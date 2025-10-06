Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hiányzott, mint halnak a bicikli: visszatér a divatba az okkal elfeledett övtáska

Getty Images Europe - Edward Berthelot
trend övtáska divat ősz
Nagy Kata
2025.10.06.
Néha egy hideg, őszi estén, amikor a vihar csapkodja a faágakat az ablakhoz és ijesztően fütyül a szél, még fel-felbukkannak rémálmainkban tinikorunk övtáskái, amik az ízléstelenség megdönthetetlen bizonyítékaként lógtak a derekunkon. Most pedig itt vagyunk 2025-ben, és szembe kell néznünk a ténnyel, hogy az övtáska bizony visszatért és nincs menekvés előle.

Amikor már épp kezdtük volna elfelejteni az övtáska által okozott traumákat, visszatér és ijesztőbb, mint valaha!

Fiatal nő és egy övtáska
Divatrajongók, meneküljetek: visszatér az övtáska! 
Forrás: Getty Images Europe

Így próbálják velünk elhitetni a divatházak, hogy az övtáska még mindig menő 

Néha vissza kell fognunk magunkat, hogy ne üljünk fel minden aktuális trendnek, hiszen a divatguruk és influencerek még a legnevetségesebbnek tűnő darabokat is olyan ízlésesen tálalják, hogy annak egyszerűen nem lehet ellenállni. 

Na, hát ez a veszély nem fenyeget az övtáskák esetében. Bármennyire is próbálják lenyomni a torkunkon a street style ikonok, mi ellenállunk.

 Értjük, hogy kényelmes, szabadon hagyja a vállainkat, de mégis milyen áron?! 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 04: A guest wears white wide long shorts, white socks, brown loafers, burgundy belt bag, brown fur jacket with white dots outside Bonnetje show during Copenhagen Fashion Week day one on August 04, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Főképp sportos szettekkel próbálják eladni nekünk – sikertelenül. 
Forrás: Getty Images Europe

Bár az idei darabok egy fokkal kifinomultabbak, mint a mi rommá hordott kockás, cipzáras hasitasijaink, de a 2025-ös őszi trendek között még mindig nem látjuk a helyüket. Az újragondolt övtáska ugyanis hiába készül bőrből, hiába szélesebb az övrésze és hiába párosítják elképesztően trendi outfitekkel, minket nem győzött meg. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 07: A guest wears long straight blonde hair parted in the center, round brown sunglasses, and small gold hoop earrings. A burgundy knit polo shirt with a pointed collar, short sleeves, a four-button placket, and a small chest logo patch is styled with a white belt bag in black polka dots with a zip closure at the waist. A black wrap-style midi skirt with a sheer lace hem is layered over wide-leg black trousers. Brown leather flats are worn, with a black smartwatch on the left wrist and a silver-tone ring, posing, outside Nicklas Skovgaard, during Copenhagen Fashion Week, on August 07, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Pöttyösen sem szebb sajnos. 
Forrás:  Getty Images

Ennek az lehet az oka, hogy már látjuk lelki szemeink előtt a gimnazista lányokat, akik ugyanúgy a hátsójukon cipelik az agyontömött darabokat, mint mi 20 évvel ezelőtt.

 Bármennyire is szeretnénk (nem nagyon), semmit sem ad hozzá egy-egy átgondolt szetthez, inkább csak ront az összképen és kicsit nevetségessé is teszi. 

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 06: A guest wears sunglasses with tinted lenses and a sleeveless, high-neck top featuring a brown and white polka dot pattern. Hair is styled straight and loose. Large hoop earrings and a gold sun pendant necklace are visible. A dark brown, layered suede skirt is paired with a wide black belt. Accessories include a brown structured handbag and a smartphone held in hand. Black ankle boots complete the ensemble, outside The Garment, during Copenhagen Fashion Week, on August 06, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A variációk száma (sajnos) végtelen. 
Forrás: Getty Images Europe

Persze a változtatás jogát fenntartjuk, ezért ha télen egy mutatós hasitasiban látsz bennünket, kérünk, hogy ne nevess nagyon!

