Családja közölte a tragikus hírt: 46 éves korában meghalt az Emmy-díjas világsztár

Eric Bauza több mint két évtizedes pályafutása alatt több száz produkcióban dolgozott, és a Warner Bros. animációs filmjeinek, sorozatainak egyik meghatározó hangjává vált.

Eric Bauza Tapsi Hapsi és Dodó kacsa mellett többek között Csőrikét, Porky malacot és más népszerű Bolondos dallamok-figurákat is megszólaltatott.

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Több száz produkcióban hallhattuk a hangját

Tapsi Hapsi és Dodó kacsa mellett többek között Csőrikét, Porky malacot és más népszerű Bolondos dallamok-figurákat is megszólaltatott. Eric Bauza több mint két évtizedes pályafutása alatt több száz produkcióban dolgozott, és a Warner Brothers animációs filmjeinek, sorozatainak egyik meghatározó hangjává vált. Tapsi Hapsi és Dodó kacsa mellett többek között Csőrikét, Porky malacot és más népszerű Bolondos Dallamok-figurákat is megszólaltatott.

Tehetségét három Children's and Family Emmy-díjjal ismerték el. Dolgozott a Space Jam: Új kezdet című filmen, valamint számos más animációs produkción is.

Eric bauza halála váratlanul érte a szakmát

A családja az Instagramon jelentette be a színész halálát, közleményükben kiemelve, hogy váratlanul hunyt el. A Los Angeles me Children's and Family Emmy-díjgyei halottkém adatai szerint halálát magas vérnyomással összefüggő szív- és érrendszeri betegség okozta.

A Warner Bros. televíziós részlegének vezetője, Channing Dungey úgy fogalmazott: Bauza egyedülálló tehetség volt, aki örömet és nevetést hozott emberek millióinak életébe. Hozzátette, hogy a színész a rajzfilmtörténet legendás hangjainak örökségét vitte tovább.

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