Hiányzott, mint halnak a bicikli: visszatér a divatba az okkal elfeledett övtáska

Amikor már épp kezdtük volna elfelejteni az övtáska által okozott traumákat, visszatér és ijesztőbb, mint valaha!
Néha vissza kell fognunk magunkat, hogy ne üljünk fel minden aktuális trendnek, hiszen a divatguruk és influencerek még a legnevetségesebbnek tűnő darabokat is olyan ízlésesen tálalják, hogy annak egyszerűen nem lehet ellenállni.
Na, hát ez a veszély nem fenyeget az övtáskák esetében. Bármennyire is próbálják lenyomni a torkunkon a street style ikonok, mi ellenállunk.
Értjük, hogy kényelmes, szabadon hagyja a vállainkat, de mégis milyen áron?!
Bár az idei darabok egy fokkal kifinomultabbak, mint a mi rommá hordott kockás, cipzáras hasitasijaink, de a 2025-ös őszi trendek között még mindig nem látjuk a helyüket. Az újragondolt övtáska ugyanis hiába készül bőrből, hiába szélesebb az övrésze és hiába párosítják elképesztően trendi outfitekkel, minket nem győzött meg.
Ennek az lehet az oka, hogy már látjuk lelki szemeink előtt a gimnazista lányokat, akik ugyanúgy a hátsójukon cipelik az agyontömött darabokat, mint mi 20 évvel ezelőtt.
Bármennyire is szeretnénk (nem nagyon), semmit sem ad hozzá egy-egy átgondolt szetthez, inkább csak ront az összképen és kicsit nevetségessé is teszi.
Persze a változtatás jogát fenntartjuk, ezért ha télen egy mutatós hasitasiban látsz bennünket, kérünk, hogy ne nevess nagyon!
