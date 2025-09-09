Blair Waldorf is megirigyelné: visszatért a hajpánt, 2025 őszének legikonikusabb kiegészítője

A hajpánt egykor a báli szezon, az elit és a jókislányimidzs velejárója volt, majd hosszú évekig nem is hallottunk róla. Most azonban úgy tűnik, hogy Blair Waldorf hajpántjai újra a reneszánszukat élik. A TikTokot már korábban elárasztották a videók arról, hogyan lehet őket összekombinálni más darabokkal, hogy az utcán és hivatalosabb eseményeken is hordhassuk kedvenc kiegészítőinket. Most azonban egyre több verziójával találkozhatunk: gyöngyös, selyemből készült, egyszerű pamut vagy éppen charmokkal teleaggatott hajpántok hódítanak a közösségi médiában és az utcán.
Ugyan a hajpánt nem Blair Waldorf (vagyis a Gossip Girl alkotóinak) találmánya, de az tagadhatatlan, hogy ő tette popkulturális ikonná a 2000-es években a sorozattal. Akkoriban rengetegen próbálták meg utánozni az Upper East Side-on élő, dúsgazdag karaktert, ahol a hajpánt összeolvadt a kifinomultsággal és a hatalommal. A kiegészítő azonban nem ekkor jelent meg: hihetetlennek tűnik, de már az ókori görögök is használtak hajpántokat és sosem tűnt el igazán, még a középkori nemesek is viselték őket. Azonban a 2010-es években lecsengett ez a trend és jó pár évre a fiók mélyére került, sokan ugyanis vagy túl gyerekesnek, vagy teátrálisnak tartották. 2025-ben azonban itt az idő előszedni ezeket, ugyanis most ősszel a régi trendek keverednek egymással egy új köntösbe csavarva. Nagyon népszerű a quiet luxury és a retro stílus, melyeknek védjegye a hajpánt, így nem is volt kérdéses, hogy újra a középpontba kerül
A Prada, a Dior és a Miu Miu sem zárkózott el a hajpántoktól, a legújabb kollekcióikban és extrém módon mutatták meg a közönségnek a kiegészítőket. A széles, párnázott fazonok, amelyek szinte koronaként ülnek a fejen, uralják a megjelenést, azonban a vékony, selyem vagy pamut hajpántok a minimalista, sokkal hétköznapibb megjelenést segítik elő. A hírességek és az influencerek is rákaptak: ez a kiegészítő a leggyorsabb és legegyszerűbb módja annak, hogy akár egy olyan szettet is, mint a farmer fehér póló kombó stílusossá tegyünk és adjunk neki egy kis pluszt.
A hajpánt praktikus és dekoratív, ami néhány másodperc alatt képes feldobni az egész megjelenést és emellett még a frizurát is a helyén tartja. Ideális lehet olyan napokra, amikor nincs elég idő a bonyolult hajformázásra,de a hajpánt játékosságot és nőiességet varázsol kinézetünknek.
