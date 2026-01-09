87 éves lett a nő, aki 40 felett vált dollármilliomossá: Carolina Herrera, a divat nagyasszonya

Csak 40 évesen robbant be a divatiparba, felbukkanása viszont annál nagyobb visszhangot keltett. Carolina Herrera azonban nem csak saját sikereire fókuszált: missziójának tartotta, hogy megmutassa a nőknek, hogyan válhatnak elegánsan önazonossá és magabiztossá. A mai napig mondogatja: „pénzen nem lehet stílust venni. Az elegancia nem csupán az általunk viselt szettekből, hanem a belső tartásból fakad.”

Carolina Herrera 40 évesen robbant be a divatiparba. A fotó 1987-ben készült.

Forrás: Archive Photos

Carolina Herrera születésnapja

Carolina Herrera becsült nettó vagyona nagyjából 100–150 millió amerikai dollár körül van.

Haute couture vagy különleges megrendelésű ruháinak ára eléri a 15 000–50 000 dollárt, azaz a 6 és a 20 millió forintot.

Aktív időszakában limitált szériás, esküvői ruhás Barbie babákat is tervezett.

A néhai Jacqueline Kennedy Onassison és Estée Lauder is igazolja a tervezőnő tehetségét.

Ruháit számos világhírű sztár és modell népszerűsítette. Herrera rajongói között olyan gigasztárok vannak mint Meryl Streep, Reese Witherspoon, Renée Zellweger és a kortalan szépség, Penélope Cruz; Vittoria Ceretti szupermodell pedig a Herrera-parfümök kampányainak arca.

Carolina Herrera és Penelope Cruz. A színésznő is él-hal a Herrera-kollekciókért.

Forrás: Penske Media

A stílus Herrera genetikájában van kódolva

A venezuelai származású Herrera már kislányként is a szép ruhák és az elegancia bűvöletében élt. Édesanyja és nagymamája viszonylag korán megismertették vele a stílusos megjelenés alapjait, és divatbemutatókra is rendszeresen vitték magukkal. Tinédzserként lenyűgözte a párizsi divatmilliő – itt ismerkedett meg és kötött barátságot Cristóbal Balenciagával, az elismert spanyol divattervezővel (akinek parfümjét Kirsten Stewart is reklámozta már, félmeztelenül).

Az ifjú Carolina Herrera 1968-ban, hófehér kaftánban.

Forrás: Conde Nast Collection Editorial

Későn robbant be, de annál hangosabb sikert aratott

Herrera nem akart divattervező lenni, a sors mégis ezt az utat szánta neki. Első kollekcióját negyven felett mutatta be: puffos és harangujjas ruhakölteményeivel óriási sikert aratott. Azóta a virágos, pöttyös szettek és az A-vonalú selyemszoknyák alapdarabok a márka ruhatárában.

Carolina Herrera A-vonalú selyemszoknyái a 2024-es divatshow-kon is elsöprő sikert arattak.

Forrás: WireImage

Miben rejlik a Herrera-márka ereje?

Herrera, aki többek között Jackie Kennedyt is öltöztette, a mai napig erősen hisz abban, hogy minden női alkatra meg lehet találni a megfelelő stílusú ruhát, illetve, hogy a sejtetésnek nagyobb a sikere, mint a kitárulkozásnak. Amikor egy nő magára ölt egy Herrera-ruhát, nem átváltozik, hanem önmaga legjobb, letisztult verziójává válik. A divattervező szerint azonban 30 felett már tilos a farmer, 40 felett pedig ciki a hosszú haj.