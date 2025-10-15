Britney Spears 2000-es években viselt feliratos felsői berobbantak az idei őszi divatba— GALÉRIA

A millenial generáció egyik legnagyobb kedvence Britney Spears volt. Az énekesnő nemcsak kultikus számaival, de megjelenéseivel is megváltoztatta ezt a nemzedéket. A poszterek, magazinok, CD lemezek, az alacsony derekú farmerek és a grafikus mintás felsők határozták meg a korszakot. Minden televízió előtt ülő lány Britney-t utánozta, és ez most megismétlődik. Az őszi divat egyik kedvence a feliratos póló lett. Nézd meg, hogyan viselte a pop hercegnője a 2000-es években!

Britney Spears védjegye az idei őszi divatban is hódít

A 2000-es évek divatjának arca: Britney Spears

A pop hercegnője gyakran viselt humoros, szarkasztikus vagy éppen pikáns szövegekkel ellátott trikókat, felsőket és pólókat. 2025 őszi divatjában már több 2000-es évekbeli retró ruhadarabot láthattunk, de ez a specifikus trend egykor Britney védjegye volt. A Y2K stílus, azaz a 2000-es évek divatja egyre népszerűbb a Z-generációsok között.

Britney idézetes felsői egyfajta lázadás volt a gyámsága ellen, amiről akkoriban még senki sem tudott. A paprazzofotókon sokan elsőre észre sem vették a kijelentéseket, hiszen ezek a ruhadarabok egyszerű, basic pólóknak tűntek, de Britney-nek a szabadságot és a véleménye kinyilvánítását jelentette. Ezzel a motiváló, magabiztos tudattal 2025 őszi divatja is átvette a feliratos felsőket.