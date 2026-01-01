Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Béke a gyomornak, vihar az ízlelőbimbóknak – Ezt a quichet szeretni fogod!

Shutterstock - Elena Zajchikova
francia konyha diéta emésztés
Pópity Balázs
2026.01.01.
A zsálya, a karamellizált hagyma és a gesztenyés tészta együtt nemcsak finom, de mivel tele van rostokkal, az emésztésedet is kímélni fogja. Idézd magad egy francia bisztróba és próbáld ki ezt a könnyed, diétás quiche-t!

A quiche nem feltétlenül egy tejszíntől roskadozó nehézbombázó, hiszen létezik a kíméletes, modern verziója is. Egy szelet belőle, és hirtelen minden nyomasztó emésztési probléma csak rossz álomnak tűnik. Nemcsak finom, hanem a gyomrod is hálás lesz érte, hiszen gluténmentes, könnyen emészthető, de mégis selymesen krémes.

Egy zsályás, hagymás quiche pite és egy kivágott szelet mellette.
A francia pacman: zsályás, hagymás quiche gesztenyével.
Forrás: Shutterstock

Gyomorkímélő finomság: így készül a zsályás, hagymás quiche kímélő változata

A quiche a francia konyha kedvenc tartalmas, tejszínes-tojásos-zöldséges pitéje, ami eredetileg a francia–német határvidékről, Lotaringiából származik, és egy egyszerű falusi ételnek számított. Mára az egész világon ismert, mégis ritkán készítik kímélő változatban. Ebben a receptben viszont búzaliszt helyett gesztenye- és csicseriborsóliszt adja a tészta alapját, ami nemcsak gluténmentes, de tele van rosttal is, így az emésztésednek is jót tesz. 

Hozzávalók 4 főre:

A gesztenyés tésztához:

  • 80 g gesztenyeliszt
  • 120 g csicseriborsóliszt
  • 40 g őrölt lenmag
  • 2 csipet tengeri só
  • 120 g sózott vaj, hidegen
  • 160 g élőflórás görög joghurt

A töltelékhez:

  • 25 g sózott vaj
  • 3 nagyobb hagyma, vastagabb karikákra szeletelve
  • 10-15 zsályalevél, finomra aprítva
  • 2 nagy csipet tengeri só
  • 3 nagyobb tojás
  • 25 g őrölt parmezán
  • 225 ml tejszín

Elkészítés:

  • Készítsük el a gesztenyés tésztakérget. 
  • Keverjük össze a gesztenyelisztet, a csicseriborsólisztet és a sót egy nagyobb tálban. 
  • Vágjuk bele a vajat, majd keverjük el alaposan az ujjainkkal. Adjuk hozzá a joghurt felét, keverjük el, végül öntsük hozzá a maradék joghurtot is. 
  • Keverjük össze alaposan, hogy ne legyenek benne csomók. Gyúrjuk össze a tésztát, majd tekerjük körbe alufóliával és tegyük hűtőbe 24–48 órára. 
  • A töltelékhez olvasszuk fel egy lábasban a vajat, dobjuk rá a hagymát, a zsályát és a sót, kis lángon, időnként megkeverve főzzük 30 percig, míg aranybarnára pirulnak a hagymaszeletek.
  • Míg fő a hagyma, nyújtsuk ki a tésztát. 
  • Béleljünk ki a kinyújtott tésztával egy 23 centi átmérőjű, kör alakú sütőformát, majd takarjuk le sütőpapírral, tegyünk rá pár szem sütőbabot, hogy ne púposodjon fel a tészta sütés közben. 160-180 °C-ra előmelegített sütőben süssük 5-10 percig.
  • A megpuhult hagymához öntsük hozzá a felvert tojást, tejszínt, parmezánt, majd öntsük a tepsibe, a félig sült tésztára. Süssük további 25-30 percig.

A francia klasszikus nemcsak finom, hanem finoman bánik az emésztéseddel is, ha a tésztáját gesztenyelisztből készíted és zsályával, valamint karamellizált hagymával töltöd meg. Ez a legjobb választás egy kényelmes vasárnapi ebédhez vagy egy stresszmentes hétköznapi vacsorához.

