136 kilót nyomott, most megnyerheti a Miss USA szépségversenyt: fotókon Amber Uhler átalakulása

A háromgyermekes Amber Uhler 136 kilót nyomott. Egy orvosi vizsgálaton kemény figyelmeztetést kapott: „Azt mondták: kórosan elhízott vagyok, prediabéteszes állapotban. Ha így folytatom, korán fogok meghalni, nem élem meg, hogy a gyerekeim befejezzék a középiskolát” – idézte fel orvosia szavait.
Amber Uhler szerint ez volt az a pofon, amelyre szüksége volt. Ugyanazon a hétvégén egy másik élmény is rádöbbentette: változtatnia kell. Gyermekeivel egy trambulinparkban játszott, amikor beleugrott egy szivacsgödörbe, és nem tudott kimászni.
Beleragadtam, és senki nem tudott kiszedni. Három nagydarab, izmos férfi emberláncot alkotott, hogy kihúzzon, de még nekik sem sikerült. Már azt hitték, ki kell hívni a tűzoltókat. Soha életemben nem voltam ilyen megalázó helyzetben.
Ekkor döntötte el, hogy egészségesebb életet akar élni.
„Azt mondtam magamnak: tudod mit? Kórosan elhízottnak lenni iszonyú nehéz. Csak félig éltem. A saját házamban sem tudtam felsétálni a lépcsőn. Rájöttem, hogy lefogyni nehéz lesz, de így élni ugyanolyan nehéz.”
Amber Uhler szépségversenyen akart indulni
Amber leírta magának a célt: szépségversenyen akar indulni. Nem azt határozta el, hogy 77 kilogrammot akar fogyni, mert szerinte ez akkor megugorhatatlan feladatnak tűnt volna. Inkább arra koncentrált, hogy egészséges életet éljen.
Három és fél éven át szigorúan diétázott és edzett. 2024-ben érte el első nagy célját, amikor Mrs. Florida Universe lett. Később Floridát képviselte a Mrs. Universe USA versenyen, ahol végül a Mrs. Universe koronáját is megszerezte.
Egy verseny azonban különösen fontos volt számára: „A Miss USA volt az, amely mindig ott volt a szívemben és a fejemben. A csillogás, a pompa, a televízió – minden.”
Amber Uhler 41 évesen indul a Miss USA-n
Júliusban egy nyílt válogatás után Amber Uhler lett Miss Michigan 2026, így augusztus 27-én ott lehet a Miss USA történetének 75. versenyén.
„Tudom, őrült vagyok” – nevetett. „77 kiló fogyás után beneveztem egy olyan versenyre, ahol bikiniben kell szerepelnem.”
Azt mondja, számára a fogyás és a szépségverseny nem arról szólt, hogy bizonyítsa, egy hozzá hasonló testalkatú nő is lehet szép. Sokkal inkább arról, hogy végre teljes életet élhessen.
A People magazinnak Miamiból nyilatkozott, ahol már zajlanak a Miss USA előzetes programjai. Amber bevallotta, egészen más fogadtatásra számított: „A magabiztosságom szárnyal itt a Miss USA-n, pedig pont az ellenkezőjét vártam. Azt hittem, idejövök, meglátom a huszonéveseket, és rettenetesen bizonytalannak érzem majd magam, de mindannyian mellettem álltak.”
Uhler 41 évesen az idei Miss USA legidősebb versenyzője. Azt mondja, a fiatalabb indulók támogatják, még a tinédzser szépségversenyzők is lelkesednek érte.
A kora már nem hátrány, hanem előny
Uhler ma már úgy érzi, életkora és fogyásának története előnyt jelent számára. Ahogy fogalmazott, szó szerint és átvitt értelemben is kétszer annyit élt már, mint a húszas éveikben járó versenytársai.
„Megvan a bölcsességem, az érettségem, és tudom, mit kíván ez a feladat.”
A 75. jubileumára készülő Miss USA-ról úgy véli, ma már messze nem egyszerű, hagyományos szépségverseny.
„Sokkal többről szól annál, ami kívülről látszik, mert amikor bekerülsz a legjobb 51 közé, ott már mindenki gyönyörű. Az számít, mit tudsz még hozzátenni. Én pedig annak örülök a legjobban, hogy ennek a közösségnek a része lehetek.”
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