2025. szept. 7., vasárnap

Nincs időd sorban állni? Így derítheted ki próbálás nélkül, hogy jó-e rád a nadrág!

Rossz méretű nadrág.
Shutterstock - Prostock-studio
vásárol trükk méret próbafülke nadrág farmer
Kővári F. Luca
2025.09.07.
Ezer okod van rá, hogy miért nem bírod a próbafülkéket? Így választhatod ki a tökéletes nadrágméretet pusztán az anatómia alapján!

Nem szereted elvesztegetni az idődet azzal, hogy a próbafülke előtt várakozol a hosszú sorokban? És egyébként is, mindig elborzaszt, hogy milyen előnytelen a megvilágítás van a fülkékben? Csak kevesen ismerik, de van néhány trükk, amivel felpróbálás nélkül kiderítheted, hogy jó-e rád a nadrág. Nézzük a tippeket, hogy mit figyelj a vásárlásnál, hogy megtaláld a tökéletes méretet.

Ezekkel a trükkökkel próbafülke nélkül is kiderítheted, hogy melyik nadrág jó rád.
Ezekkel a trükkökkel próbafülke nélkül is kiderítheted, hogy melyik nadrág jó rád.
Forrás: Shutterstock

Így találd meg a tökéletes nadrágot felpróbálás nélkül!

Levenni mindent, utána vissza, sír a gyerek, a férjed is türelmetlen és úgy érzed sosem találod meg a jó ruhadarabot. Nadrágot venni egyébként is egy kényes ügy, mert valamiért sosem passzol pont úgy, ahogy kényelmes és esztétikus is lenne. Vagy a deréknál áll el, vagy túl hosszú, esetleg nem emeli ki a feneket megfelelően. Mutatjuk, a tippeket, amikkel időt spórolsz és akár örökre elkerülheted a próbafülkéket!

Divattitkok az anatómia segítségével

1. Nyak trükk

Tudtad, hogy a derekad mérete pontosan a nyakméreted kétszerese?

Ezt a tudást pedig felhasználhatod a legjobb farmered megtalálásához. Tekerd a nyakad köré a nadrág derekát, mintha egy előke lenne. Ha stimmel a nyakadon, akkor tudhatod, hogy a jó lesz a méret.

@abbythebadassmom Replying to @lazydazy1776 HACK THAT WORKS When shopping for jeans, shorts and pants - shopping hack - sizing hack #shoppingwithabby #jeanshopping #shoppinghack #clothinghack #hacksthatwork #jeanshorts #jeanshacks ♬ original sound - Abbythebadassmom

2. Alkar taktika
Tudjuk, hogy kicsit abszurdnak tűnik, de hányszor is volt már veled, hogy a címkébe varrt nadrágméret nem volt pontos. Ez a trükk segíthet a valóságnak megfelelő nadrágot megtalálni. Tedd az alkarod a derékrészbe és ha belefér, akkor az a tökéletes méret. 

Azért legyél figyelmes ezzel a trükkel, mert csak azt tudod lemérni, hogy beleférsz-e (oversize méreteket kivéve), de nem garantálja, hogy jól is fog illeszkedni. Ahhoz olvass tovább!

 3. Vállas tipp 

Már lemérted, hogy a derekadra jó-e, de a csípőd méretéhez is kellene valami módszer? Úgy derítsd ki, hogy megfelelő-e a csípődre, hogy fogd a nadrágot a széles pontjánál és mérd össze a vállad szélességével! Akkor lesz passzos, ha minél kisebb a különbség. 

4. Ököl módszer 

Megesett már, hogy annyira szűk volt bokarésznél a naci, hogy nem ment fel a lábadra? Akkor ezt próbáld ki! A zárt öklödet húzd át a nadrág szárán, ha átmegy, akkor nyert ügyed van, tuti jó lesz! 

5. Karstratégia
Lassan már végig „próbáltad” a nadrágot szinte az összes testrészeddel (és a vásárlók fele abszolút nem érti, hogy mit tervezel a farmereddel), de a hossza mérete még bizonytalan. Fogd a szárát és nyújtsd ki vele a karjaidat! Ha a nadrág egyenesen simul a karodon, akkor megfelelő a méret, ha csak hajlítva tudod tartani, esetleg lelóg, akkor inkább ne vedd meg. 

@navkhuttan For That Next Pant Trip #pants #hacks #clothinghacks #jeans #jeanshack #4yp #viral ♬ sonido original - soulboi🤕

Érdemes először kipróbálnod ezeket a módszereket és utána felpróbálni a gatyát, hogy lásd, hogy megbizonyosodj róla, hogy a te testeden is működik a dolog, és amennyiben igen, akkor már nem kell többé próbálgatnod.

Farmer 100 kiló felett? Nem lehetetlen! Mutatjuk a legelőnyösebb fazonokat

Az öltözködés nem a kilókról szól, hanem arról, hogyan érzed magad a kiválasztott ruháidban, legyen szó kisestélyiről, vagy egy szimpla farmerről. Bár a plus size csajoknak sajnos jóval kisebb a választék, nem hagyunk cserben benneteket és összeszedtük azokat a farmerfazonokat, amik 100 kiló felett is istenien mutatnak.

Farmerek, amelyekben valódi barackpopsid lesz: így lehetsz egyszerre stílusos és dögös

Ezekkel a farmerekkel kihangsúlyozhatod az alakodat.

Kövérít? Összenyom? Zsiráfnak tűnsz benne? — Ennek most vége: találd meg az alkatodhoz a tökéletes farmert

Amikor ruhát választunk, nem elég a méretre, a szabásra és a stílusra figyelni – fontos, hogy az adott darab kényelmes legyen, jól álljon, és közben divatos is maradjon. A tökéletes farmer felkutatása azonban nem mindig egyszerű feladat. Ezért most összegyűjtöttünk néhány praktikus tippet, amelyek segítenek abban, hogy rátalálj a hozzád legjobban illő darabra.

 

