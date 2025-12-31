Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezt a zöldséges diétás pizzát minden fitt csajszinak ki kell próbálnia

főzés vegetáriánus étrend pizza
2025.12.31.
Szeretnéd fitten kezdeni az újévet? Próbáld ki te is a mennyei zöldséges, diétás pizzát, amit most mindenki imád! Ez a 350 kalóriás recept megváltoztatja az életed!

Formába lendülnél karácsony után, és fittebb szeretnél lenni az újévben? Ha te is könnyed ételek után vágyakozol a káposzta és a bejgli után, de nem mondanál le az evés élvezetéről, ez a zöldséges, diétás pizza neked való. Készítsd el te is a 350 kalóriás fogást!

Zöldséges, diétás pizza teljes kiőrlésű lisztből
Zöldséges, diétás pizza teljes kiőrlésű lisztből
350 kalóriás, diétás pizza

  • A 350 kalóriás receptek segítségével kontrollálhatod a tápanyag beviteledet és elkerülheted a felesleges szénhidrátokat.
  • A diétás pizza teljes kiőrlésű lisztből éppen olyan finom, mint kevésbé diétás verziója. 
  • Vidd be a napi tápanyagodat egy zöldséges pizzával!

A 350 kalóriás receptek segítenek megtartani az egészséges életmódodat úgy, hogy ne halj éhen. Ezekben a receptekben kiemelt figyelmet kap a fehérje- és rosttartalom, így a kisebb adagokkal is jól fogsz lakni. A sikeres diéta és fogyás egyik titka, hogy megfelelő mennyiségű tápanyagot vigyél be egy nap. Akárcsak az év nagy slágere a szupermodell pizza, ez a zöldséges pizza is az alacsony kalóriaszámról, és magas rosttartalmáról lett híres. Ezt a diétás recept az újévi diétád alapfogása is lehet. Mutatjuk, hogyan készítsd el a zöldséges csodát!

Diétás pizza teljes kiőrlésű lisztből

Hozzávalók 2 személyre:

Tésztához: 

Feltéthez:

  • koktélparadicsom
  • 2-3 nagyobb fej gomba
  • 1 kisebb salátacukkini
  • parmezán sajt
  • olívaolaj
  • fokhagyma
  • bazsalikom
  • kakukkfű

Elkészítés:

A tészta hozzávalóiból gyúrjunk és dagasszunk be egy adag pizzatésztát. Meleg helyen hagyjuk a duplájára kelni. Közben a koktélparadicsomokat vágjuk félbe, a cukkinit karikázzuk fel, a gombát szeleteljük. Kevés olívaolajat keverjünk össze passzírozott fokhagymával. Ha a tészta megkelt, nyújtsuk vékonyra, kenjük meg az olajjal, halmozzuk rá a zöldségeket és toljuk a sütőbe. 180 fokon kb. 15-20 perc alatt ropogósra sül.

Étel adatok:

  • 339 kcal/adag
  • Fehérje: 14 gramm
  • Szénhidrát: 44 gramm
  • Zsír: 12 gramm
  • Rosttartalom: 4 gramm

