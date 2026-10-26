Így tisztítsd meg a zsíros konyharuhát: ezzel az egyszerű módszerrel újra ragyogóan tiszta lehet

Biztosan tapasztaltad már, hogy hiába mosod ki a mosógépben, a zsíros konyharuha foltos marad. Vannak azonban olyan egyszerű háztartási praktikák, amivel úgy kitisztíthatod azokat, hogy szinte újnak néznek majd ki.

A zsíros konyharuha tisztítása egyszerűbb, mint hinnéd.

Forrás: 123.rf.com

A zsíros konyharuha tisztítása már mosás előtt elkezdődik

A konyharuha a háztartás egyik leggyakrabban használt textíliája, ezért nem meglepő, hogy idővel elszíneződik, zsírossá válik, és a mosás után is kellemetlen a szaga. A főzés közben rákerülő olaj, vaj és más zsiradék különösen makacs foltokat hagyhat maga után. A jó hír, hogy nem feltétlenül kell lecserélni a textíliákat: megfelelő előkezeléssel és alapos mosással sok esetben a régi konyharuhák is megtisztíthatók.

Fontos, hogy ne tedd rögtön a mosógépbe a zsíros darabokat. A friss foltot először itasd fel papírtörlővel, majd használj kevés folyékony mosogatószert, amelyet óvatosan dolgozz bele az érintett területbe. Hagyd hatni néhány percig, ezután öblítsd ki a textíliát, és csak ezt követően tedd a mosógépbe. A mosogatószer segíthet fellazítani a zsiradékot, így a mosás hatékonyabb lehet.

Szódabikarbóna és megfelelő mosás a makacs foltok ellen

Ha a konyharuha már régóta zsíros, vagy kellemetlen szagot áraszt, érdemes mosás előtt beáztatni. Egy lavórba engedj meleg vizet, majd adj hozzá mosószert és áztasd néhány órát. A szódabikarbónát sokan ajánlják tiszításra, és nyugodtan tegyél abból is a lavórba, de önmagában nem csodaszer. Amikor mosógépbe teszedm, a textília címkéjén engedélyezett legmagasabb hőmérsékletet válaszd. A pamut konyharuhák gyakran magasabb hőfokon is moshatók, de a színes, mintás vagy kevertszálas darabok esetében különösen fontos a gyártó ajánlásának betartása. A túl alacsony hőmérséklet nem mindig elegendő a zsíros szennyeződések eltávolításához, a túl magas viszont károsíthatja az anyagot vagy fakíthatja a színeket.

Fontos, hogy a konyharuhákat ne mosd együtt erősen szennyezett ruhákkal, és ne adagolj a szükségesnél több mosószert, mert a maradványok a szövetben maradhatnak. A tiszta konyharuhákat mosás után alaposan szárítsd meg, lehetőleg úgy, hogy minden oldaluk jól szellőzzön. A nedvesen összegyűrt textíliák könnyebben kellemetlen szagúvá válhatnak és a baktériumok melegágyai.