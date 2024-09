Sarah Jessica Parker szíve összetört: „Mindig tudta, hogy eljön ez a pillanat, de szürreális számára"

Sarah Jessica Parker, a Szex és New Yorkban alakított karaktere, Carrie Bradshaw cipőmániáját kihasználva indította el saját márkáját 2014-ben George Malkemusszal, a Manolo Blahnik akkori amerikai vezetőjével.

Sarah Jessica Parker cipőmárkája becsődölt - A képen SJP magassarkút visel

Forrás: https://www.instagram.com/sjpcollection/

Az SJP-cipőket gyakran láthattuk az And Just Like That... (És egyszer csak...) című sorozatban, ám a képernyőn egy Duchessa Gardini névre keresztelt fiktív vintage márkának álcázták őket, hogy elkerüljék azt a helyzetet, hogy Parker és Bradshaw is ugyanabban az idősíkban létezzen - legalábbis a színésznő ezt nyilatkozta még 2022-ben. Parker üzlettársa, Malkemus egyébként 2012-ben meghalt rákban.

Az SJP lábbeliket az elmúlt hetekben leakciózták a végkiárusítás miatt, de még így is 400 dollár (kb. 150 ezer forint) felett volt az áruk. A manhattani Bleecker Streeten található üzlet augusztus 25-én zár be végleg. Közben Parker, akinek még mindig van egy Invivo X nevű bormárkája, és egy saját illata, a Lovely - jelenleg az And Just Like That... harmadik évadát forgatja.

Sajtóértesülések szerint Sarah Jessica Parker nem viseli jól, hogy megszűnt az érdeklődés a Carrie Bradshaw ihlette lábbelik után. Az 59 éves színésznőnek állítólag összetört a szíve.

„A cipőmárkájának összeomlása miatt Sarah Jessica Parker attól fél, hogy a Szex és New York útja talán a végállomásához közeledik” - állította bennfentes Life&Style magazinnak.

Mindig is tudta, hogy eljön ez a nap, amikor az emberek továbblépnek, de még mindig szürreális érzés számára ez. Több pénzre már nincs szüksége, de úgy érzi, valahogy relevánsnak kell maradnia. Egy korszak véget ért.

Sarah Jessica Parker utálja a testét

Sarah Jessica Parker nemrégiben elárulta, hogy utál ennyire vékony lenni és nem is tud hízni vagy csak nagyon nehezen. „Mindenkinek megvan a maga keresztje, nekem ez. Nem szeretek vékony lenni, de ez van. A testvéreim is vékonyak, ez genetika. Híznék, ha tudnék, de nem megy" - fejtette ki és hozzátette, ha fizikai igénybevételnek van kitéve, még a mostani súlyából is veszít. Korábban pedig arról is beszélt, hogy már bánja, hogy nem vette alá magát szépészeti beavatkozásoknak: „Azt hiszem, az arcomat már nem tudom megújítani, azt 44 évesen kellett volna megtennem" - nyilatkozta Howard Stern Show-jában.