Moto boho trenddel támadnak a legstílusosabb csajok idén ősszel

Ha imádod kombinálni a különböző stílusokat, a moto boho az egyik első számú kedvenced lesz idén ősszel.

A moto boho stílus hódít idén ősszel.

Forrás: INSTAGRAM | @EMILIASILBERG

Moto boho: egy stílus, ahol nincsenek korlátok

Ha röviden jellemeznünk kellene a moto boho trendet, talán így tennénk: az Olsen ikrek lázadó korszaka megspékelve Effy Stonemmel ruhatárával a Skinsből. Bőrdzsekik, neccharisnyák, szegecsek és gyöngyök, vagyis szinte minden, amit eddig nem gondoltál összeillőnek és mégis, valahogy tökéletesen értelmet nyer egy jól átgondolt outfitben.

Ez a trend a bohém sikk lázadó, vagány változata, ami egyszerre szimbolizálja a modern női öntudatot a finomsággal és kecsességgel.

Moto boho stílusú outfit egyik kötelező eleme egy vagány bőrdzseki.

Forrás: Getty Images Europe

Ez a fúzió nemcsak friss és elképesztően merész, de ugyanakkor könnyedén beilleszthető a hétköznapokba is: egy csipkeszoknya, egy kényelmes csizma és egy bőrdzseki és voilá, máris kész a moto boho tankönyvi példája! Itt nem kell kényelmetlen magassarkúkkal, vagy szűk ruhákkal szenvedned, ez a stílus ugyanis a kényelemről és a praktikumról szól.

Siena Miller a stílus egyik koronázatlan királynője.

Forrás: Getty Images Europe

Ráadásul mivel a trend egyik alapköve a rétegezés, így nem kell attól sem félned, hogy az első hideg napok beköszöntével dideregned kell majd: bátran pakold egymásra az ingeket, farmer- vagy bőrdzsekiket, de akár még egy oversized pulóvert is!

Egy szegecses rövidnadrággal könnyedén magadévá teheted a trendet.

Forrás: Getty Images Europe

A kifutókon már egy ideje megjelent a moto boho stílus, így már csak percek kérdésre, hogy az utcai divatban is kiteljesedjen, addig is mutatunk inspirációként pár tökéletes szettet, amiket elnézve te is legszívesebben motorra pattannál egy fehér csipkeruhában!