Béke a gyomornak, vihar az ízlelőbimbóknak – Ezt a quichet szeretni fogod!

A quiche nem feltétlenül egy tejszíntől roskadozó nehézbombázó, hiszen létezik a kíméletes, modern verziója is. Egy szelet belőle, és hirtelen minden nyomasztó emésztési probléma csak rossz álomnak tűnik. Nemcsak finom, hanem a gyomrod is hálás lesz érte, hiszen gluténmentes, könnyen emészthető, de mégis selymesen krémes.
Gyomorkímélő finomság: így készül a zsályás, hagymás quiche kímélő változata
A quiche a francia konyha kedvenc tartalmas, tejszínes-tojásos-zöldséges pitéje, ami eredetileg a francia–német határvidékről, Lotaringiából származik, és egy egyszerű falusi ételnek számított. Mára az egész világon ismert, mégis ritkán készítik kímélő változatban. Ebben a receptben viszont búzaliszt helyett gesztenye- és csicseriborsóliszt adja a tészta alapját, ami nemcsak gluténmentes, de tele van rosttal is, így az emésztésednek is jót tesz.
Hozzávalók 4 főre:
A gesztenyés tésztához:
- 80 g gesztenyeliszt
- 120 g csicseriborsóliszt
- 40 g őrölt lenmag
- 2 csipet tengeri só
- 120 g sózott vaj, hidegen
- 160 g élőflórás görög joghurt
A töltelékhez:
- 25 g sózott vaj
- 3 nagyobb hagyma, vastagabb karikákra szeletelve
- 10-15 zsályalevél, finomra aprítva
- 2 nagy csipet tengeri só
- 3 nagyobb tojás
- 25 g őrölt parmezán
- 225 ml tejszín
Elkészítés:
- Készítsük el a gesztenyés tésztakérget.
- Keverjük össze a gesztenyelisztet, a csicseriborsólisztet és a sót egy nagyobb tálban.
- Vágjuk bele a vajat, majd keverjük el alaposan az ujjainkkal. Adjuk hozzá a joghurt felét, keverjük el, végül öntsük hozzá a maradék joghurtot is.
- Keverjük össze alaposan, hogy ne legyenek benne csomók. Gyúrjuk össze a tésztát, majd tekerjük körbe alufóliával és tegyük hűtőbe 24–48 órára.
- A töltelékhez olvasszuk fel egy lábasban a vajat, dobjuk rá a hagymát, a zsályát és a sót, kis lángon, időnként megkeverve főzzük 30 percig, míg aranybarnára pirulnak a hagymaszeletek.
- Míg fő a hagyma, nyújtsuk ki a tésztát.
- Béleljünk ki a kinyújtott tésztával egy 23 centi átmérőjű, kör alakú sütőformát, majd takarjuk le sütőpapírral, tegyünk rá pár szem sütőbabot, hogy ne púposodjon fel a tészta sütés közben. 160-180 °C-ra előmelegített sütőben süssük 5-10 percig.
- A megpuhult hagymához öntsük hozzá a felvert tojást, tejszínt, parmezánt, majd öntsük a tepsibe, a félig sült tésztára. Süssük további 25-30 percig.
A francia klasszikus nemcsak finom, hanem finoman bánik az emésztéseddel is, ha a tésztáját gesztenyelisztből készíted és zsályával, valamint karamellizált hagymával töltöd meg. Ez a legjobb választás egy kényelmes vasárnapi ebédhez vagy egy stresszmentes hétköznapi vacsorához.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: