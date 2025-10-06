Hiányzott, mint halnak a bicikli: visszatér a divatba az okkal elfeledett övtáska

Amikor már épp kezdtük volna elfelejteni az övtáska által okozott traumákat, visszatér és ijesztőbb, mint valaha!

Divatrajongók, meneküljetek: visszatér az övtáska!

Forrás: Getty Images Europe

Így próbálják velünk elhitetni a divatházak, hogy az övtáska még mindig menő

Néha vissza kell fognunk magunkat, hogy ne üljünk fel minden aktuális trendnek, hiszen a divatguruk és influencerek még a legnevetségesebbnek tűnő darabokat is olyan ízlésesen tálalják, hogy annak egyszerűen nem lehet ellenállni.

Na, hát ez a veszély nem fenyeget az övtáskák esetében. Bármennyire is próbálják lenyomni a torkunkon a street style ikonok, mi ellenállunk.

Értjük, hogy kényelmes, szabadon hagyja a vállainkat, de mégis milyen áron?!

Főképp sportos szettekkel próbálják eladni nekünk – sikertelenül.

Forrás: Getty Images Europe

Bár az idei darabok egy fokkal kifinomultabbak, mint a mi rommá hordott kockás, cipzáras hasitasijaink, de a 2025-ös őszi trendek között még mindig nem látjuk a helyüket. Az újragondolt övtáska ugyanis hiába készül bőrből, hiába szélesebb az övrésze és hiába párosítják elképesztően trendi outfitekkel, minket nem győzött meg.

Pöttyösen sem szebb sajnos.

Forrás: Getty Images

Ennek az lehet az oka, hogy már látjuk lelki szemeink előtt a gimnazista lányokat, akik ugyanúgy a hátsójukon cipelik az agyontömött darabokat, mint mi 20 évvel ezelőtt.

Bármennyire is szeretnénk (nem nagyon), semmit sem ad hozzá egy-egy átgondolt szetthez, inkább csak ront az összképen és kicsit nevetségessé is teszi.

A variációk száma (sajnos) végtelen.

Forrás: Getty Images Europe

Persze a változtatás jogát fenntartjuk, ezért ha télen egy mutatós hasitasiban látsz bennünket, kérünk, hogy ne nevess nagyon!