúzódásában részt vevő jelátviteli folyamatokat igyekszik befolyásolni. Emiatt elsősorban a dinamikus, vagyis az arcmozgásokkal összefüggő ráncok szempontjából vizsgálták. Ez vezetett a tű nélküli botox becenévhez is. Emellett – más peptidekhez hasonlóan – vízmegkötő tulajdonsága is lehet, ami hozzájárulhat a bőr hidratáltságához. Mutatunk néhány szuper argireline tartalmú terméket, ha te is kipróbálnád!

1. Keve 10% Argireline botox hatású booster - 10 ml 3 569 Ft 2. Almost 16-18 Skin Longevity 9.990 Ft 3. AVA Argireline Növényi Botox Ampulla Biomimetikus Peptidekkel 30 ml 4.230 Ft 4. Smartrituals 5 970 Ft 5. The Ordinary Argireline Solution 10% 30 ml 4590Ft
1. Keve 10% Argireline botox hatású booster – 3 569 Ft;  2. Almost 1.618 10% Argireline+Tripeptide5 multiserum – 9 990 Ft; 3. AVA Argireline Növényi Botox Ampulla Biomimetikus Peptidekkel – 4 230 Ft 4. Smartrituals 10% Argireline + 3% Syn-coll peptid + 2% Coffein szérum – 5 970 Ft; 5. The Ordinary Argireline Solution 10%–  4590Ft
Forrás: rossmann.hu; almost1618.com; gyogynovenysziget.hu; hedonia.hu; notino.hu

Az argireline hatásmechanizmusát a kutatók a neuromuszkuláris jelátvitelhez kapcsolják. A mimikai izmok mozgása során különböző fehérjék vesznek részt abban a folyamatban, amelynek eredményeként az izom összehúzódik. A hatóanyag célpontja ehhez a folyamathoz kapcsolódik, ezért elméleti és laboratóriumi vizsgálatokban is felmerült, hogy mérsékelheti az ismétlődő izommozgásokhoz kapcsolódó ráncképződést.

Eelsősorban az arcizmok mozgásával összefüggő, finom mimikai vonalak esetében lehet érdekes. Ilyenek például a homlok vízszintes vonalai vagy a szem körül kialakuló apró szarkalábak. A már mélyen bevésődött, nyugalmi állapotban is jól látható ráncok esetében azonban egy kozmetikai peptidtől nem érdemes drámai változást várni.

Az Acetyl Hexapeptide-8 mindenképpen ígéretes hatóanyag, de önmagában nem szünteti meg a ráncosodást és nem is tünteti el teljesen az arc mozgása által létrejövő dinamikus ráncokat. A botulinumtoxin injekció formájában, célzottan az ideg-izom kapcsolat működését befolyásolva csökkenti bizonyos izmok aktivitását, míg az argireline egy helyileg alkalmazott kozmetikai összetevő.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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