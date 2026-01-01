Általános műveltségi kvíz: Meg tudod mondani kik festették ezeket a híres magyar képeket?

A következő festményeket biztos láttad már múzeumokban, tankönyvekben vagy nagyszabású kiállításokon. De vajon tudod, mely híres magyar festőnk készítette ezeket?

Magyar festők nyomába eredünk. Ezt a képet felismered?

Forrás: Hulton Archive

Magyar festők, magyar festészet

Hazánk évszázadok óta kivételes tehetségű festőművészek otthona, akik alkotásaikkal gazdagították az egyetemes művészettörténetet. A festészet már több száz éve ad teret az érzelmek, hiedelmek és gondolatok kifejezésére. Az évezredek során festmények ezrei születtek, de csak kevés vált igazán maradandóvá, örök klasszikussá. A magyar festészet sokszínűen tükrözi, miként változott a társadalom és a gondolkodás az idők folyamán. Témái között megjelennek a mindennapi élet pillanatai, a természet szépsége és az emberi érzelmek világa. Stílusában a hagyományos formáktól a modern kifejezésmódokig minden megtalálható. A festészet ma is élő, folyamatosan alakuló művészeti ág, amely jól mutatja a magyar kultúra nyitottságát, kreativitását és megújuló erejét. A következő játékban tedd próbára tudásodat, mennyire ismered a magyar festőket! Segítünk: eláruljuk a művek címét, neked csak az alkotók nevét kell megmondani.