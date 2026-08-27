Kínos csend fogadta Harryék visszatérését: Károly király nem fáradt az üdvözlésükkel

Harry és Meghan a tervek szerint hosszabb időt töltenek az Egyesült Királyságban, hogy gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő brit iskolába járhassanak. Harry herceg Anglia területén azonban ezúttal egészen más életet kezdhet, mint amilyet királyi családtagként korábban megszokott: feleségével nem vállalnak hivatalos uralkodói feladatokat, és Londonon kívül, nem királyi rezidencián élnek majd. A család már landolt is, de nem úgy tűnik, mintha Harry családját megérintette volna a nagy visszatérés: Károly király egészen másról posztolt.

Harry herceg és Meghan Markle visszatértek, de Károly király semmit nem reagált.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Károly király a kutyákról megemlékezett, Harry hercegről nem

Egy hat év utáni visszatérés akár látványos családi üdvözlést is indokolhatna, ám a királyi család közösségi oldalain ennek egyelőre nincs nyoma. Károly király és Kamilla királyné ugyanakkor nem maradtak csendben: a Nemzetközi Kutyanap alkalmából egy videót tettek közzé azokról a négylábúakról, amelyekkel az év során királyi programokon találkoztak.

A posztban orvosi segítőkutyák, vakvezető kutyák, a Buckingham-palota és a Holyroodhouse kertjeiben megismert ebek, valamint a Rivals forgatásán feltűnt négylábúak is helyet kaptak. Vagyis miközben Harry herceg és Meghan Markle hat év után megérkezett az országba, Károly király közösségi oldalán egyelőre a kutyák vitték el a show-t. Vilmos herceg és Katalin hercegné még ennyit sem reagált: közösségi felületeiken semmilyen bejegyzés nem jelent meg Harryék visszatérének napján.

A pár a hírek szerint egy magánrepülőn érkezett az Egyesült Királyságba, ami nem kevés összegbe került, és az egyelőre nem ismert, mivel fogják tölteni az első napjaikat, de az már tudható, kik segítenek majd nekik újra beilleszkedni.

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