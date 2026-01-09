Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sokatmondó: két családtagjával továbbra is tartja a kapcsolatot Brooklyn Beckham

Komáromi Bence
2026.01.09.
A napokban bombaként robbant a hír, hogy David és Victoria Beckham már csak az ügyvédeiken keresztül beszélhetnek az elidegenedett gyermekükkel. Most kiderült, hogy Brooklyn Beckham a történtek ellenére két családtagjával még mindig szívesen kommunikál.

Elképesztően mélyre jutott a Beckham család konfliktusa. Brooklyn Beckham a héten jelezte a szüleinek, hogy nem kíván velük kommunikálni a jövőben, ha bármilyen ügyben keresnék, akkor először az ügyvédjével kell tárgyalniuk. Ezzel végérvényesen jelezte, hogy nem kívánja tartani a kapcsolatot a szűk családjával. Ennek ellenére most az egyik barátja elárulta, hogy két rokonával továbbra is szívesen beszélget az elidegenedett Beckham fiú.

Brooklyn Beckham megszakította a teljes kapcsolatot a szüleivel és a testvéreivel
Forrás: Getty Images North America

Brooklyn Beckham már csak a nagyszüleivel tartja a kapcsolatot

Milyen események előzték meg a Beckham családi viszályt?

  • Jogi levélváltás zajlott Brooklyn és a Beckham család jogi képviselői között
  • Brooklyn azt kérte, ne keressék közvetlenül, és ne posztoljanak róla vagy feleségéről
  • A fiatal házaspár sértőnek tartotta azokat az állításokat, amelyek szerint Brooklynt „irányítják”
  • Brooklyn karácsony előtt blokkolta szüleit és testvéreit a közösségi médiában
  • A konfliktus gyökerei a 2022-es esküvőig nyúlnak vissza
  • A fiatal pár bocsánatkérést vár, a szülők lezárnák a múltat
  • David és Victoria továbbra is a kibékülésben reménykednek
  • Januárban kiderült, hogy Brooklyn a nagyszüleivel továbbra is jóban maradt

Most a Mirror arról írt, hogy egy barátja szerint a legidősebb Beckham fiú karácsonykor telefonon felkereste a nagymamáját, akivel a történtek ellenére is beszélőviszonyban maradtak.

„Nagy tisztelettel és szeretettel gondol a nagyszüleire, ez sosem ingott meg benne. Szinte minden héten beszélget a nagymamájával Sandrával, aki David Beckham édesanyja. Úgy tudom, hogy karácsonykor is beszélt Sandrával. Ezenkívül a nagyapjával Ted Beckhammel is szokott sms-ezni" - árulta el a forrás. A lap információi szerint hasonló a helyzet az anyai ágon is, ugyanis Jackie Adams és Tony Adams sem zárkóztak el attól, hogy jóban legyenek a legidősebb unokájukkal, innentől már csak az a kérdés, hogy őket mikor keresi fel Brooklyn.

Ha további érdekességeket olvasnál a Beckham családról, akkor a korábbi cikkeinket itt találod a témában:

Mélypontra jutott a Beckham család: Brooklyn már csak ügyvédeken keresztül beszél a szüleivel

A Beckham házaspár és Brooklyn kapcsolata annyira megromlott, hogy egy időre már nem a szülői telefonhívások, hanem ügyvédi levelek jelentették az egyetlen kommunikációs csatornát.

Kiderült az ok: Brooklyn Beckham és Adam Peaty ezért vették fel a feleségeik nevét

Fiatalos lázadás, Z generációs divat, vagy valami egészen más az oka annak, hogy egyre több férfi veszi fel a felesége vezetéknevét?

Szó sincs békülésről: Brooklyn Beckham újabb lépéssel került távolabb a szüleitől

Úgy fest, hiába közelednek az ünnepek, Brooklyn Beckhamnek esze ágában sincs kibékülni szüleivel.

 

