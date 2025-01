Megtörtént az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökének beiktatása. Donald Trump amerikai elnök mellett a first lady, azaz Amerika első hölgye, Melania Trump lett, immáron második alkalommal, aki egy különleges sötétkék-fehér szettben jelent meg a ceremónián. Az elnöki beiktatás régóta alkalmat ad arra, hogy a first lady azonnal benyomást keltsen, gyakran a nappaltól estig tartó eseményre választott szettjein keresztül. Most végignézzük a legmeghatározóbb first ladyket, és hogy megjelenésükkel, mit fejeztek ki.

A first ladyk ruháikkal üzennek a világnak

Mamie Eisenhower

Mamie Eisenhower tisztában volt a sajtó erejével (és a hírverés fontosságával). 1953-ban, annak ellenére, hogy az újságok sürgették a beiktatási ruhájának részleteit, szándékosan visszatartotta a sajtóközleményt és a fotókat egészen az esemény előtti hétig. A Nettie Rosenstein által tervezett ruhát több mint 2000 kézzel varrt strassz díszítette, és hozzáillő opera-kesztyű, strasszokkal kirakott táska, valamint hármas soros gyöngy nyakék egészítette ki. Ruhájának színe egy árnyalat volt, amelyről már ismertté vált – a sajtóközlemény ezt így írta le: „egy finom, de határozott Renoir-rózsaszín.” Eisenhower lágy rózsaszín ruhája más formában is visszatért: hivatalos portréjához, amelyet Thomas Edgar Stevens festett, a ruhában pózolt, mellette tavaszi virágokkal díszítve.

Mamie Eisenhower tisztában volt a sajtó erejével

Férje második elnöki ciklusához Eisenhower a sajtóközleményen túl egy kis önreklámot is bevetett: gyöngyökkel, kristályokkal és topázzal hímzett, csillogó ruháját (szintén Rosenstein tervezésében) egy táskával egészítette ki, amely egyik oldalán az „M,” a másikon pedig az „1957” felirat szerepelt.

Jacqueline Kennedy Onassis

Jackie Kennedy nem az első volt ebben a first lady szerepben, aki a divatot „soft power” eszközként használta. Bár hagyományosan az esti beiktatási bál volt az a hely, ahol a grandiózus belépőket meg lehetett tenni, Kennedy napjának legemlékezetesebb választása a pilótasapka volt: egy modern, elegáns sziluett, amelyet a feltörekvő kalapkészítő, Halston tervezett figyelemfelkeltő púderkék színben. A first lady aznap viselt öltözékei – beleértve az estélyi bálra választott ujjatlan, elefántcsontszínű selyem muszlinruhát és a hozzáillő köpenyt – megerősítették őt, mint új erőt a divatvilágban, és támogatták John F. Kennedy elképzelését az elnökség új, átalakító korszakáról.