Harry herceg elárulta, meddig maradna Angliában: Meghan Markle ennek nem fog örülni

Bár Harry herceg és Meghan Markle még 2020-ban hátat fordítottak a brit királyi elitnek, most azonban úgy tűnik, terveik egészen megváltoztak a jövőre nézve. A hírek szerint ugyanis Sussex hercege az angliai visszatérést nem csupán egy rövid látogatásnak tervezi: elárulta, mennyi időt tervez az Egyesült Királyságban tölteni.

Hat évvel azután, hogy elhagyták az Egyesült Királyságot, Harry herceg és Meghan Markle most visszaköltöznek.

Forrás: Meghan Markle/Instagram

Harry Herceg és Meghan Markle meghúzták a váratlant, 6 év után ismét visszaköltöznek az Egyesült Királyságba.

A hercegnek ráadásul már a jövőről is komoly elképzelései vannak, egy forrásának azt is elárulta, meddig maradna az országban.

Letelepedési ötletét azonban nem biztos, hogy Meghan Markle is örömmel fogadja majd.

Harry herceg angliai visszatérése mindent megváltoztatna

Úgy tűnik, Harry herceg komolyan fontolóra vette, hogy hosszú időre az Egyesült Királyságban rendezkedjen be.

Ezt egy, a párhoz közel álló forrás is megerősítette, aki szerint a herceg akár a következő 12–15 évben is Angliában maradna.

Visszatérése azonban nem jelentené azt, hogy ismét hivatalos királyi szerepet vállalna. A herceg továbbra sem szeretne visszatérni kötelezettségeihez, ráadásul korábbi státuszát sem akarja visszaszerezni. A döntés hátterében állítólag elsősorban gyermekei, Archie és Lilibet állnak. A forrás szerint ugyanis Harry szeretne minél több időt tölteni velük, aktívan részt venni a nevelésükben, és úgy jelen lenni a mindennapjaikban, hogy a távolság miatt egyetlen fontos pillanatról se maradjon le. A brit letelepedés ráadásul az oktatás kérdését is megoldhatná, hiszen Harry azt szeretné, hogy gyermekei britként, az Egyesült Királyságban nőjenek fel, és brit oktatásban részesüljenek.

Letelepedési elképzelése azonban korántsem biztos, hogy felesége számára is vonzó lesz.

Meghan ugyanis korábban már többször is hangoztatta, hogy nem érzi otthon magát az Egyesült Királyságban, ráadásul a királyi családhoz való alkalmazkodást sem éli meg könnyen. Emellett szakmai projektjei, kapcsolatai és barátai is az Egyesült Államokhoz kötik, hiszen az elmúlt években gyakorlatilag ott építette fel az életét. Ráadásul egy hosszú távú brit költözés a család dinamikáját is megváltoztathatná: édesanyja, Doria Ragland ugyanis, aki az elmúlt években fontos támaszt jelentett lányának és unokáinak, továbbra is Kaliforniában maradna, ami azt jelentené, hogy jóval ritkábban találkoznának vele.