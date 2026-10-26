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Brad Pitt megtörte a csendet: túlélővé vált az Angelina Jolie-val való válása után

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Hatalmas szerelemből lett óriási csalódás. Brad Pittet túlélési szakértők döbbentették rá arra, hogyan lehet a leghatékonyabban leküzdeni a problémákat.

Brad Pitt őszintén vallott élete nehéz időszakairól, a veszteségekről és arról, hogyan tudott továbblépni a fájdalmon. A színész elárulta, hogy a legnehezebb napokon a közeli barátaira és családtagjaira támaszkodott, ők segítették, hogy feldolgozza a szakítását Angelina Jolie-val. Hozzátette, utólag rengeteget tanult túlélési szakértőktől is, akikek a Heart of the Beast című új filmjének forgatásán dolgozott együtt.

Brad Pitt és Angelina Jolie válása évekig húzódott. A színésztől a gyerekei is elfordultak.
Brad Pitt és Angelina Jolie válása évekig húzódott. A színésztől a gyerekei is elfordultak. 
Forrás: AMPAS

Brad Pitt utólag jött rá, hogyan lehet a legjobban túlélni a fájdalmat

Brad Pitt az Angelina Jolie-val való szakítása és elhúzódó válása után megélt nehézségeiről beszélt. A 62 éves színész a Heart of the Beast című új filmje kapcsán idézte fel, hogyan vészelte át a sötétebb időszakokat, és mi segített neki abban, hogy a fájdalom ellenére is tovább tudjon lépni. Pitt a produkcióban James Belmontot, a visszavonult katonát alakítja, aki szolgálati kutyájával, Odinnal együtt egy repülőgép-szerencsétlenség után az alaszkai vadonban próbál életben maradni.

A szerep kedvéért a színész túlélési szakértőkkel is dolgozott. A velük folytatott munka során saját életére és a nehézségek feldolgozására is más szemmel tekintett. Pitt szerint a túlélés egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem szabad egyszerre az összes problémát megoldani akarni: néha az is elég, ha az ember a következő kis lépésre koncentrál − idézi a Mirror

„A túlélők azt mondanák, hogy minden az apró győzelmekről szól. Veszteségeid lesznek, fájdalmat élsz át, de a lényeg az, hogy eljuss a következő kis győzelemig” – idézte fel Pitt. „Úgy gondoltam, ez az életre is igaz. Amikor küzdünk, és rengeteg kihívással kell szembenéznünk, elég, ha csak a következő apró sikerre koncentrálunk. Nem kell rögtön az egész képet nézni, csak a következő kis győzelmet” – tette hozzá.

A gyógyulás része volt annak elfogadása, amin már nem tud változtatni

„Amikor a sötétebb napokra gondolok, egyértelműen a közeli kapcsolataimra támaszkodtam a leginkább. A barátaimra, a hozzám igazán közel álló barátokra, néhány családtagomra, és nagyon nyíltan beszéltem a küzdelmeimről” – mondta a színész, aki elismerte, hogy komoly problémája volt az alkohollal, évekre  teljesen felhagyott az ivással. Pitt az interjúban arról beszél, hogy a gyógyulás része volt annak elfogadása, amin már nem tud változtatni. Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, talán azzal kell kezdeni, hogy elengedjük a kontrollt és azt az elképzelést, hogy minek vagy hogyan kellett volna történnie. A színész szerint amikor az ember képes elengedni ezt a kényszert, egy idő után „a nap egy kicsit fényesebb, a levegő pedig egy kicsit édesebb” lesz.

Brad Pitt és Angelina Jolie 2004-ben kezdett el randizni, és Hollywood egyik legismertebb párjává váltak. Tíz évvel később házasodtak össze, ám 2016-ban különváltak. A válásukat csak 2024 decemberében véglegesítették, így a különválásuk utáni jogi folyamat nyolc évig húzódott. A pár hat gyermeket nevel, közülük többen jogi lépéseket tettek annak érdekében, hogy a Pitt vezetéknevet elhagyják a nevükből

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