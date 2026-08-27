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Katalin hercegné még a családi vacsorán sem öltözhet úgy, ahogy akar: egy vendég tálalt ki a szabályokról

PA Wire - Mike Egerton
brit királyi család monarchia Katalin hercegné dress code
Klusovszki Kíra
2026.08.27.
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A királyi család tagjainak megjelenését még a legzártabb családi alkalmakon is szigorú előírások határozzák meg. Még Katalin hercegné sem dönthet mindig szabadon arról, mit visel, az udvari protokoll még a ruhaválasztására is kiterjed.

A brit monarchia tagjaira nemcsak a hivatalos eseményeken, hanem még a családi összejöveteleken is szigorú öltözködési szabályok vonatkoznak, amelyek alól még Katalin hercegné sem kivétel. Egy korábbi vendégük most elárulta, milyen előírásokat kell követniük a ruhatárukkal kapcsolatban.

A Balmorali birtokon Katalin hercegné és családja is rendszeresen tölti a szabadidejét.
A néhai II. Erzsébet királynő által hőn szeretett Balmoral-birtok a királyi család egyik kedvelt nyári pihenőhelye, ahol Katalin hercegné és családja is rendszeresen tölt időt.
Forrás: Northfoto
  • A királyi család vendégeinek még az összejöveteleken is szigorú öltözködési szabályokat kell betartaniuk.
  • Az előírások ráadásul mindenkire, így Katalin hercegnére is vonatkoznak.

A szigorú protokollt még Katalin hercegnének is be kell tartania

Tanya Rose Simpson az Amanda Wakeley által vezetett Style DNA podcastban mesélt arról, milyen szigorú öltözködési szabályok vonatkoztak rá, amikor a királyi család vendégeként Sandringhamben és Balmoralban járt.

Az akkor csupán 14 éves lány mindössze négy napot töltött a birtokon, látogatása előtt azonban a királyi protokoll részletes előírásaira is fel kellett készülnie.

Az elvárások természetesen nemcsak a vendégekre, hanem a királyi család tagjaira, köztük Katalin walesi hercegnére és Zsófia edinburgh-i hercegnére is ugyanúgy vonatkoztak, akiknek a vacsora alatt szintén be kellett tartaniuk az előírásokat. A részletes dress code szerint Tanyának négy földig érő estélyi ruhát, négy elegáns reggeli összeállítást és négy, a délutáni teázáshoz illő szettet kellett magával vinnie, emellett lövészethez megfelelő ruházatra, Barbour-kabátra és Wellington csizmára is szüksége volt. A kötelező előírások azonban nem csak őt, hanem a családját is váratlanul érte: 

„Csak én voltam az, aki nem tartozott a monarchiához. Mikor elküldték nekem az öltözködési szabályokat, amelyeket megmutattam az édesapámnak és az édesanyámnak, apukám erre azt mondta: »Te jó ég, miért küldtelek én ebbe az iskolába?«”

A szabályok mellett hétköznapi pillanatok is akadtak

Nemcsak a merev öltözködési előírások tartogattak meglepetéseket a királyi rezidenciákra érkező vendégek számára, a falak mögött ugyanis olykor egészen hétköznapi vagy éppen szürreális jelenetek játszódtak le. 

A miniszterelnökök visszaemlékezései szerint a néhai II. Erzsébet királynő Balmoralban az étkezések után sem vonult félre: sárga gumikesztyűt húzott, és személyesen látott neki a mosogatásnak.

Más látogatók szintén szokatlan oldaláról ismerték meg a családot: Ruthie Henshall színésznő – aki korábban Eduárd herceggel is randevúzott – felidézte, hogy az egyik balmorali látogatása során maga Károly király állt be a bárpult mögé, majd egy igencsak erős Martinit kevert neki: „Valószínűleg szándékosan”

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