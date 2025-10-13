Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ezeket a színeket csak nyáron hordod? Hatalmas hiba – Ez a 4 árnyalat éveket fiatalít rajtad

2025.10.13.
A nők nagy része esküszik a jól bevált receptre: nyáron és tavasszal az élénk színeket részesítik előnyben, míg ősszel és télen inkább a sötétebb árnyalatokat. Idén azonban nemcsak a meleg évszakokban érdemes színesen öltözni, hanem télen is. Ez a trend rengeteget fiatalíthat rajtad!

A ruháid árnyalatai igenis hatással vannak rá, hogyan látnak mások. Néhány jól megválasztott szín igazi csodát tesz a megjelenéseddel, míg mások sokat ronthatnak az összképen. A nők nagy része általában követi azt az íratlan szabályt, hogy nyáron és tavasszal az élénk színeket részesítik előnyben, míg ősszel és télen inkább a sötétebb árnyalatokat. De vajon ez a helyes hozzáállás? Alább összeszedtünk négy olyan élénk színt, amelyet nyugodtan felvehetsz a hidegebb idő beköszöntével is, sőt ez a 4 szín fiatalít is rajtad!

A magenta is olyan szín, amely segíthet megfiatalítani a viselőjét. 
Így fiatalítanak az élénk színek

Türkiz: 

A türkiz szinte minden bőrtónushoz jól áll, mi több fiatalító hatása is van. Mivel többféle árnyalata van, ezért fontos, hogy a hozzád leginkább passzolót válaszd. A tökéletes türkiz árnyalat kiválasztása a következőképpen zajlik: vizsgáld meg a kezeden lévő ereket. Amennyiben világos bőrű vagy, és inább kékes vagy zöldes színűek az ereid, akkor válaszd ehhez illően a türkiz megfelelő árnyalatát. Ha közepes vagy kreol a bőröd, akkor válaszd azt a tónust, ami egyforma arányban kékes és zöldes egyaránt.

A rózsaszín árnyalatai: 

A fukszia és a magenta különböző árnyalatai között számos olyan található, amely fiatalos külsőt kölcsönöz viselőjének. Az ilyen árnyalatok kamaszkori ragyogást és friss, üde benyomást keltenek. Bár a legtöbben a nyári kollekciójukban hordják a rózsaszín mindenféle árnyalatait, azonban a hidegebb idő beköszöntével is nyugodtan viselheted ezeket a ruhadarabokat, ha szeretnéd egy kicsit megfiatalítani a megjelenésed.

Kék: 

Bizonyára sokszor hallottad már, hogy a fekete sosem megy ki a divatból. Nos, ez az állítás a kék színre éppúgy igaz! Annyi a különbség, hogy a fekete szín az érett bőr világosabb árnyalataival túlságosan nagy kontrasztot mutat. Ezzel akaratlanul is kihangsúlyozza a ráncokat, szarkalábakat vagy a szem alatti karikákat. Amikor azon gondolkodsz reggel, hogy fekete szettet válassz-e, akkor forduljon meg a fejedben, hogy inkább kékre váltasz. Meg fogsz lepődni, hogy mennyivel fiatalosabbak leszel, ha a fekete helyett sötétkék ruhába bújsz – és még az elegenciád is megmarad!

Kékes-lilás színek: 

A kék és a lila szín közötti árnyalatok szintén remek választás lehet, ha fiatalos megjelenést szeretnél magadnak. Ezekben a színekben az a jó, hogy szinte mindegy milyen tónusú a bőröd, mindenképp jól fog állni. Az alkalmak tekintetében is végtelen a lehetőségek száma: akár hétköznapi viseletként, de elegáns alkalmakra is tökéletes!

