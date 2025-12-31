„Harcolj a Hawkinson túli világért" – Minden, amit tudni lehet a Stranger Things befejező epizódjáról

A Stranger Things napjaink egyik legmeghatározóbb sorozata, már 10 éve hogy a hawkinsi gyerekek története elkezdődött. A Netflix kiadta az utolsó előzetesét, amely csak tovább növelte a befejező rész körüli feszültséget. A finálé január 1-jén hajnali 2-kor érkezik. Tudj meg mindent a befejezésről!
Mindjárt itt a Stranger Things 5. évadának befejezése
- A sorozat rendezői több információmorzsát is elejtettek az elmúlt hetekben.
- 5 halál és egy 40 perces epilógus várható a végső epizódban.
- Már csak egy fél nap választ el minket a sorozat lezárásától.
Minden, amit tudnod kell a Stranger Thing befejező részéről
A Stranger Things sorozaton generációk nőttek fel, és elképesztő hogyan változtak meg a karakterek az elmúlt 10 év alatt. Így nem csoda, hogy nem vagyunk készek elengedni a zseniális, 80-as éveket idéző szériát. Az utolsó 8. epizód több, mint kétórás lesz. Azonban kevesen tudják, de a finálé utolsó 40 perce epilógus lesz, ami azt jelenti, hogy a nagy összecsapás játékideje jóval lerövidül. Az utolsó rész angolul a The Rightside Up címe kapta, ami arra enged következtetni, hogy az Upside Down végre megszűnik létezni.
Az utolsó előzetesben visszatekinthettünk a sorozat legmeghatóbb jelenetire. Ugyanakkor elkaphattunk pár részletet és jelenetet a fináléból is. „Szükségem van rá, hogy harcolj. Utoljára” – mondja Hopper (David Harbour) Elevennek (Brown) a korábbi évadok nosztalgikus visszaemlékezéseivel teli, idegőrlő trailer végén. „Az élet nagyon igazságtalan volt veled. Elvették a gyerekkorodat, megtámadtak, szörnyű emberek manipuláltak. De soha nem hagytad, hogy ez megtörjön. Harcolj a túloldalon lévő napokért. Harcolj a Hawkinson túli világért.”
Ki fog meghalni a sorozat végére?
A sorozat rendezői azt nyilatkozták, hogy összesen 5 halálra számíthatunk az új évadban. Azóta egyik részben sem volt halál, bár Nancy és Jonathan közel álltak hozzá. Így ezekre a Stranger Things utolsó részében kerül majd sor. Amióta a Duffer tesók bejelentették a halálhíreket a közösségi média felrobbant a teóriáktól és találgatásoktól. „Úgy gondolom, hogy a fináléban néhány nagyon meglepő dolog történik, de nem akarunk senkit sem sokkolni vagy felidegesíteni. Remélem, hogy amikor az emberek eljutnak a finálé végére, úgy érzik, hogy ami történik, az elkerülhetetlen, és nem fájdalmas, hanem kielégítő. Majd meglátjuk" - mondta Matt Duffer a sorozatbeli halálokról.
Tényleg sok jelenetet kivágtak az új évadból?
A Stranger Things 5. évadának második részének megjelenése után egy csoport csalódott rajongó elkezdett spekulálni, hogy fontos jeleneteket kivágtak a végső változatból. Ettől a közösségi média teljesen megbolondult. Mindez egy Change.com petícióhoz vezetett, amelyben a „nem látott felvételek” közzétételét kérték. December 29-én a petíció már több mint 330 000 aláírást gyűjtött. December 28-án Randy Havens, aki a sorozatban a barátságos tanárt, Mr. Clarke-ot alakítja, Instagram-sztorijában cáfolta ezeket a pletykákat. „Nincs titkos Snyder-változat a sorozatból” – írta nagybetűkkel az NBC News szerint. „Kérlek, ne higgy el mindent, amit valami random személy mond neked az interneten.”A Stramger Things fináléjával kapcsolatban rengeteg teória kering, de még pár órát várnunk kell az igazságra.
Nézd meg te is az előzetest!
