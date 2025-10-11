Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ősz

Megérkezett a mamuszszezon – Viseld úgy mint a sztárok!

Getty Images Europe - Edward Berthelot
ősz divat mamusz
Kényelmes és még trendi is! Jennifer Lopez, Dua Lipa és Bella Hadid is ugyanazt a cipőstílust kedvelik. Mutatjuk, hogy viseld az őszi divat alapdarabját, a mamuszt, ha igazán trendi akarsz lenni!

A 2000-es években futott fel előszőr a mamusz imádata. És az imádatot szó szerint kell érteni, hiszen Britney Spears, Jessica Alba, Paris Hilton, Lindsay Lohan és még sokan mások, állandóan ezt viselték. A mamusz egy hihetetlenül egyszerű, már-már pizsamához illő kelléknek tűnő darab, ami az elmúlt években ismét hipertrendi lett. Nézd meg, hogyan viselik ma a világsztárok!

mamusz, női divat, női cipők
A mamusz az őszi divat alapja lett
Forrás: Getty Images Europe

Mamuszdivat 2025

A kívül hasított bőr, belül pedig báránybundás mamusz a sztárok egyik kedvenc hétköznapi darabja. Két forgatás között vagy egy utcai sétán mindig ezt a csizmát láthatjuk a hírességeken, és ez a hétköznapi divatot is megfertőzte. Az elmúlt két évben az ősz egyik favoritja a platformos mamusz lett, amely nem csak kényelmes, de stílusos is. 

Nézd meg, hogyan viselik a mamuszt a kedvenc sztárjaid!

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 09: Dua Lipa is seen in Midtown on January 09, 2024 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)
Dua Lipa bokammusza
Forrás:  Getty Image

Dua Lipa egy hímzett patchwork bokamamuszt választott, ami tökéletes hangsúlyozza alternatív stílusát. Az énekesnőt többször lehetett már látni ebben a darabban, ami nem csoda, mert irtó kényelmesnek látszik.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 22: Emily Ratajkowski is seen on the streets of Manhattan on September 22, 2023 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/GC Images)
Emily Rajatkowski platformos mamusza
Forrás:  Getty Image

Emily Ratajkowski egy magas szárú, platformos darabot választott a vörös midiszoknyájához és haspólójához. A szupermodell outfitje tökéletes inspiráció az átmeneti időjáráshoz. 

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Model Gigi Hadid is seen on September 30, 2022 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
Gigi Hadid bokamamusza
Forrás:  Getty Image

Gigi Hadid egy bokamamuszt választott, platformstílusban. A szupermodell összeállítása csak alapdarabokból áll, de a szabások és textúrák keverése izgalmat visz a hétköznapi elemekbe. 

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez többfél outfithez is mamuszt húz
Forrás:  Getty Image

Jennifer Lopez énekesnőt a napokban kétszer is látták ugyanazt az extrán platformos mamuszt viselni. Jennifer az egyik alkalommal egy sportos melegítőszettel viselte, ami laza eleganciát sugárzott, a másik alkalommal azonban egy elegáns farmerrel és magas nyakú, hosszú ujjú kötött felspvel viselte a mamuszát. 

Bella Hadid mintha az ágyból lépett volna a mamuszába
Forrás:  Getty Image

Bella Hadid szupermodell pizzázós képei pillanatok alatt virálissá váltak a közösségi médiában. Ezek a képek indították be évekkel ezelőtt a platformos mamusz trendjét. A szupermodell fehér frottír zoknival, rövidnadrággal és egy vagány bőrkabáttal viselte a mamuszt.

Palvin Barbi és Lindsay Lohan is tündököltek a US Openen: így vonultak a sztárok a tenisztornán

Ilyen volt a 2025 US Open divat szempontból!

A nagymamadzsekik visszatértek: így viseld idén ősszel a patchwork kabátot - GALÉRIA

Megérkezett az ősz retró divatja! A mamának megint igaza lett, hiszen a patchwork kabát, vagyis a nagyon mintás dzsekik visszatértek a divatba, és egyszerűen imádni valóak.

Vitorlát kiengedni, mert az őszi divat kedvence a szexi kalóz lesz

Közeleg az új évszak, és vele együtt jönnek a friss trendek. Az őszi divat egyik meghatározó irányzata a szexi kalóz stílus lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu