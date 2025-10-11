Megérkezett a mamuszszezon – Viseld úgy mint a sztárok!

A 2000-es években futott fel előszőr a mamusz imádata. És az imádatot szó szerint kell érteni, hiszen Britney Spears, Jessica Alba, Paris Hilton, Lindsay Lohan és még sokan mások, állandóan ezt viselték. A mamusz egy hihetetlenül egyszerű, már-már pizsamához illő kelléknek tűnő darab, ami az elmúlt években ismét hipertrendi lett. Nézd meg, hogyan viselik ma a világsztárok!
A kívül hasított bőr, belül pedig báránybundás mamusz a sztárok egyik kedvenc hétköznapi darabja. Két forgatás között vagy egy utcai sétán mindig ezt a csizmát láthatjuk a hírességeken, és ez a hétköznapi divatot is megfertőzte. Az elmúlt két évben az ősz egyik favoritja a platformos mamusz lett, amely nem csak kényelmes, de stílusos is.
Nézd meg, hogyan viselik a mamuszt a kedvenc sztárjaid!
Dua Lipa egy hímzett patchwork bokamamuszt választott, ami tökéletes hangsúlyozza alternatív stílusát. Az énekesnőt többször lehetett már látni ebben a darabban, ami nem csoda, mert irtó kényelmesnek látszik.
Emily Ratajkowski egy magas szárú, platformos darabot választott a vörös midiszoknyájához és haspólójához. A szupermodell outfitje tökéletes inspiráció az átmeneti időjáráshoz.
Gigi Hadid egy bokamamuszt választott, platformstílusban. A szupermodell összeállítása csak alapdarabokból áll, de a szabások és textúrák keverése izgalmat visz a hétköznapi elemekbe.
Jennifer Lopez énekesnőt a napokban kétszer is látták ugyanazt az extrán platformos mamuszt viselni. Jennifer az egyik alkalommal egy sportos melegítőszettel viselte, ami laza eleganciát sugárzott, a másik alkalommal azonban egy elegáns farmerrel és magas nyakú, hosszú ujjú kötött felspvel viselte a mamuszát.
Bella Hadid szupermodell pizzázós képei pillanatok alatt virálissá váltak a közösségi médiában. Ezek a képek indították be évekkel ezelőtt a platformos mamusz trendjét. A szupermodell fehér frottír zoknival, rövidnadrággal és egy vagány bőrkabáttal viselte a mamuszt.
