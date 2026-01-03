Könyörögnek a lakberendezők: ezeket a lakberendezési trendeket ne vigyük tovább 2026-ba

Az elmúlt évben számos izgalmas, meghökkentő lakberendezési trend látott napvilágot, így egy szakember sem unatkozott. Ugyanakkor be kell látni, hogy bizonyos divatos megoldások nem öregedtek szépen, így a lakberendezők térden állva esdekelnek, hogy azokat ne vigyük magunkal 2026-ba. Vajon melyik lakberendezési trendet nem érdemes továbbvinni az új évbe?

Lakberendezési trendek 2025 – Miért felejtsük el? Az új évben a kreatívabb, izgalmas terek, textúrák rétegezése lesz trendi.

Arra kérnek mindenkit a szakemberek, hogy műnövényeket, szürke falakat és ragtapasz-esztétikát hagyják 2025-ben.

5 lakberendezési trend, ami jobb, ha 2025-ben marad

Ami elsőre letisztultnak és forradalminak tűnik, az gyorsan elavulttá válhat. Nincs ez másképp a lakberendezési trendek esetében sem, hisz a jó belsőépítészet titka az időtlenségben rejlik.

1. Farmházdesign és cottage core

Még a 2010-es évek elején futott fel a vidéki életérzés lakberendezésbe oltott megtestesülése a rusztikus farmházdesign, valamint későbbi leágazása, a valamivel romantikusabb cottage core. Ezek a lakberendezési trendek visszafogott színekkel, nyers fafelületekkel, hajópadlóval, gerendákkal, illetve gagyi vintage dekorációs elemekkel reptetett vissza az idealizált múltba. Ez a hóbort azonban mára igencsak kifulladt, az új évtől gazdagabb tónusok, lágyabb kontrasztok fogják uralni otthonainkat.

2. Művirágok

Ugyan egy művirágnak megvan az az előnye, hogy nem kell gondozni, sohasem hervad el, legfeljebb a port kell róla időnként letörölni. Csakhogy többségük rettenet bazári, egy rosszul megválasztott szobanövény képes teljesen hazavágni még a legszebben berendezett otthon esztétikáját is, főleg a nagyobb darabok. 2026-ban ideje valódi növényekre cserélni a művi porfogókat.

3. Viszlát milleniál szürke!

Az elmúlt évek minimalista lakberendezését a milleniál szürke uralta, mellyel pont jellegtelensége a probléma. A lakberendezők előrejelzése szerint a egysíkú szürkeség helyett meleg tónusú faanyagok, lágy, rétegzett színek és izgalmas textúrák uralják majd az otthonokat, elengedve a szürke kisegér életérzést.