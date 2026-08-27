136 kilót nyomott, most megnyerheti a Miss USA szépségversenyt: fotókon Amber Uhler átalakulása

A háromgyermekes Amber Uhler 136 kilót nyomott. Egy orvosi vizsgálaton kemény figyelmeztetést kapott: „Azt mondták: kórosan elhízott vagyok, prediabéteszes állapotban. Ha így folytatom, korán fogok meghalni, nem élem meg, hogy a gyerekeim befejezzék a középiskolát” – idézte fel orvosia szavait.

Amber Uhler 136 kilót nyomott, mielőtt életmódváltásba kezdett volna

Forrás: Facebook / Amber Uhler

Amber Uhler szerint ez volt az a pofon, amelyre szüksége volt. Ugyanazon a hétvégén egy másik élmény is rádöbbentette: változtatnia kell. Gyermekeivel egy trambulinparkban játszott, amikor beleugrott egy szivacsgödörbe, és nem tudott kimászni.

Beleragadtam, és senki nem tudott kiszedni. Három nagydarab, izmos férfi emberláncot alkotott, hogy kihúzzon, de még nekik sem sikerült. Már azt hitték, ki kell hívni a tűzoltókat. Soha életemben nem voltam ilyen megalázó helyzetben.

Ekkor döntötte el, hogy egészségesebb életet akar élni.

„Azt mondtam magamnak: tudod mit? Kórosan elhízottnak lenni iszonyú nehéz. Csak félig éltem. A saját házamban sem tudtam felsétálni a lépcsőn. Rájöttem, hogy lefogyni nehéz lesz, de így élni ugyanolyan nehéz.”

Amber Uhler szépségversenyen akart indulni

Amber leírta magának a célt: szépségversenyen akar indulni. Nem azt határozta el, hogy 77 kilogrammot akar fogyni, mert szerinte ez akkor megugorhatatlan feladatnak tűnt volna. Inkább arra koncentrált, hogy egészséges életet éljen.

Három és fél éven át szigorúan diétázott és edzett. 2024-ben érte el első nagy célját, amikor Mrs. Florida Universe lett. Később Floridát képviselte a Mrs. Universe USA versenyen, ahol végül a Mrs. Universe koronáját is megszerezte.

Egy verseny azonban különösen fontos volt számára: „A Miss USA volt az, amely mindig ott volt a szívemben és a fejemben. A csillogás, a pompa, a televízió – minden.”

Amber Uhler 41 évesen indul a Miss USA-n

Júliusban egy nyílt válogatás után Amber Uh­ler lett Miss Michigan 2026, így augusztus 27-én ott lehet a Miss USA történetének 75. versenyén.

Amber Uhler lett Miss Michigan, így ott lehet a Miss USA döntöjében

Forrás: Facebook / Amber Uhler

„Tudom, őrült vagyok” – nevetett. „77 kiló fogyás után beneveztem egy olyan versenyre, ahol bikiniben kell szerepelnem.”