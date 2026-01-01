Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Általános műveltségi kvíz: Meg tudod mondani kik festették ezeket a híres magyar képeket?

Teszteld tudásodat! Derítsd ki mennyire ismered a magyar festőket!

A következő festményeket biztos láttad már múzeumokban, tankönyvekben vagy nagyszabású kiállításokon. De vajon tudod, mely híres magyar festőnk készítette ezeket? 

Magyar festők, magyar festészet

Hazánk évszázadok óta kivételes tehetségű festőművészek otthona, akik alkotásaikkal gazdagították az egyetemes művészettörténetet. A festészet már több száz éve ad teret az érzelmek, hiedelmek és gondolatok kifejezésére. Az évezredek során festmények ezrei születtek, de csak kevés vált igazán maradandóvá, örök klasszikussá. A magyar festészet sokszínűen tükrözi, miként változott a társadalom és a gondolkodás az idők folyamán. Témái között megjelennek a mindennapi élet pillanatai, a természet szépsége és az emberi érzelmek világa. Stílusában a hagyományos formáktól a modern kifejezésmódokig minden megtalálható. A festészet ma is élő, folyamatosan alakuló művészeti ág, amely jól mutatja a magyar kultúra nyitottságát, kreativitását és megújuló erejét.  A következő játékban tedd próbára tudásodat, mennyire ismered a magyar festőket! Segítünk: eláruljuk a művek címét, neked csak az alkotók nevét kell megmondani.

 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 A kép címe: Ásító inas. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 A kép címe: Majális. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 A kép címe: Korzó. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 A kép címe: Magányos cédrus. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 A kép címe: Erdei út. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 A kép címe: Egri nők. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 A kép címe: Vaskapu. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 A kép címe: Kalitkás nő. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 A kép címe: Golgota. Ki festette?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 A kép címe: Hunyadi László siratása. Ki festette?

