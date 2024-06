Katalin hercegné megtervezte a visszatérést: öltözéke kísértetiesen hasonlított Dianáéra

Katalin hercegné a visszatérést a lehető legalaposabban tervezte meg a jelek szerint: megjelenése kísértetiesen hasonlított Diana hercegné egyik összeállítására.

Katalin hercegné összeállítását Diana inspirálta

Katalin hercegné összeállítását Diana inspirálhatta

Katalin hercegné az utolsó pillanatban közölte a nyilvánossággal, hogy "bár még nincs túl a nehezén", részt vesz a király születésnapi parádéján szombaton, más néven a Trooping the Colouron. A hercegné továbbra is kezelés alatt áll rákos megbetegedése miatt, vagyis ez a megjelenés inkább egy egyszeri, kivételes alkalom volt, és már az is kiderült, hogy ki döntött a hercegné visszatéréséről.

Katalin hercegné és Diana öltözéke nagyon hasonlítanak

Annak ellenére pedig, hogy a nagyközönség számára csak péntek este derült ki, Katalin is ott lesz a királyi családdal a szombati rendezvényen, a hercegnének volt ideje alaposan megtervezni a megjelenését: semmit nem viselt véletlenül, és aki annak idején rajongott Diana hercegné stílusáért, annak ismerős is lehetett a Katalin által viselt öltözet összhatása.

Diana walesi hercegné Catherine Walker által tervezett fekete-fehér blézert és Frederick Fox által tervezett kalapot visel a Nemzeti Művészeti Galériában 1985. november 10-én.

A hercegné egy fekete-fehér Jenny Packham-ruhát választott, amelyet egy igazán feltűnő Philip Treacy kalappal egészített ki - amiről tudjuk, nem véletlenül viselte úgy, ahogy. Ez az összeállítás pedig kísértetiesen hasonlít Diana hercegnéére 1985-ből. Természetesen nem egy az egyben, de az világos, hogy ki isnpirálta Katalin hercegnét.

Sarolta ruhája is Dianát idézte

Sarolta a Trooping the Colouron Diana ruháját viselte, azaz, egy ahhoz hasonló stílusú szettet, amiben 1981-ben nagymamáját is lefotózták.