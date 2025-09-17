Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda

Moto boho trenddel támadnak a legstílusosabb csajok idén ősszel

Shutterstock - Maria Markevich
divat stílus outfit
Nagy Kata
2025.09.17.
Mi mással is köszönthetnénk az őszt, mint egy jó kis stíluskavalkáddal: fodrok, szegecsek, csipke és egy kis bőr – a moto boho trend bár elsőre legalább olyan kaotikusnak tűnik, mint a pasid zoknis fiókja, de hidd el, ha egyszer rákapsz az ízére, többé nem szabadulsz!

Ha imádod kombinálni a különböző stílusokat, a moto boho az egyik első számú kedvenced lesz idén ősszel. 

A moto boho stílus
A moto boho stílus hódít idén ősszel. 
Forrás: INSTAGRAM | @EMILIASILBERG

Moto boho: egy stílus, ahol nincsenek korlátok 

Ha röviden jellemeznünk kellene a moto boho trendet, talán így tennénk: az Olsen ikrek lázadó korszaka megspékelve Effy Stonemmel ruhatárával a Skinsből. Bőrdzsekik, neccharisnyák, szegecsek és gyöngyök, vagyis szinte minden, amit eddig nem gondoltál összeillőnek és mégis, valahogy tökéletesen értelmet nyer egy jól átgondolt outfitben

Ez a trend a bohém sikk lázadó, vagány változata, ami egyszerre szimbolizálja a modern női öntudatot a finomsággal és kecsességgel. 

 

Moto boho stílusú outfit
Moto boho stílusú outfit egyik kötelező eleme egy vagány bőrdzseki. 
Forrás: Getty Images Europe

Ez a fúzió nemcsak friss és elképesztően merész, de ugyanakkor könnyedén beilleszthető a hétköznapokba is: egy csipkeszoknya, egy kényelmes csizma és egy bőrdzseki és voilá, máris kész a moto boho tankönyvi példája! Itt nem kell kényelmetlen magassarkúkkal, vagy szűk ruhákkal szenvedned, ez a stílus ugyanis a kényelemről és a praktikumról szól. 

Moto boho stílusú outfit
Siena Miller a stílus egyik koronázatlan királynője. 
Forrás: Getty Images Europe

Ráadásul mivel a trend egyik alapköve a rétegezés, így nem kell attól sem félned, hogy az első hideg napok beköszöntével dideregned kell majd: bátran pakold egymásra az ingeket, farmer- vagy bőrdzsekiket, de akár még egy oversized pulóvert is! 

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) A model walks the runway during the Isabel Marant Paris Womenswear Spring-Summer 2025 show as part of Paris Fashion Week on September 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Peter White/Getty Images)
Egy szegecses rövidnadrággal könnyedén magadévá teheted a trendet. 
Forrás: Getty Images Europe

A kifutókon már egy ideje megjelent a moto boho stílus, így már csak percek kérdésre, hogy az utcai divatban is kiteljesedjen, addig is mutatunk inspirációként pár tökéletes szettet, amiket elnézve te is legszívesebben motorra pattannál egy fehér csipkeruhában!

A pöttyök is a moto boho barátai. 
Forrás: INSTAGRAM | @CAETANABA

