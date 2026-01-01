Ettől kiráz a hideg: ugyanazt katasztrófát jósolta 2026-ra Baba Vanga és Nostradamus

A vak bolgár jósnőhöz, Baba Vanga szerint 2026 különösen fontos mérföldkő az emberiség történetében. Úgy tartja, nem háborúk vagy természeti csapások indítják el az összeomlást, hanem egy lassú, belülről ható folyamat – mintha egy fa belsejét észrevétlenül rágnák szét a kártevők.

Ugyanazt a szörnyű dolgot jósolta Baba Vanga és Nostradamus 2026-ra

Forrás: ChatGPT

Baba Vanga próféciái belülről bomló világról, rendszerszintű válságokról és egyfajta „nagy csendről”, míg Nostradamus képei pénzügyi összeomlásról, természeti szélsőségekről és az égre tekintő, rettegő emberiségről szólnak.

Mindkét jövendölésben felbukkan egy esetleges idegen civilizáció érkezésének gondolata.

Baba Vanga 2026-ra szörnyű dolgokat jósolt

Az értelmezések szerint Baba Vanga jövendölésében az szerepel, hogy az emberek többsége semmit sem sejt arról, milyen döntések születnek a háttérben – a hatalmi pozícióban lévők olyan lépéseket tehetnek, amelyek hosszú távon megrengetik a rendszerünket. A jósnő szerint 2026-ban a technológiai, energetikai és egészségügyi struktúrák is meginoghatnak, milliókat sodorva bizonytalan, kiszolgáltatott helyzetbe világszerte. Ezt egyesek globális gazdasági válságként értelmezik, amely futótűzként terjed tovább egyik országból a másikba – más magyarázatok szerint inkább a fékezhetetlen technológiai fejlődés mellékhatásairól van szó.

Baba Vanga egy úgynevezett „nagy csöndről” is beszélt: sokan emögött világméretű kommunikációs leállást sejtenek, amelyet kibertámadás vagy technikai összeomlás idézhet elő. Egy ilyen helyzetben az emberek elszigetelődhetnek egymástól.

Baba Vanga próféciái arra is utalnak, hogy a hatalmat gyakorlók a technológia eszközeivel próbálják majd befolyásolni az emberek gondolkodását, egyre kevesebb szükségük lesz erőszakra ahhoz, hogy érvényesítsék az akaratukat. Egyre elterjedtebbé válik egy olyan lelki eredetű „betegség”, amelyre nincs valódi gyógyszer: az emberiség mintha elveszítené az uralmat azok fölött az eszközök fölött, amelyeket maga hozott létre.

Nostradamus: aranytorony dől porba, tűz és víz csap össze

A 16. században tevékenykedő Nostradamus négysoros verseit évszázadok óta próbálják megfejteni. A 2026-tal kapcsolatba hozott szövegek között szerepel egy „nagy, aranyból álló torony” képe, amely „porrá lesz a szelekben”. Sok elemző ezt a globális pénzügyi rendszer összeomlásaként értelmezi, amelyben a látszólag szilárd, értékálló struktúrák hirtelen semmivé válnak.