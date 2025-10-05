Bőrkabát-kisokos: ezek a dzsekik hódítanak idén ősszel

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Getty Images Europe - Jeremy Moeller
2025.10.05.
Az ősz beköszöntével a reggelek hűvösebbé, míg a ruhatár rétegesebbé válik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy percre is le kellene mondanunk a stílusról. Itt az ideje, hogy elővegyük a szezon igazi sztárját, a bőrkabátot.

Meghitt érzés tud lenni, amikor reggelente a kávénkat szürcsölgetjük, kinézünk az ablakon és azon gondolkozunk, hogy mit vegyünk fel aznap, főleg amikor már az időnek köszönhetően egyre jobban kombinálhatóak a ruhák. Szinte nincs olyan ember, akinek ne lapulna a szekrényében valahol egy imádott bőrkabát és most van egy jó hírem: ideje előkapni őket! Az idei ősz is követi az előző éveket és abszolút kedvencek lesznek a bőrdarabok. Ha valami egyszerre nőiesre és vagányra vágysz, akkor mutatjuk az idei év favoritjait!

Mutatjuk az idei év legmenőbb bőrkabátjait!
Forrás: Getty Images Europe

Ezeket a bőrkabátokat mindenképp szerezd be idén:

Mahagóni oversized dzseki, amikor a lezserség adja a luxust

Ha te is szereted a kissé laza darabokat, amik úgy néznek ki, mintha a pasid szekrényéből húztad volna elő, akkor meg is van a számodra tökéletes dzseki, aminek a színe visz bele egy nőies sugallatot. Hatalmas, puha és pont annyira merész, hogy a szemek rád szegeződjenek. Nagyon jól tud kinézni egy sneakerrel, farmerrel – nem kell túlzásba vinni!

Mohito oversize kabát, 19.995 ft
Forrás: Mohito

Hosszított barna bőrballonkabát, ami új szintre emeli ezt a fazont

A ballonkabát tovább gondolása lesz a személyes kedvencem idén ősszel és remélem, hogy ezzel nem vagyok egyedül! Ez a hosszított, barna fazon olyan, mint egy divatos ölelés: meleg, biztonságos és elképesztően stílusos. A derekába fűzött övvel vagy anélkül is tökéletes, és még a lábakat is védi. Kell ennél több?

Reserved hosszított ballonkabát megkötős derékövvel, 29.995 ft
Forrás: Reserved

Blézer stílusú, azaz a munkahelyi viseletek királynője

Ez a blézeres bőrkabát lehet a titkos fegyvered, mert bárhová fel tudod majd venni: randira, munkába, baráti találkozókra, egy ebédre a családdal. Egyszerre elegáns és laza is, amit mindenképp érdemes lehet kipróbálnod egy ceruzaszoknyával vagy egy bő szárú nadrággal, hogy garantáltan kifinomult legyél.

H&M bőrdzseki, 139.445 ft
Forrás: H&M

Bőrbomberdzseki, a lázadók kedvenc választása

Ez az újragondolt darab, ami visszahozta a néhány éve elfeledett bomberdzsekik varázsát, az őszi gardrób koronája lehet. Ha odavagy a vagány, kissé motoros hatású darabokért, akkor ez lehet a tökéletes kompromisszum! Jó választás lehet egy kötött ruha vagy basic felsők mellé.

Zara bőrbomberdzseki, 105.995 ft
Forrás: Zara

Klasszikus bőrdzseki, az örök darab

Ezt neked találták ki, ha nem szeretnél túl sokat gondolkodni azon, hogy mit kapj fel magadra, mert a klasszikus bőrdzseki garantáltan mindenhez passzol. Ezt, ha reggel felveszed, tutira mindenki meg fogja kérdezni, hogy honnan szerezted.

AllSaints bőrdzseki CARGO BIKER, 141.990 ft
Forrás: answear

A bőrkabát sosem megy ki a divatból, csak mindig megújul. Nyugodtan játssz a rétegezéssel, a fazonokkal és a színekkel, hogy megtaláld a számodra legmegfelelőbbet!

