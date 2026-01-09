87 éves lett a nő, aki 40 felett vált dollármilliomossá: Carolina Herrera, a divat nagyasszonya

Csak 40 évesen robbant be a divatiparba, felbukkanása viszont annál nagyobb visszhangot keltett. Carolina Herrera azonban nem csak saját sikereire fókuszált: missziójának tartotta, hogy megmutassa a nőknek, hogyan válhatnak elegánsan önazonossá és magabiztossá. A mai napig mondogatja: „pénzen nem lehet stílust venni. Az elegancia nem csupán az általunk viselt szettekből, hanem a belső tartásból fakad.”
Carolina Herrera születésnapja
- Carolina Herrera becsült nettó vagyona nagyjából 100–150 millió amerikai dollár körül van.
- Haute couture vagy különleges megrendelésű ruháinak ára eléri a 15 000–50 000 dollárt, azaz a 6 és a 20 millió forintot.
- Aktív időszakában limitált szériás, esküvői ruhás Barbie babákat is tervezett.
- A néhai Jacqueline Kennedy Onassison és Estée Lauder is igazolja a tervezőnő tehetségét.
Ruháit számos világhírű sztár és modell népszerűsítette. Herrera rajongói között olyan gigasztárok vannak mint Meryl Streep, Reese Witherspoon, Renée Zellweger és a kortalan szépség, Penélope Cruz; Vittoria Ceretti szupermodell pedig a Herrera-parfümök kampányainak arca.
A stílus Herrera genetikájában van kódolva
A venezuelai származású Herrera már kislányként is a szép ruhák és az elegancia bűvöletében élt. Édesanyja és nagymamája viszonylag korán megismertették vele a stílusos megjelenés alapjait, és divatbemutatókra is rendszeresen vitték magukkal. Tinédzserként lenyűgözte a párizsi divatmilliő – itt ismerkedett meg és kötött barátságot Cristóbal Balenciagával, az elismert spanyol divattervezővel (akinek parfümjét Kirsten Stewart is reklámozta már, félmeztelenül).
Későn robbant be, de annál hangosabb sikert aratott
Herrera nem akart divattervező lenni, a sors mégis ezt az utat szánta neki. Első kollekcióját negyven felett mutatta be: puffos és harangujjas ruhakölteményeivel óriási sikert aratott. Azóta a virágos, pöttyös szettek és az A-vonalú selyemszoknyák alapdarabok a márka ruhatárában.
Miben rejlik a Herrera-márka ereje?
Herrera, aki többek között Jackie Kennedyt is öltöztette, a mai napig erősen hisz abban, hogy minden női alkatra meg lehet találni a megfelelő stílusú ruhát, illetve, hogy a sejtetésnek nagyobb a sikere, mint a kitárulkozásnak. Amikor egy nő magára ölt egy Herrera-ruhát, nem átváltozik, hanem önmaga legjobb, letisztult verziójává válik. A divattervező szerint azonban 30 felett már tilos a farmer, 40 felett pedig ciki a hosszú haj.
Sosem az érzelmeire hallgatott, ha munkáról volt szó
Érzéseit – akárcsak barátnője, a Vogue volt főszerkesztője, Anna Wintour – ritkán mutatja ki. Munkájában sem engedte meg soha, hogy az érzelmek befolyásolják a döntéseit, emiatt egyesek számára hűvösségnek tűnhetett. Herrera nem a mennyiséget, hanem a minőséget tartotta a legfontosabbnak.
Maga is a letisztult darabokat kedveli, amelyek évtizedeken át hordhatók. Ezek közé tartozott a védjegyévé vált jól szabott fehér ing, a finom gyémánt, a gyöngy és a prémium minőségű órák.
Csillagászati összegbe kerül ma egy Carolina Herrera-ruha
A high fashion nagyasszonyának készkollekciós estélyijei kb. 3 000–10 000 USD között mozognak (körülbelül 994 ezer és 3 millió 300 ezer forint között), a szabás, az anyag és a részletgazdagság függvényében. Haute Couture kreációi elérheti a 15 000–50 000 USD-t, (körülbelül 5 millió és 16,5 millió forint között) sőt egyedi, vörös szőnyegre tervezett daraboknál még magasabb is lehet.
A Carorlina Herrera-parfümökért az egész világ hálás
1988-ban Carolina Herrera kiterjesztette divathálózatát: saját parfümöt dobott piacra. Eredetileg csak saját magának szeretett volna egy jázmin alapú parfümöt előállíttatni, de később meggondolta magát és sorra rukkolt elő a jobbnál jobb illatkompozíciókkal. A nők a mai napig megőrülnek a Carolina Herrera Good Girl parfümért, az 1994-ben megalkotott Floral Flore-ért, az Aqua Flore-ért és a Carolina Herrera 212-ért.
Egyszer egy lapnak azt nyilatkozta, hogy olyan parfümöket szeretett volna, amelyeket csak az vesz észre, aki közelebb lép, és akiket közel enged magához.
Herrera 2018-ban vonult vissza, utódjának a tehetséges amerikai divattervezőt, Wes Gordont tette meg, aki azóta is méltó módon, sokszor Herrera tanácsait figyelembe véve igazgatja a divatházat.
