Hét hónappal a szakítás után máris bepasizott Dakota Johnson: jóképű fiatal zenészért dobog a szíve – FOTÓ

Hét hónappal a Chris Martinnal való szakítása után újra felkavarta Hollywoodi állóvizét Dakota Johnson: az ünnepek alatt egy jóval fiatalabb zenésszel látták vacsorázni. A 36 éves színésznő állítólag összejött a Role Model néven ismert előadóval, Tucker Pillsburyvel.

A 28 éves Tucker Pillsbury, Dakota Johnson új pasija

Forrás: Getty Images

Dakota Johnson – aki júniusban, nyolc év együttlét után szakított a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal – a 28 éves zenész mellett ült egy zsúfolt étteremben, velük szemben a barátaik foglaltak helyet. Szemtanúk a TMZ-nek azt mesélték, hogy a két sztár között izzott a levegő.

A találgatásokat erősítette DeuxMoi pletykaoldalhoz értesülése is, a hírt december 19-én tették közzé az Instagramon: a beszámoló szerint Johnsont és Pillsburyt a Los Angeles-i Vandell koktélbárban látták együtt. A forrás azt mondta, nehéz volt megítélni a köztük lévő viszonyt.

Ki Dakot Johnson új pasija? Tucker Pillsbury, művésznevén Role Model, az elmúlt években építette fel zenei karrierjét, olyan dalokkal, mint a Never Let You Go és a Sally, When The Wine Runs Out .

és a . Magánéletét sokáig igyekezett óvni a nyilvánosságtól, egykori barátnőjével, Emma Chamberlainnel is csak ritkán jelent meg nyilvánosan. Kapcsolatukat hivatalosan 2023 februárjában erősítették meg, a GQ magazin Valentin-napi különkiadásához készült közös interjúban.

2023 októberében derült ki, hogy szakítottak, valamivel több mint három évet töltöttek együtt.

Nem ez az első jel arra, hogy Dakota Johnson továbblépett a szakítás után. Egy bennfentes forrás a People magazinnak már novemberben azt mondta, hogy a színésznő újra elkezdett randizni. A forrás úgy jellemezte a színésznő és a Coldplay énekesének viszonyát, hogy az mindig hullámzó volt. Johnson mindig remélte, hogy végül működni fog, de most, hogy végleg véget ért, megkönnyebbült.

Dakota Johnson nehezen szánta rá magát a szakításra

A színésznő és Chris Martin 2017-ben kezdtek randizni, és néhány évvel később, 2020-ban el is jegyezték egymást. Johnson szoros kapcsolatot alakított ki a zenész két gyermekével is: a 21 éves Apple-lel és a 19 éves Mosesszel. Egy korábbi forrás szerint a kapcsolatuk valójában már jó ideje haldoklott, de a pár nehezen találta meg a módját annak, hogyan tegyék hivatalossá a szakítást. A bennfentes úgy fogalmazott, hogy Dakota abban reménykedett, egyszer még újra összejönnek, mert nagyon szerette Martint, és a gyerekeihez is erősen kötődött.