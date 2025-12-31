Ezt a zöldséges diétás pizzát minden fitt csajszinak ki kell próbálnia

Formába lendülnél karácsony után, és fittebb szeretnél lenni az újévben? Ha te is könnyed ételek után vágyakozol a káposzta és a bejgli után, de nem mondanál le az evés élvezetéről, ez a zöldséges, diétás pizza neked való. Készítsd el te is a 350 kalóriás fogást!
350 kalóriás, diétás pizza
- A 350 kalóriás receptek segítségével kontrollálhatod a tápanyag beviteledet és elkerülheted a felesleges szénhidrátokat.
- A diétás pizza teljes kiőrlésű lisztből éppen olyan finom, mint kevésbé diétás verziója.
- Vidd be a napi tápanyagodat egy zöldséges pizzával!
A 350 kalóriás receptek segítenek megtartani az egészséges életmódodat úgy, hogy ne halj éhen. Ezekben a receptekben kiemelt figyelmet kap a fehérje- és rosttartalom, így a kisebb adagokkal is jól fogsz lakni. A sikeres diéta és fogyás egyik titka, hogy megfelelő mennyiségű tápanyagot vigyél be egy nap. Akárcsak az év nagy slágere a szupermodell pizza, ez a zöldséges pizza is az alacsony kalóriaszámról, és magas rosttartalmáról lett híres. Ezt a diétás recept az újévi diétád alapfogása is lehet. Mutatjuk, hogyan készítsd el a zöldséges csodát!
Diétás pizza teljes kiőrlésű lisztből
Hozzávalók 2 személyre:
Tésztához:
- 20 dkg teljes kiőrlésű liszt
- 12 gramm élesztő
- 1 dl langyos víz
- kb. 1 teáskanálnyi olívaolaj
- só
Feltéthez:
- koktélparadicsom
- 2-3 nagyobb fej gomba
- 1 kisebb salátacukkini
- parmezán sajt
- olívaolaj
- fokhagyma
- bazsalikom
- kakukkfű
Elkészítés:
A tészta hozzávalóiból gyúrjunk és dagasszunk be egy adag pizzatésztát. Meleg helyen hagyjuk a duplájára kelni. Közben a koktélparadicsomokat vágjuk félbe, a cukkinit karikázzuk fel, a gombát szeleteljük. Kevés olívaolajat keverjünk össze passzírozott fokhagymával. Ha a tészta megkelt, nyújtsuk vékonyra, kenjük meg az olajjal, halmozzuk rá a zöldségeket és toljuk a sütőbe. 180 fokon kb. 15-20 perc alatt ropogósra sül.
Étel adatok:
- 339 kcal/adag
- Fehérje: 14 gramm
- Szénhidrát: 44 gramm
- Zsír: 12 gramm
- Rosttartalom: 4 gramm
