A zokni lesz az idei őszi outfitek sztárja – Mutatjuk hogyan viseld

Emilia Clarke óta azonban megtört a jég – mióta láttuk őt térdig érő méhecskecsíkos lábmelegítőjében a Mielőtt megismertelek című filmben, elkezdtünk kedvet érezni ahhoz, hogy mi is mutogassuk, amink van. És mivel 2025 őszétől a zokni lesz az outfitek egyik sztárja, el is hoztuk a legtutibbakat, amelyekből érdemes már most betáraznod.

A zokni szexi Forrás: Getty Images Europe

Térdzoknik és extra hosszú darabok, amikről végre nem az iskolai ünnepségek jutnak eszedbe

Volt sötétkék rakott szoknyád? Szuper! És viseltél hozzá – szülői nyomásra – fehér, térdig érő zoknit fekete lakkcipővel? Na, az durva! Nyugi, a legtöbbünknek vannak ilyen emlékei. 2025 őszétől azonban már nincs mit szégyellni, a zokni már rég nem az iskolai egyenruhák legcikibb darabja, hanem a rétegzett őszi outfitek egyik legszexibb eleme. Az egyik legnépszerűbb kiegészítő-őrület a hosszított szárú zokni lesz. Képzeld el miniszoknyával, hosszú bézs szövetkabáttal vagy akár rövidnadrággal – játékos, mégis stílusos, ugye?

Hosszú, trendi zokni, akár magass arkúval is

Forrás: Getty Images Europe

A '80-as, '90-es évek mintái visszatérnek

A csíkos sportzokni igazi alapdarab lesz: fehér alapon piros, kék vagy fekete csíkokkal a vádlid közepéig ér, és azonnal a Stranger Things világát idézi.

Hailey Bieber és Bella Hadid már többször viseltek ilyeneket vagány oversized pulcsival és elegáns loaferekkel.

Ugyanígy tér vissza az argyle, azaz a klasszikus rombuszminta, ami a '90-es évek preppy stílusát idézi. A retró vonalat tovább erősítik a kontrasztos párosítások: vibráló lila sárgával vagy rózsaszín narancssárgával kombinálva. A visszafogottabb zokniszínek kedvelőinek a nude és a pasztell árnyalatúakat ajánljuk.

Különleges alkalmakon a flitteres-csillogós-metál zoknikkal te leszel a sztár

Forrás: Getty Images Europe

Techfunkció – A zokni, ami helyetted dolgozik

Ha azt hitted, a zokni csak egy átlagos kiegészítő, kapaszkodj meg: itt vannak az okos és funkcionális techdarabok.

Légáteresztő mesh (hálós) kialakítással, nedvességelvezető funkcióval, hőszabályozó szálakkal és antibakteriális talppal – a sportos napokra és a hosszú irodai órákra is tökéletes társaid lesznek.

Ami az anyagot illeti: organikus pamut, bambusz, és még kender is bekerül a prémiumzoknik világába, hogy egyszerre szolgálják a bolygót és a te kényelmedet.