Nincs időd sorban állni? Így derítheted ki próbálás nélkül, hogy jó-e rád a nadrág!

Nem szereted elvesztegetni az idődet azzal, hogy a próbafülke előtt várakozol a hosszú sorokban? És egyébként is, mindig elborzaszt, hogy milyen előnytelen a megvilágítás van a fülkékben? Csak kevesen ismerik, de van néhány trükk, amivel felpróbálás nélkül kiderítheted, hogy jó-e rád a nadrág. Nézzük a tippeket, hogy mit figyelj a vásárlásnál, hogy megtaláld a tökéletes méretet.
Levenni mindent, utána vissza, sír a gyerek, a férjed is türelmetlen és úgy érzed sosem találod meg a jó ruhadarabot. Nadrágot venni egyébként is egy kényes ügy, mert valamiért sosem passzol pont úgy, ahogy kényelmes és esztétikus is lenne. Vagy a deréknál áll el, vagy túl hosszú, esetleg nem emeli ki a feneket megfelelően. Mutatjuk, a tippeket, amikkel időt spórolsz és akár örökre elkerülheted a próbafülkéket!
1. Nyak trükk
Tudtad, hogy a derekad mérete pontosan a nyakméreted kétszerese?
Ezt a tudást pedig felhasználhatod a legjobb farmered megtalálásához. Tekerd a nyakad köré a nadrág derekát, mintha egy előke lenne. Ha stimmel a nyakadon, akkor tudhatod, hogy a jó lesz a méret.
2. Alkar taktika
Tudjuk, hogy kicsit abszurdnak tűnik, de hányszor is volt már veled, hogy a címkébe varrt nadrágméret nem volt pontos. Ez a trükk segíthet a valóságnak megfelelő nadrágot megtalálni. Tedd az alkarod a derékrészbe és ha belefér, akkor az a tökéletes méret.
Azért legyél figyelmes ezzel a trükkel, mert csak azt tudod lemérni, hogy beleférsz-e (oversize méreteket kivéve), de nem garantálja, hogy jól is fog illeszkedni. Ahhoz olvass tovább!
3. Vállas tipp
Már lemérted, hogy a derekadra jó-e, de a csípőd méretéhez is kellene valami módszer? Úgy derítsd ki, hogy megfelelő-e a csípődre, hogy fogd a nadrágot a széles pontjánál és mérd össze a vállad szélességével! Akkor lesz passzos, ha minél kisebb a különbség.
4. Ököl módszer
Megesett már, hogy annyira szűk volt bokarésznél a naci, hogy nem ment fel a lábadra? Akkor ezt próbáld ki! A zárt öklödet húzd át a nadrág szárán, ha átmegy, akkor nyert ügyed van, tuti jó lesz!
5. Karstratégia
Lassan már végig „próbáltad” a nadrágot szinte az összes testrészeddel (és a vásárlók fele abszolút nem érti, hogy mit tervezel a farmereddel), de a hossza mérete még bizonytalan. Fogd a szárát és nyújtsd ki vele a karjaidat! Ha a nadrág egyenesen simul a karodon, akkor megfelelő a méret, ha csak hajlítva tudod tartani, esetleg lelóg, akkor inkább ne vedd meg.
Érdemes először kipróbálnod ezeket a módszereket és utána felpróbálni a gatyát, hogy lásd, hogy megbizonyosodj róla, hogy a te testeden is működik a dolog, és amennyiben igen, akkor már nem kell többé próbálgatnod.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.