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Csak a legmagasabb IQ-val rendelkezőknek sikerül megtalálniuk az elrejtett békát a teknősök között

vizualitás problémamegoldás IQ tesztek
Life.hu
2026.07.19.
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Ennél az IQ-tesztnél a megfigyelőképességedre lesz a legnagyobb szükség.

A vizuális rejtvények nemcsak szórakoztatóak, hanem fejlesztik a koncentrációt és az megfigyelőképességet is. Ebben az optikai illúzióban egy béka rejtőzött el a teknősök között és mindössze 7 másodperced van megtalálni. Az emberek mindössze 1%-nak sikerül megoldania ezt az IQ-tesztet. Te készen állsz?

IQ-teszt: te megtalálod a békát?
IQ-teszt: te megtalálod a békát?
Forrás: Forrás / Youtube

Megtalálod a békát ebben az IQ-tesztben? 

A képen egy csoport teknős pihen, amelyek között egy ügyes béka is elrejtőzött és neked mindössze 7 másodperced van arra, hogy megtaláld. A feladat nemcsak a látásodat, hanem a koncentrációdat is próbára teszi. Vajon hol helyezkedik el a képen? Könnyen összetéveszthető a teknősökkel, mivel a színűk és a formájuk is hasonló, ezért fontos, hogy alaposan és gyorsan pásztázd végig a képet.

A kép zavaró lehet és sokaknak elkápráztatja a szemét, de neked most résen kell lenned. Te sikerrel jársz ott, ahol mások csúnyán elesnek?

Már nem maradt sok időd hátra. Az óra folyamatosan ketyeg.

Hét

Hat

Öt

Négy

Már tényleg alig maradt időd…

Három

Kettő

És most mutasd hol a béka!

Teljesítetted a kihívást a megadott idő alatt? Gratulálunk, ez kevés embernek sikerül! Ha pedig most sajnos elbuktál, akkor tekerj lejjebb a megoldásért.

8K látáspróba: IQ-teszt, amit csak az 1% old meg 8 másodperc alatt!

140 feletti az IQ-d, ha megtalálod az elrejtett kulcsot! Ez az IQ-teszt még a legélesebb elméket is kihívás elé állítja! Elég figyelmes vagy ahhoz, hogy 8 másodperc alatt megold? Teszteld!

 

Forrás:  YouTube 

A képes IQ teszt megoldása

A béka a jobb felső sarokban volt a teknősök között. Ha nem találtad meg, akkor se csüggedj el! Az ilyen IQ-tesztek nagyban javítják a vizuális látást és megdolgoztatják az agyat, így már az is szuper, hogy megpróbáltad!

Ne habozz megosztani a feladványt barátaiddal és családoddal, hogy kiderüljön, ki találja meg először az elrejtett békát!

Csak az emberek 15 százaléka tudja megfejteni ezt a logikai feladványt – Te köztük vagy?

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