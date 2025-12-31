Ezek az ütős szilveszteri játékok megadják a házibuli alaphangulatát

Ha idén az újévköszöntő házibulin nem csak beszélgetni és nassolni szeretnél, akkor a legjobb helyen jársz. Akár te szervezed, akár csak vendégként veszel részt rajta, segítünk, hogy egy igazán emlékezetes estét tölthess el a barátaid körében. Mutatjuk a legjobb szilveszteri játékok válogatását, amelyek bármilyen társaságot képesek megmozgatni.

Felejtsd el a hangulatgyilkos szilveszteri játékokat!

Forrás: 123rf.com

Szilveszteri játékok, amelyekkel nem lesz helye az unalomnak Ezekhez a házibulis játékokhoz nem kellenek extra eszközök, csak jó társaság.

Családi és baráti összejövetelekhez is ideálisak.

Vannak köztük szókimondó és klasszikus szilveszteri piás játékok is.

Amennyiben nem filmnézéssel búcsúztatod az óévet, szilveszterkor egyetlen dolog fontosabb a pezsgőnél, hogy az este ne fulladjon kínos csendbe. Egy házibuliban házigazdaként és vendégként is rettentően fontos a jó hangulat, ezt pedig mivel mással lehetne biztosítani, mint a szilveszteri játékokkal. Miután letesztelted, hogy hozzád milyen típusú szilveszteri elfoglaltság illik, nézd meg ezt a pár igazán ütős ötletet, az üldögélős-beszélgetős, a hangosan kacagós és az őrülten vicces kategóriákból.

Ezekkel a házibulis játékokkal könnyen elszalad az idő - nehogy elfelejtsetek éjfélkor koccintani!

Forrás: 123rf.com

Ezek a szilveszteri játékok garantáltan összehozzák a társaságot

1. Amit szeretek és amit nem

Ezt a házibulijátékot még a legendás film főszereplője, az idén 58 éves Sophie Marceau is megirigyelné. Fontos azonban, hogy ehhez a szilveszteri bulis játékhoz nem árt, ha a társaság tagjai ismerik egymást, így leginkább családi vagy baráti összejövetelekre ideális. Írjon fel mindenki egy papírra öt olyan dolgot, amit ki nem állhat, és öt olyat, amit viszont végtelenül szeret. Dobjátok be egy kalapba vagy egy sapkába, majd mindenki húzzon egyet – érdemes gyorsan leellenőrizni, hogy senki se húzza a sajátját. Ezután jöhet a tippelés, vajon kinek a cetlije van a kezetekben?

2. Tabu szavak

Sokféle tabujáték létezik, ehhez azonban nem kell az asztal közé ülnötök, és semmiféle eszközre sem lesz szükségetek. Sőt, a legjobb benne, hogy a szilveszteri buli legelején elkezdődik, és kifulladásig tart. Az este elején, amikor már mindenki megérkezett válasszatok ki egy vagy két olyan szót – például: konkrétan, literálisan –, amelyek onnantól kezdve tabunak számítanak, tehát nem szabad őket kimondani. Az elején még nem lesz sok szabályszegés, de ahogy fognyak az italok és lazul a hangulat, pöröghetnek a büntik. Írhatjátok is, hogy ki hányszor hibázott, de akár matricákat is kaphat a felsőjére a tabu szavak kimondója. Az nyer, aki az újévi köszöntő és a 12 szőlőszem elfogyasztása után a legkevesebb büntetéssel rendelkezik.