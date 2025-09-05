Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A zokni lesz az idei őszi outfitek sztárja – Mutatjuk hogyan viseld

Shutterstock - Tinxi
menő zoknik újdonság
Jónás Ágnes
2025.09.05.
Nem is olyan régen még mindent megtettünk, hogy elrejtsük a zokninkat. Vagy azért, mert épp nem szőrtelenítettünk és átkandikált a szőrszál a testszínű harisnyazoknin, vagy azért, mert véletlenül fehéret húztunk a fekete nadrághoz, és még hosszasan lehete sorolni.

Emilia Clarke óta azonban megtört a jég – mióta láttuk őt térdig érő méhecskecsíkos lábmelegítőjében a Mielőtt megismertelek című filmben, elkezdtünk kedvet érezni ahhoz, hogy mi is mutogassuk, amink van. És mivel 2025 őszétől a zokni lesz az outfitek egyik sztárja, el is hoztuk a legtutibbakat, amelyekből érdemes már most betáraznod. 

zokni
A zokni szexi Forrás: Getty Images Europe

Térdzoknik és extra hosszú darabok, amikről végre nem az iskolai ünnepségek jutnak eszedbe

Volt sötétkék rakott szoknyád? Szuper! És viseltél hozzá – szülői nyomásra – fehér, térdig érő zoknit fekete lakkcipővel? Na, az durva! Nyugi, a legtöbbünknek vannak ilyen emlékei. 2025 őszétől azonban már nincs mit szégyellni, a zokni már rég nem az iskolai egyenruhák legcikibb darabja, hanem a rétegzett őszi outfitek egyik legszexibb eleme. Az egyik legnépszerűbb kiegészítő-őrület a hosszított szárú zokni lesz. Képzeld el miniszoknyával, hosszú bézs szövetkabáttal vagy akár rövidnadrággal – játékos, mégis stílusos, ugye?

zokni
Hosszú, trendi zokni, akár magass arkúval is 
Forrás: Getty Images Europe

A '80-as, '90-es évek mintái visszatérnek

A csíkos sportzokni igazi alapdarab lesz: fehér alapon piros, kék vagy fekete csíkokkal a vádlid közepéig ér, és azonnal a Stranger Things világát idézi. 

Hailey Bieber és Bella Hadid már többször viseltek ilyeneket vagány oversized pulcsival és elegáns loaferekkel

Ugyanígy tér vissza az argyle, azaz a klasszikus rombuszminta, ami a '90-es évek preppy stílusát idézi. A retró vonalat tovább erősítik a kontrasztos párosítások: vibráló lila sárgával vagy rózsaszín narancssárgával kombinálva. A visszafogottabb zokniszínek kedvelőinek a nude és a pasztell árnyalatúakat ajánljuk.

zokni
Különleges alkalmakon a flitteres-csillogós-metál zoknikkal te leszel a sztár  
Forrás: Getty Images Europe

Techfunkció – A zokni, ami helyetted dolgozik

Ha azt hitted, a zokni csak egy átlagos kiegészítő, kapaszkodj meg: itt vannak az okos és funkcionális techdarabok. 

Légáteresztő mesh (hálós) kialakítással, nedvességelvezető funkcióval, hőszabályozó szálakkal és antibakteriális talppal – a sportos napokra és a hosszú irodai órákra is tökéletes társaid lesznek. 

Ami az anyagot illeti: organikus pamut, bambusz, és még kender is bekerül a prémiumzoknik világába, hogy egyszerre szolgálják a bolygót és a te kényelmedet.

Sheer és mismatched – Páratlanul trendi zoknik

Miért is kellene mindig komolynak lenni? És miért jó, ha mindig minden szimmetrikus? A New York Fashion Weeken már a Chanel és a Valentino is átlátszó tüllből készült, finoman mintázott, flitteres, strasszos zokniverziókat küldött a kifutóra, de az eseményen mismatched (páratlan, de mégis egymáshoz passzoló) darabokat is bemutattak. 

zokni
Csíkos zokni, fehér zokni, "páratlan" vagy neonszínű zokni - Ősztől jön a zoknis Gombóc Artúrok ideje 
Forrás: Getty Images Europe

Igen, a két zokni szándékosan nem egyforma, az egyik csíkos, a másik pöttyös. Kicsit bolondos, kicsit bohém, de hát éppen ezért cuki és szerethető. 

Kozmikus és csillagos darabok, avagy az univerzum a lábaid „előtt" hever

Ha eddig a csillagokat bámultad, most végre viselheted is őket. Hold, galaxis, csillagok – térdzokniban különösen látványosak. Működnek sneakerrel, de akár magassarkúval is, ha bevállalós vagy. Valljuk be, egy csillagos zokni jobban mutat az Insta-storyban, mint egy basic fekete. 

@dylansprecious he got her the bumblebee tights she wanted so bad 😭😭 #mebeforeyou #louisaclark #willtraynor #mebeforeyouedit #emiliaclarke #samclaflin #dylansprecious #fyp ♬ original sound - dylansprecious

2025 őszétől a zokni tehát hivatalosan is a divat színpadának egyik főszereplője. Színes, hosszú, csillogó vagy épp ökotudatos, csak rajtad múlik, hogy melyik trendet engeded be a ruhatáradba. Egy biztos: mostantól nem elrejteni, hanem megmutatni kell, mi van a lábadon.

