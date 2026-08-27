Tű nélküli botoxként emlegetik ezt a hatóanyagot: kisimítja a mimikai ráncokat

Az öregedés első jelei szinte mindenkinél ott jelennek meg, ahol a leggyakrabban mozgatják az arcukat: a homlokon, a szemöldökök között és a szem körüli területen. A mosolygás, a hunyorgás, a meglepettség vagy akár a koncentráció során újra és újra ugyanazok az izmok dolgoznak, ezért az úgynevezett mimikai ráncok idővel egyre láthatóbbá válhatnak. Nem véletlen, hogy rengetegen keresik azokat a hatóanyagokat amelyek képesek lehetnek a bőr felszínét simábbnak, feszesebbnek és fiatalosabbnak láttatni anélkül, hogy esztétikai beavatkozásra lenne szükség. Az argireline pont tökéletes megoldás erre a problémára.

Az argireline nevű hatóanyagot nem véletlenül emlegetik tű nélküli botoxként.

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Egy különleges peptid áll a tű nélküli botox elnevezés mögött.

Elsősorban a mimikai ráncok miatt lehet érdekes a szépségápolásban.

A hatóanyaggal kapcsolatban azonban érdemes tisztában lenni azzal is, mit tud valójában.

Tű nélküli botoxként működik ez a hatóanyag: kisimítja a ráncokat

Az argireline az Acetyl Hexapeptide-8 nevű kozmetikai peptid egyik elterjedt neve. A peptidek aminosavakból felépülő rövid láncok, amelyeket a kozmetikai iparban többféle bőrápolási célra alkalmaznak. Különlegessége, hogy a kutatások alapján az izmok összehúzódásában részt vevő jelátviteli folyamatokat igyekszik befolyásolni. Emiatt elsősorban a dinamikus, vagyis az arcmozgásokkal összefüggő ráncok szempontjából vizsgálták. Ez vezetett a tű nélküli botox becenévhez is. Emellett – más peptidekhez hasonlóan – vízmegkötő tulajdonsága is lehet, ami hozzájárulhat a bőr hidratáltságához. Mutatunk néhány szuper argireline tartalmú terméket, ha te is kipróbálnád!

1. Keve 10% Argireline botox hatású booster – 3 569 Ft; 2. Almost 1.618 10% Argireline+Tripeptide5 multiserum – 9 990 Ft; 3. AVA Argireline Növényi Botox Ampulla Biomimetikus Peptidekkel – 4 230 Ft 4. Smartrituals 10% Argireline + 3% Syn-coll peptid + 2% Coffein szérum – 5 970 Ft; 5. The Ordinary Argireline Solution 10%– 4590Ft

Forrás: rossmann.hu; almost1618.com; gyogynovenysziget.hu; hedonia.hu; notino.hu

Az argireline hatásmechanizmusát a kutatók a neuromuszkuláris jelátvitelhez kapcsolják. A mimikai izmok mozgása során különböző fehérjék vesznek részt abban a folyamatban, amelynek eredményeként az izom összehúzódik. A hatóanyag célpontja ehhez a folyamathoz kapcsolódik, ezért elméleti és laboratóriumi vizsgálatokban is felmerült, hogy mérsékelheti az ismétlődő izommozgásokhoz kapcsolódó ráncképződést.

Eelsősorban az arcizmok mozgásával összefüggő, finom mimikai vonalak esetében lehet érdekes. Ilyenek például a homlok vízszintes vonalai vagy a szem körül kialakuló apró szarkalábak. A már mélyen bevésődött, nyugalmi állapotban is jól látható ráncok esetében azonban egy kozmetikai peptidtől nem érdemes drámai változást várni.