Blair Waldorf is megirigyelné: visszatért a hajpánt, 2025 őszének legikonikusabb kiegészítője

Gyüre Bernadett
2025.09.09.
Egy újabb régen elfeledett kiegészítő tért vissza és nemcsak a hétköznapokban találkozhatunk vele egyre gyakrabban, hanem a kifutókon és hírességeken is. A Gossip Girl ikonikus karaktere, Blair Waldorf nem tudott elképzelni egy napot a trendi hajpántjai nélkül és most itt az idő neked is beszerezni egyet!

A hajpánt egykor a báli szezon, az elit és a jókislányimidzs velejárója volt, majd hosszú évekig nem is hallottunk róla. Most azonban úgy tűnik, hogy Blair Waldorf hajpántjai újra a reneszánszukat élik. A TikTokot már korábban elárasztották a videók arról, hogyan lehet őket összekombinálni más darabokkal, hogy az utcán és hivatalosabb eseményeken is hordhassuk kedvenc kiegészítőinket. Most azonban egyre több verziójával találkozhatunk: gyöngyös, selyemből készült, egyszerű pamut vagy éppen charmokkal teleaggatott hajpántok hódítanak a közösségi médiában és az utcán. 

Blair Waldorf ihlette outfitben, hajpánttal lépett utcára Lindsay Lohan
Blair Waldorf ihlette outfitben, hajpánttal lépett utcára Lindsay Lohan
Forrás: GC Images

A hajpánt története, amit Blair Waldorf tett híressé

Ugyan a hajpánt nem Blair Waldorf (vagyis a Gossip Girl alkotóinak) találmánya, de az tagadhatatlan, hogy ő tette popkulturális ikonná a 2000-es években a sorozattal. Akkoriban rengetegen próbálták meg utánozni az Upper East Side-on élő, dúsgazdag karaktert, ahol a hajpánt összeolvadt a kifinomultsággal és a hatalommal. A kiegészítő azonban nem ekkor jelent meg: hihetetlennek tűnik, de már az ókori görögök is használtak hajpántokat és sosem tűnt el igazán, még a középkori nemesek is viselték őket. Azonban a 2010-es években lecsengett ez a trend és jó pár évre a fiók mélyére került, sokan ugyanis vagy túl gyerekesnek, vagy teátrálisnak tartották. 2025-ben azonban itt az idő előszedni ezeket, ugyanis most ősszel a régi trendek keverednek egymással egy új köntösbe csavarva. Nagyon népszerű a quiet luxury és a retro stílus, melyeknek védjegye a hajpánt, így nem is volt kérdéses, hogy újra a középpontba kerül

A hétköznapokban is nagyon divatos

A Prada, a Dior és a Miu Miu sem zárkózott el a hajpántoktól, a legújabb kollekcióikban és extrém módon mutatták meg a közönségnek a kiegészítőket. A széles, párnázott fazonok, amelyek szinte koronaként ülnek a fejen, uralják a megjelenést, azonban a vékony, selyem vagy pamut hajpántok a minimalista, sokkal hétköznapibb megjelenést segítik elő. A hírességek és az influencerek is rákaptak: ez a kiegészítő a leggyorsabb és legegyszerűbb módja annak, hogy akár egy olyan szettet is, mint a farmer fehér póló kombó stílusossá tegyünk és adjunk neki egy kis pluszt.

A hírességek is kedvelik: Lola Tung, Sydney Sweeney, Bella Hadid, Zoey Deutch
Forrás: Getty Images

Hogyan viseld?

  • Fogj egy egyszerű fekete, bézs vagy fehér pántot és párosítsd oversized blézerrel! A végeredmény megadja az igazi sikkes, párizsi hatást.
  • Ha romantikus megjelenésre vágysz, akkor egy masnival vagy gyöngyökkel díszített darab lesz a befutó nálad! Párosítsd virágos, aranyos, lányos ruhákkal.
  • A párnázott széles darabokat basic outfittel viseld, hogy a kiegészítő maradjon a főszereplő!
  • Edzéshez is használhatod a rugalmas anyagból készülteket.

Miért szeretjük?

A hajpánt praktikus és dekoratív, ami néhány másodperc alatt képes feldobni az egész megjelenést és emellett még a frizurát is a helyén tartja. Ideális lehet olyan napokra, amikor nincs elég idő a bonyolult hajformázásra,de a hajpánt játékosságot és nőiességet varázsol kinézetünknek.

