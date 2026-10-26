5 szuper kémiai hámlasztó, amitől újra életre kel a bőröd − Mutatjuk, hogyan tedd a rutinod részévé

A sima, üde és ragyogó bőr ma már házi módszerekkel is elérhető. A kémiai hámlasztók különböző koncentrációjú hámlasztó savakat tartalmaznak, és ezeknek a készítményeknek köszönhetően segíthetnek olyan problémák kezelésében, mint a sötét foltok, az akne, a finom ráncok, a tág pórusok és az egyenetlen bőrtextúra.

Minden, amit a kémiai hámlasztókról tudnod kell.

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Mi az a kémiai hámlasztó és miben segíthet?

A kémiai hámlasztás során egy oldatot alkalmaznak a bőr felső rétegének hámlasztására és az elhalt hámsejtek eltávolítására. Zselés vagy szérumos formulát kell elképzelned, amelyek pár perc után kifejtik hatásukat. A kezelés történhet otthon, alacsonyabb koncentrációjú hatóanyagokkal vagy szakmai környezetben, ahol erősebb formulákat alkalmaznak. Íme a kémiaihámlasztó-kisokos, amit érdemes észben tartanod:

Alfa-hidroxi-savak (AHA): például glikolsav, tejsav, mandulasav

Béta-hidroxi-savak (BHA): például szalicilsav

Polihidroxi-savak (PHA): például glükonolakton, laktobionsav

Retinoidok és gyümölcsenzimek a gyengédebb hámlasztásért

A külső réteg eltávolítása kitisztítja a pórusokat és segít csökkenteni a pattanások kialakulását. Emellett simítja és csiszolja a bőrt, csökkentve a finom vonalak és ráncok megjelenését, így kiegyenlíti a bőr textúráját. A rendszeres használatával halványodhatnak a sötét foltok, csökkenhetnek az aknék és a pórusok, megújulhatnak a sejtek, emellett fokozódhat a kollagéntermelés.

Mutatunk 5 nagyon jó kémiai hámlasztót, amelyek közül bátran választhatsz.

1. Eucerin_Eucerin Anti-Pigment hámlasztó arclemosó zselé: 6.499 Ft 2. Douglas_Clarifying Do-Over Peel Arcradír: 15.780 Ft 3. DM_Pem Delian Hámlasztó gélmaszk Restart: 4.229 Ft 4. Notino_The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution: 4.430 Ft 5. Marionnaud_Beauty of Joseon Green Plum Hámlasztó arcgél Apricot Blossom: 5.700 Ft

Forrás: Shutterstock, Eucerin, Douglas, DM, Notino, Marionnaud

Hogyan építsd be a kémiai hámlasztót a hétköznapi rutinodba?

A használatát hetente 1–2 alkalommal kezdd, majd fokozatosan növelheted a rendszerességet. Mindig használj fényvédőt, mert a hámlasztás fényérzékennyé teheti a bört. Fontos, hogy ne kombináld egyszerre erős retinollal vagy többféle savval, mert az megsértheti a bőrbarriered. A titok nem a legerősebb savban rejlik, hanem abban, hogy megtaláljuk a bőrünk igényeihez legjobban illeszkedő típust.

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