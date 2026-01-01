Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tartozz a ritka 12%-ba: így tarthatod be az újévi fogadalmadat

Az éjféli koccintásnál te is valami nagy változást terveztél? Az újévi fogadalmak többsége pár héten belül szertefoszlik. Ha te valódi változást szeretnél elérni, most jól figyelj!

Koccintás után te is felfeded, min akarsz változtatni? Új életmód, több pihenés, esetleg a pénzügyek terén szeretnél változtatni? A szilveszter estéjén elhangzó újévi fogadalmak mind egy új élet ígéretével kecsegtetnek, amiből azonban január végére nem marad semmi. Ha eddig te is így jártál, tudd, hogy az emberek nagy százaléka hasonló sikerrátát tudhat maga mögött. A kudarc azonban nem törvényszerű.

újévi fogadalmak, tervek
Az újévi fogadalmak kis százalékát tartják csak be az emberek.
Forrás: Shutterstock

Miért adjuk fel ilyen gyorsan az újévi fogadalmakat?

Jobb, ha már az elején tisztázzuk, hogy az újévi fogadalmak legnagyobb ellensége nem a lustaság, hanem maga a változás. Dr. Thomas MacCarty, az SNHU társadalomtudományi dékánhelyettese úgy véli, a baj ott kezdődik, hogy a legtöbben egyszerűen alábecsülik, mennyi belső munka és energia kell ahhoz, hogy valóban kitartsunk a kitűzött cél mellett.

A legtöbben jó szándékkal vágnak bele, de hamar rájönnek, hogy elköteleződésre, erőfeszítésre és személyes felelősségvállalásra van szükség ahhoz, hogy végig is csinálják.

Tehát az „idén lefogyok” jól hangzik, csak épp nincs mögötte az út fedezete: hogyan, mikor és mennyi áldozattal. Ráadásul sokan pluszban még azt a hibát is elkövetik, hogy mindenen egyszerre akarnak változtatni, ami garantált recept a gyors feladásra.

sikeres újévi fogadalmak, tervek, célok
A sikeres újévi fogadalmak titka a jól átgondoltság.
Forrás: Shutterstock

Füstbe ment újévi fogadalmak

A statisztikák elég kiábrándítóak, az egyik szerint például az újévi fogadalmat tevők 88 százaléka már január vége előtt feladja a nagy terveket. Sorban jönnek a kifogások és az önfelmentő érvek, hiszen most épp túl fáradtak, túl elfoglaltak vagyunk, és megkezdődik a halogatás. Az igazság azonban az, hogy nincs kedvünk vagy bátorságunk kilépni a komfortzónánkból.

Így tarthatod be az újévi fogadalmakat?

Meglepő, de az újévi fogadalmak többet árthatnak, mint használnak. Hiszen sokaknál a valódi fejlődés és előrelépés helyett, kudarcélményt és önvádat szülnek. Persze nem mondjuk, hogy ne legyenek újévi fogadalmaid, épp ezért adunk pár tanácsot, hogy sikerre vihesd őket.

  • Az újévi fogadalmak legyenek minél konkrétabbak, mérhetők és beilleszthetők a mindennapjaidba. 
  • Az is fontos, hogy ne halmozd a terveket, válassz ki egyet, és koncentrálj arra. 
  • A felelősségvállalás is kulcsfontosságú, hiszen csak így tudod elérni, hogy a januári hajtásban is tudd tartani magad a kitűzött célodhoz.

Sikeresek újévi fogadalmak

Az újévi fogadalmak nem azért buknak el, mert gyenge vagy túlterhelt vagy. Egyszerűen csak túl sokat vállalsz, és nem tűzöl ki elég konkrét célokat. 2026-ra próbálj meg kisebb, rugalmasabb tervekkel készülni, ne akard egyszerre megváltani a világot. 

