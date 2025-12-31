„Harcolj a Hawkinson túli világért" – Minden, amit tudni lehet a Stranger Things befejező epizódjáról

A Stranger Things napjaink egyik legmeghatározóbb sorozata, már 10 éve hogy a hawkinsi gyerekek története elkezdődött. A Netflix kiadta az utolsó előzetesét, amely csak tovább növelte a befejező rész körüli feszültséget. A finálé január 1-jén hajnali 2-kor érkezik. Tudj meg mindent a befejezésről!

Minden, amit tudnod kell a Stranger Things befejező részéről.

Forrás: IMDb

Mindjárt itt a Stranger Things 5. évadának befejezése A sorozat rendezői több információmorzsát is elejtettek az elmúlt hetekben.

5 halál és egy 40 perces epilógus várható a végső epizódban.

Már csak egy fél nap választ el minket a sorozat lezárásától.

A Stranger Things sorozaton generációk nőttek fel, és elképesztő hogyan változtak meg a karakterek az elmúlt 10 év alatt. Így nem csoda, hogy nem vagyunk készek elengedni a zseniális, 80-as éveket idéző szériát. Az utolsó 8. epizód több, mint kétórás lesz. Azonban kevesen tudják, de a finálé utolsó 40 perce epilógus lesz, ami azt jelenti, hogy a nagy összecsapás játékideje jóval lerövidül. Az utolsó rész angolul a The Rightside Up címe kapta, ami arra enged következtetni, hogy az Upside Down végre megszűnik létezni.

Az utolsó előzetesben visszatekinthettünk a sorozat legmeghatóbb jelenetire. Ugyanakkor elkaphattunk pár részletet és jelenetet a fináléból is. „Szükségem van rá, hogy harcolj. Utoljára” – mondja Hopper (David Harbour) Elevennek (Brown) a korábbi évadok nosztalgikus visszaemlékezéseivel teli, idegőrlő trailer végén. „Az élet nagyon igazságtalan volt veled. Elvették a gyerekkorodat, megtámadtak, szörnyű emberek manipuláltak. De soha nem hagytad, hogy ez megtörjön. Harcolj a túloldalon lévő napokért. Harcolj a Hawkinson túli világért.”

Eleven az 5. évadban.

Forrás: IMDb

Ki fog meghalni a sorozat végére?

A sorozat rendezői azt nyilatkozták, hogy összesen 5 halálra számíthatunk az új évadban. Azóta egyik részben sem volt halál, bár Nancy és Jonathan közel álltak hozzá. Így ezekre a Stranger Things utolsó részében kerül majd sor. Amióta a Duffer tesók bejelentették a halálhíreket a közösségi média felrobbant a teóriáktól és találgatásoktól. „Úgy gondolom, hogy a fináléban néhány nagyon meglepő dolog történik, de nem akarunk senkit sem sokkolni vagy felidegesíteni. Remélem, hogy amikor az emberek eljutnak a finálé végére, úgy érzik, hogy ami történik, az elkerülhetetlen, és nem fájdalmas, hanem kielégítő. Majd meglátjuk" - mondta Matt Duffer a sorozatbeli halálokról.