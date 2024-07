Sarah Jessica Parker három gyermeke együtt a vörös szőnyegen — Ritka fotó

Sarah Jessica Parker ugyan most hiányzott a vörös szőnyegről, Matthew egyedül töltötte be a büszke szülő szerepét, amikor fiukkal, a 21 éves Jamesszel és ikerlányaikkal, a 15 éves Tabithával és Marionnal pózolt. James az apjához hasonlóan elegánsan öltönyt viselt fehér inggel és nyakkendővel, míg Tabitha és Marion egy-egy spagettipántos, hosszú ruhát választottak az eseményre. Tabithát láthatjuk a feketében, Mariont pedig a virágosban.

Sarah Jessica Parker három gyereket nevel férjével, Matthew Broderickkel. Tabitha Hodge és Marion Loretta Elwell 15 évesek, James Wilkie pedig 21.

Forrás: Getty Images via AFP

Matthew Broderick és a Szex és New York sztárja távol tartják gyermekeiket a reflektorfénytől, csak ritkán tesznek kivételt. Sarah utoljára októberben beszélt családjáról és a szülői létről.

„Azt hiszem, nem volt hasznos számomra, ha túl sokáig maradtam benne olyan dolgokban, amelyek felzaklattak. Ezt mondom a gyerekeimnek is. Ha kellemetlen vagy kiábrándító élményben van részed, érezd magad feldúltnak, de mik azok a módszerek, amelyekkel újra fel tudsz támadni? Hogyan lehetsz rugalmas?" - mondta Sarah Jessica Parker, aki úgy érzi, most, hogy a gyerekei majdnem felnőttek, még nagyobb szükségük van az édesanyjukra. „Három gyerek édesanyja vagyok, és rájöttem, nem igaz, hogy egyre kevésbé van szüségük rám, pont ellenkezőleg. Ez az életem meghatározó, örömteli része, és egyben a legfontosabb is. Feleség vagyok - 30 éve vagyok együtt a férjemmel -, barát és kolléga, szakember. Imádom, amit csinálok, és az embereket, akikkel és akiknek dolgozhatok."

Sarah Jessica Parker ikerlányai nagyon különböznek

Sarah minden gyermekét önállóságra neveli, és nagyon élvezi, hogy az ikerlányai megtalálták a saját hangjukat. Az édesapjuk szerint is nagyon különböznek a lányok, korábban így nyilatkozott róluk: „Azt mondták, hogy nem akarnak ugyanabba a középiskolába járni. Ezt nagyon komolyan gondolták. Aztán amikor eljött a valódi döntés ideje, és közölték: Nem, ugyanabba a középiskolába megyünk! Nagyon közel állnak egymáshoz, de szeretnének saját teret is, saját barátokkal."

Tabitha és Marion nemrégi ünnepelték a 15. születésnapjukat, bátyjuk, James pedig megható módon, nyilvános posztban köszöntötte őket. A közös képhez ezt írta: „Boldog születésnapot! Bárcsak ott ünnepelhetnél veletek!"