Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 26., hétfő Dömötör

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
szépség

5 szuper kémiai hámlasztó, amitől újra életre kel a bőröd − Mutatjuk, hogyan tedd a rutinod részévé

123.rf.com -
szépség arcápolási rutin hámlasztás bőrápolás
Life.hu
2026.10.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem kötelező, de sok esetben hatékony. Ha úgy döntesz, új szintre emeled az arcápolási rutinodat, ismerkedj meg a kémiai hámlasztókkal. Fontos, hogy rendszeresen használd a választott terméket, de ne told túl.

A sima, üde és ragyogó bőr ma már házi módszerekkel is elérhető. A kémiai hámlasztók különböző koncentrációjú hámlasztó savakat tartalmaznak, és ezeknek a készítményeknek köszönhetően segíthetnek olyan problémák kezelésében, mint a sötét foltok, az akne, a finom ráncok, a tág pórusok és az egyenetlen bőrtextúra. 

A fotón kémiai hámlasztók láthatóak.
Minden, amit a kémiai hámlasztókról tudnod kell.
Forrás: Shutterstock

Mi az a kémiai hámlasztó és miben segíthet?

A kémiai hámlasztás során egy oldatot alkalmaznak a bőr felső rétegének hámlasztására és az elhalt hámsejtek eltávolítására. Zselés vagy szérumos formulát kell elképzelned, amelyek pár perc után kifejtik hatásukat. A kezelés történhet otthon, alacsonyabb koncentrációjú hatóanyagokkal vagy szakmai környezetben, ahol erősebb formulákat alkalmaznak. Íme a kémiaihámlasztó-kisokos, amit érdemes észben tartanod:

  • Alfa-hidroxi-savak (AHA): például glikolsav, tejsav, mandulasav 
  • Béta-hidroxi-savak (BHA): például szalicilsav 
  • Polihidroxi-savak (PHA): például glükonolakton, laktobionsav 
  • Retinoidok és gyümölcsenzimek a gyengédebb hámlasztásért 

A külső réteg eltávolítása kitisztítja a pórusokat és segít csökkenteni a pattanások kialakulását. Emellett simítja és csiszolja a bőrt, csökkentve a finom vonalak és ráncok megjelenését, így kiegyenlíti a bőr textúráját. A rendszeres használatával halványodhatnak a sötét foltok, csökkenhetnek az aknék és a pórusok, megújulhatnak a sejtek, emellett fokozódhat a kollagéntermelés. 

Mutatunk 5 nagyon jó kémiai hámlasztót, amelyek közül bátran választhatsz. 

legjobb kémiai hámlasztók
1. Eucerin_Eucerin Anti-Pigment hámlasztó arclemosó zselé: 6.499 Ft 2. Douglas_Clarifying Do-Over Peel Arcradír: 15.780 Ft 3. DM_Pem Delian Hámlasztó gélmaszk Restart: 4.229 Ft 4. Notino_The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution: 4.430 Ft 5. Marionnaud_Beauty of Joseon Green Plum Hámlasztó arcgél Apricot Blossom: 5.700 Ft
Forrás: Shutterstock, Eucerin, Douglas, DM,  Notino, Marionnaud

Hogyan építsd be a kémiai hámlasztót a hétköznapi rutinodba?

A használatát hetente 1–2 alkalommal kezdd, majd fokozatosan növelheted a rendszerességet. Mindig használj fényvédőt, mert a hámlasztás fényérzékennyé teheti a bört. Fontos, hogy ne kombináld egyszerre erős retinollal vagy többféle savval, mert az megsértheti a bőrbarriered. A titok nem a legerősebb savban rejlik, hanem abban, hogy megtaláljuk a bőrünk igényeihez legjobban illeszkedő típust. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

Tekintsd meg további bőrápolási cikkeinket is:

Lusta csajok, figyelem! 2026 bőrápolási trendje: a skinimalizmus

A kevesebb néha több, és ez a beautytrendekben is igaz. Az új skinimalizmus irányzat egyszerre teszi elérhetővé az egészséges arcbőrt és a fenntartható szépségápolást is!

Szteroidos krémek az arcra: mikor tilos és mikor életmentő?

A szteroidos krémek az egyik leggyakrabban felírt bőrgyógyászati készítmények közé tartoznak, mégis rengeteg tévhit övezi az arcon való alkalmazásukat.

Matrica az arcon: a legjobb pattanástapaszokkal nyomkodás nélkül tüntetheted el a gyulladásokat a bőrödről

Téged is mindig érdekelt, mik azok a színes, formás matricák a sztárok arcán? A pattanástapaszok a modern bőrápolás legtrendibb termékei. Mutatjuk a legjobbakat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu