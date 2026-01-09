Sokatmondó: két családtagjával továbbra is tartja a kapcsolatot Brooklyn Beckham

Elképesztően mélyre jutott a Beckham család konfliktusa. Brooklyn Beckham a héten jelezte a szüleinek, hogy nem kíván velük kommunikálni a jövőben, ha bármilyen ügyben keresnék, akkor először az ügyvédjével kell tárgyalniuk. Ezzel végérvényesen jelezte, hogy nem kívánja tartani a kapcsolatot a szűk családjával. Ennek ellenére most az egyik barátja elárulta, hogy két rokonával továbbra is szívesen beszélget az elidegenedett Beckham fiú.

Brooklyn Beckham megszakította a teljes kapcsolatot a szüleivel és a testvéreivel

Brooklyn Beckham már csak a nagyszüleivel tartja a kapcsolatot

Milyen események előzték meg a Beckham családi viszályt? Jogi levélváltás zajlott Brooklyn és a Beckham család jogi képviselői között

Brooklyn azt kérte, ne keressék közvetlenül, és ne posztoljanak róla vagy feleségéről

A fiatal házaspár sértőnek tartotta azokat az állításokat, amelyek szerint Brooklynt „irányítják”

Brooklyn karácsony előtt blokkolta szüleit és testvéreit a közösségi médiában

A konfliktus gyökerei a 2022-es esküvőig nyúlnak vissza

A fiatal pár bocsánatkérést vár, a szülők lezárnák a múltat

David és Victoria továbbra is a kibékülésben reménykednek

Januárban kiderült, hogy Brooklyn a nagyszüleivel továbbra is jóban maradt

Most a Mirror arról írt, hogy egy barátja szerint a legidősebb Beckham fiú karácsonykor telefonon felkereste a nagymamáját, akivel a történtek ellenére is beszélőviszonyban maradtak.

„Nagy tisztelettel és szeretettel gondol a nagyszüleire, ez sosem ingott meg benne. Szinte minden héten beszélget a nagymamájával Sandrával, aki David Beckham édesanyja. Úgy tudom, hogy karácsonykor is beszélt Sandrával. Ezenkívül a nagyapjával Ted Beckhammel is szokott sms-ezni" - árulta el a forrás. A lap információi szerint hasonló a helyzet az anyai ágon is, ugyanis Jackie Adams és Tony Adams sem zárkóztak el attól, hogy jóban legyenek a legidősebb unokájukkal, innentől már csak az a kérdés, hogy őket mikor keresi fel Brooklyn.

