Bőrkabát-kisokos: ezek a dzsekik hódítanak idén ősszel

Meghitt érzés tud lenni, amikor reggelente a kávénkat szürcsölgetjük, kinézünk az ablakon és azon gondolkozunk, hogy mit vegyünk fel aznap, főleg amikor már az időnek köszönhetően egyre jobban kombinálhatóak a ruhák. Szinte nincs olyan ember, akinek ne lapulna a szekrényében valahol egy imádott bőrkabát és most van egy jó hírem: ideje előkapni őket! Az idei ősz is követi az előző éveket és abszolút kedvencek lesznek a bőrdarabok. Ha valami egyszerre nőiesre és vagányra vágysz, akkor mutatjuk az idei év favoritjait!
Ha te is szereted a kissé laza darabokat, amik úgy néznek ki, mintha a pasid szekrényéből húztad volna elő, akkor meg is van a számodra tökéletes dzseki, aminek a színe visz bele egy nőies sugallatot. Hatalmas, puha és pont annyira merész, hogy a szemek rád szegeződjenek. Nagyon jól tud kinézni egy sneakerrel, farmerrel – nem kell túlzásba vinni!
A ballonkabát tovább gondolása lesz a személyes kedvencem idén ősszel és remélem, hogy ezzel nem vagyok egyedül! Ez a hosszított, barna fazon olyan, mint egy divatos ölelés: meleg, biztonságos és elképesztően stílusos. A derekába fűzött övvel vagy anélkül is tökéletes, és még a lábakat is védi. Kell ennél több?
Ez a blézeres bőrkabát lehet a titkos fegyvered, mert bárhová fel tudod majd venni: randira, munkába, baráti találkozókra, egy ebédre a családdal. Egyszerre elegáns és laza is, amit mindenképp érdemes lehet kipróbálnod egy ceruzaszoknyával vagy egy bő szárú nadrággal, hogy garantáltan kifinomult legyél.
Ez az újragondolt darab, ami visszahozta a néhány éve elfeledett bomberdzsekik varázsát, az őszi gardrób koronája lehet. Ha odavagy a vagány, kissé motoros hatású darabokért, akkor ez lehet a tökéletes kompromisszum! Jó választás lehet egy kötött ruha vagy basic felsők mellé.
Ezt neked találták ki, ha nem szeretnél túl sokat gondolkodni azon, hogy mit kapj fel magadra, mert a klasszikus bőrdzseki garantáltan mindenhez passzol. Ezt, ha reggel felveszed, tutira mindenki meg fogja kérdezni, hogy honnan szerezted.
A bőrkabát sosem megy ki a divatból, csak mindig megújul. Nyugodtan játssz a rétegezéssel, a fazonokkal és a színekkel, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbbet!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.