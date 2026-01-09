Ezt nem mondják el elégszer: hogyan befolyásolja a méhpolip a termékenységet?

A méhpolip sokszor csendben, hónapok vagy akár évek alatt alakul ki, és nem mindig jár azonnali tünetekkel. Mégis komoly hatással lehet a ciklusra, a közérzetre és a termékenységre, ezért fontos időben felismerni.

A méhpolip jóindulatú, de okozhat vérzészavart és termékenységi problémákat.

Forrás: Shutterstock

A méhpolipról röviden A méhpolip a méhnyálkahártyából kiinduló jóindulatú növedék

Kialakulása hónapok vagy évek alatt történhet.

Gyakran hormonális hatások állnak a háttérben.

Előfordulhat tünetmentesen is.

Vérzészavart és termékenységi problémát okozhat.

Bizonyos esetekben műtéti eltávolítás javasolt.

Mennyi idő alatt alakul ki a méhpolip?

A méhpolip nem egyik napról a másikra jelenik meg. A szakértők szerint kialakulása hosszabb folyamat, amely során a méhnyálkahártya egy területe fokozatosan megvastagszik, majd polipszerű képletet hoz létre. Ez a folyamat hónapok, akár évek alatt zajlik le.

Leggyakrabban hormonális hatások, különösen az ösztrogén túlsúlya játszik szerepet a kialakulásban. Ezért a méhpolip gyakrabban fordul elő termékeny korban, perimenopauzában vagy hormonkezelések mellett. Az életkor előrehaladtával a kockázat növekszik, de fiatal nőknél sem ritka.

A méhpolip mérete változó lehet: néhány milliméterestől akár több centiméteresig terjedhet. Minél hosszabb ideig marad észrevétlen, annál nagyobbra nőhet, ami a tünetek megjelenésének esélyét is növeli.

A méhpolip tünetei: ezek utalhatnak a kialakulására

A méhpolip veszélyei számos formában jelentkezhetnek. Legnagyobb nehézsége, hogy sok esetben nem okoz azonnali panaszt. Amikor mégis tüneteket ad, azok leggyakrabban vérzészavar formájában jelentkeznek. Ilyen lehet a ciklusok közötti pecsételő vérzés, a szokatlanul erős menstruáció vagy a menstruáció elhúzódása.

Egyes nőknél szexuális együttlét után jelentkező vérzés hívja fel a figyelmet a problémára. Változó intenzitású alhasi diszkomfortérzés is előfordulhat, bár ez ritkább. Meddőségi kivizsgálás során is gyakran derül fény méhpolip jelenlétére, mivel a polip akadályozhatja a beágyazódást.

A szakértők szerint menopauza után jelentkező vérzés esetén mindig szükséges a kivizsgálás, mivel ilyenkor a méhpolip elkülönítése más elváltozásoktól különösen fontos.