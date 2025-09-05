A zokni lesz az idei őszi outfitek sztárja – Mutatjuk hogyan viseld

Emilia Clarke óta azonban megtört a jég – mióta láttuk őt térdig érő méhecskecsíkos lábmelegítőjében a Mielőtt megismertelek című filmben, elkezdtünk kedvet érezni ahhoz, hogy mi is mutogassuk, amink van. És mivel 2025 őszétől a zokni lesz az outfitek egyik sztárja, el is hoztuk a legtutibbakat, amelyekből érdemes már most betáraznod.
Volt sötétkék rakott szoknyád? Szuper! És viseltél hozzá – szülői nyomásra – fehér, térdig érő zoknit fekete lakkcipővel? Na, az durva! Nyugi, a legtöbbünknek vannak ilyen emlékei. 2025 őszétől azonban már nincs mit szégyellni, a zokni már rég nem az iskolai egyenruhák legcikibb darabja, hanem a rétegzett őszi outfitek egyik legszexibb eleme. Az egyik legnépszerűbb kiegészítő-őrület a hosszított szárú zokni lesz. Képzeld el miniszoknyával, hosszú bézs szövetkabáttal vagy akár rövidnadrággal – játékos, mégis stílusos, ugye?
A csíkos sportzokni igazi alapdarab lesz: fehér alapon piros, kék vagy fekete csíkokkal a vádlid közepéig ér, és azonnal a Stranger Things világát idézi.
Hailey Bieber és Bella Hadid már többször viseltek ilyeneket vagány oversized pulcsival és elegáns loaferekkel.
Ugyanígy tér vissza az argyle, azaz a klasszikus rombuszminta, ami a '90-es évek preppy stílusát idézi. A retró vonalat tovább erősítik a kontrasztos párosítások: vibráló lila sárgával vagy rózsaszín narancssárgával kombinálva. A visszafogottabb zokniszínek kedvelőinek a nude és a pasztell árnyalatúakat ajánljuk.
Ha azt hitted, a zokni csak egy átlagos kiegészítő, kapaszkodj meg: itt vannak az okos és funkcionális techdarabok.
Légáteresztő mesh (hálós) kialakítással, nedvességelvezető funkcióval, hőszabályozó szálakkal és antibakteriális talppal – a sportos napokra és a hosszú irodai órákra is tökéletes társaid lesznek.
Ami az anyagot illeti: organikus pamut, bambusz, és még kender is bekerül a prémiumzoknik világába, hogy egyszerre szolgálják a bolygót és a te kényelmedet.
Miért is kellene mindig komolynak lenni? És miért jó, ha mindig minden szimmetrikus? A New York Fashion Weeken már a Chanel és a Valentino is átlátszó tüllből készült, finoman mintázott, flitteres, strasszos zokniverziókat küldött a kifutóra, de az eseményen mismatched (páratlan, de mégis egymáshoz passzoló) darabokat is bemutattak.
Igen, a két zokni szándékosan nem egyforma, az egyik csíkos, a másik pöttyös. Kicsit bolondos, kicsit bohém, de hát éppen ezért cuki és szerethető.
Ha eddig a csillagokat bámultad, most végre viselheted is őket. Hold, galaxis, csillagok – térdzokniban különösen látványosak. Működnek sneakerrel, de akár magassarkúval is, ha bevállalós vagy. Valljuk be, egy csillagos zokni jobban mutat az Insta-storyban, mint egy basic fekete.
2025 őszétől a zokni tehát hivatalosan is a divat színpadának egyik főszereplője. Színes, hosszú, csillogó vagy épp ökotudatos, csak rajtad múlik, hogy melyik trendet engeded be a ruhatáradba. Egy biztos: mostantól nem elrejteni, hanem megmutatni kell, mi van a lábadon.
