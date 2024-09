„Ez művészet!" — Lady Gaga drámai ruhájáról beszél az egész világ - FOTÓ

Lady Gaga, eredeti nevén Stefani Germanotta, egy fekete bársony Dior Haute Couture ruhában tündökölt, amely egy hatalmas, redőzött szoknyát foglalt magába. Az énekesnő közelgő filmje, a Joker: Kétszemélyes téboly premierjére érkezett a fesztiválra, ahova vőlegénye, Michael Polansky is elkísérte.

Lady Gaga drámai megjelenése a velencei filmfesztiválon

Forrás: FilmMagic/"Joker: Folie à Deux" Red Carpet

Az énekesnő lélegzetelállító szettjét egy fejdísszel egészítette ki, amely szarvakra hasonlított, csipkés karimája pedig Gaga arcába lógott. A rajongók elragadtatva kommentálták a megjelenését.

„Tiszta pompa, a megfelelő eleganciával, tökéletes" - írta az egyikük.

Igen, ez egy mestermunka. Nagyon kevesen tudják ezt úgy viselni, hogy ne tűnjön bohócnak vagy kétségbeesettnek. De Lady Gaga művészetté teszi ezt a megjelenést

- tette hozzá egy másik.

Lady Gaga megvillantotta óriási jegygyűrűjét

Gaga gyűrűjét először először a párizsi olimpián láthattuk, amikor a francia köztársasági elnöknek, Gabriel Attalnak a vőlegényeként mutatta be üzletember kedvesét. Mint akkor kiderült, a sajtó egy kicsit lemaradt, ugyanis a Bad Romance énekesnője és Polansky akkor már több hónapja jegyben jártak. Lapértesülések szerint a lánykérés már márciusban megtörtént, Lady Gaga 38. születésnapján. Az énekesnő akkor úgy döntött, hogy titokban tartja örömüket, és nem viseli a brutális méretű gyűrűt - nehéz is lett volna eldugni. Most a fesztiválon pedig közelről is megcsodálhatták a rajongók, a szakértők szerint az oválisra csiszolt szoliter kő – amely legalább 10 karátosnak tűnik – körülbelül 1 millió dollárt érhet.

Nem mindenki szimpatizál Michael Polanskyval

Lady Gaga és Michael Polansky kapcsolata jelentős figyelmet kapott, azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését az énekesnő választása. Barátai és munkatársai között megoszlanak a vélemények az üzletemberrel kapcsolatban.

Egy, a Gagához közel álló forrás így nyilatkozott: „A színfalak mögött Gaga sokkal törékenyebb személy lett Michael mellett, mint amilyen korábban volt.” Egy másik bennfentes szerint az énekesnő karrierje remekül alakul, de a párkapcsolata egyáltalán nincsen rá jó hatással. „Minden nagyszerűen megy a karrierjében, de ez a kapcsolat nem volt jó hatással rá. Túl sok időt ádoz erre a férfire, ami nem volt így, amikor Taylor Kinney-vel randizott” – említette az informátor, utalva Gaga ex-vőlegényére. Gaga és Kinney 2011-ben találkoztak a Yoü and I című dalának videoklip forgatásán, és négy évvel később jegyezték el egymást, de végül nem került sor a házasságra.