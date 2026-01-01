Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 2., péntek Ábel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
2026

Az újév első babája Kistarcsán született: a kislány ritka, különleges nevet kapott

2026 kistarcsa kisbaba újszülött
Life.hu
2026.01.01.
Nulla óra nulla perckor született az újév első babája a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra egy kisbaba, éjfél után négy perccel.

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház azt közölte, hogy nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina. Hozzátették: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született. A 34 éves édesanya és a baba is egészséges.

Az újév első babája, egy kislány Kistarcsán született - Képünk illusztráció
Az újév első babája, egy kislány Kistarcsán született - Képünk illusztráció
Forrás: Shutterstock

Az újév első babája a fővárosban

Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született. A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ettől kiráz a hideg: ugyanazt katasztrófát jósolta 2026-ra Baba Vanga és Nostradamus

A Baba Vangához és Nostradamushoz köthető jövendölések szerint 2026. január elseje nem egyszerűen egy új esztendő kezdete, hanem egy igen komor időszaké is lehet. A bolgár jósnő és a francia látnok jóslatait vizsgáló elemzők úgy látják: a következő években gazdasági katasztrófákra, technológiai zavarokra, sőt akár a földönkívüliekkel való találkozásra is készülhet az emberiség.

Második gyermekét várja a TV2 egykori sztárja: Mádai Vivien pocakos fotókkal jelentette be a nagy hírt

Nagy bejeletést tartogatott az év utolsó napjára a Mokka egykori műsorvezetője. Mádai Vivien a közösségi oldalán tudatta, hogy ismét babát vár.

Katalin hercegné könnyekben tört ki, amikor Vilmos az utolsó pillanatban megváltoztatta a szilveszteri terveiket

A walesi hercegi pár az egyik legnépszerűbb házaspár a világon, kapcsolatuk sziklaszilárdnak tűnik – de kapcsolatuk elején korántsem volt minden ennyire idilli. Egy királyi életrajzíró szerint Vilmos herceg egyszer az utolsó pillanatban változtatta meg a szilveszteri terveket, Katalin hercegné pedig zokogva fogadta a döntést.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu