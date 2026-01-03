Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
2026

Könyörögnek a lakberendezők: ezeket a lakberendezési trendeket ne vigyük tovább 2026-ba

Getty Images - xavierarnau
2026 lakberendezési trend lakberendezés
Bába Dorottya
2026.01.03.
Nem mondhatni, hogy 2025 eseménytelen éve volt a lakberendezőknek. Azonban arra kérnek mindenkit, hogy bizonyos lakberendezési trendeket hagyjunk az óévben.

Az elmúlt évben számos izgalmas, meghökkentő lakberendezési trend látott napvilágot, így egy szakember sem unatkozott. Ugyanakkor be kell látni, hogy bizonyos divatos megoldások nem öregedtek szépen, így a lakberendezők térden állva esdekelnek, hogy azokat ne vigyük magunkal 2026-ba. Vajon melyik lakberendezési trendet nem érdemes továbbvinni az új évbe?

Lakberendezési trendek 2025-ben
Bizonyos lakberendezési trendek jobb, ha 2025-ben maradnak.
Forrás:  Getty Images

Lakberendezési trendek 2025 – Miért felejtsük el?

  • Az új évben a kreatívabb, izgalmas terek, textúrák rétegezése lesz trendi.
  • Arra kérnek mindenkit a szakemberek, hogy műnövényeket, szürke falakat és ragtapasz-esztétikát hagyják 2025-ben.

5 lakberendezési trend, ami jobb, ha 2025-ben marad

Ami elsőre letisztultnak és forradalminak tűnik, az gyorsan elavulttá válhat. Nincs ez másképp a lakberendezési trendek esetében sem, hisz a jó belsőépítészet titka az időtlenségben rejlik.

1. Farmházdesign és cottage core

Még a 2010-es évek elején futott fel a vidéki életérzés lakberendezésbe oltott megtestesülése a rusztikus farmházdesign, valamint későbbi leágazása, a valamivel romantikusabb cottage core. Ezek a lakberendezési trendek visszafogott színekkel, nyers fafelületekkel, hajópadlóval, gerendákkal, illetve gagyi vintage dekorációs elemekkel reptetett vissza az idealizált múltba. Ez a hóbort azonban mára igencsak kifulladt, az új évtől gazdagabb tónusok, lágyabb kontrasztok fogják uralni otthonainkat.

Lakberendezés 2025: farmház-esztétika
A Farm, ahol élünk életérzést hagyjuk a képernyőn és 2025-ben.
Forrás:  Getty Images

2. Művirágok

Ugyan egy művirágnak megvan az az előnye, hogy nem kell gondozni, sohasem hervad el, legfeljebb a port kell róla időnként letörölni. Csakhogy többségük rettenet bazári, egy rosszul megválasztott szobanövény képes teljesen hazavágni még a legszebben berendezett otthon esztétikáját is, főleg a nagyobb darabok. 2026-ban ideje valódi növényekre cserélni a művi porfogókat.

Lakberendezés 2025: művirág
A legtöbb művirágról is ordít, hogy nem természetes.
Forrás:  Getty Images

3. Viszlát milleniál szürke!

Az elmúlt évek minimalista lakberendezését a milleniál szürke uralta, mellyel pont jellegtelensége a  probléma. A lakberendezők előrejelzése szerint a egysíkú szürkeség helyett meleg tónusú faanyagok, lágy, rétegzett színek és izgalmas textúrák uralják majd az otthonokat, elengedve a szürke kisegér életérzést.

Lakberendezés 2025: millenial gray
A szürke lakberendezés stílusos, de unalmas.
Forrás:  Getty Images

4. Krémszínű buklészövet

A bolyhos, izgalmas felületet létrehozó buklészövet az elmúlt években a lakberendezők kedvence volt, főleg krémfehér változatai mely visszafogottan csempészett izgalmat a terekbe. (Még Meghan Markle is meg lett dicsérve miatta!) Azonban minden jónak vége szakad egyszer, így 2026-ban, a moher, gobelin, nubby-gyapjú kerül a figyelem középpontjába. Aki viszont továbbra is ragaszkodik a bukléhoz, a lakberendezők élénkebb színek kipróbálását javasolják.

Lakberendezés 2025: buklészövet
Felejtsük végre el a buklét!
Forrás: Shutterstock

5. Dekorfalak minden mennyiségben

Némileg a skandináv lakberendezés által diktált esztétika elleni lázadásként fogható fel az elmúlt évek dekorfal trendje. Ezzel az a legnagyobb baj, hogy a legritkább esetben volt ízléses a végeredményt, olyan hatást keltve, mintha a szobafestő a munka közepén megunta volna a banánt és világgá ment volna. Ideje teljes szobafalakat mintákba borítani!

Lakberendezés 2025: dekorfal
A dekorfalak ritkán ízlésesek.
Forrás:  Getty Images

Mit hoz 2026 a lakberendezésbe?

Váratóan játékosság, méltóságteljes kreativitás fogja jellemezni a 2026-os lakberendezési trendeket: bátrabb színek, változatos textúrák, különleges fafelületek uralja otthonainkat. Az elavult minimalizmust pedig hagyjuk az óévben.

Ismerd meg 2025 legmegosztóbb lakásdekor trendjeit:

Azt akarod, hogy raktárra hasonlítson a nappalid? Akkor kövesd a legújabb lakberendezési trendet

Azt hittük 2025 már nem tud újat hozni, erre jöttek a lakberendezők és ránk cáfoltak. Egy friss lakberendezési trend ugyanis egymásra rétegezett szőnyeggel dobja fel a nappalikat – Megnéztük működhet-e.

Csempét az ágy mögé? 2025 legmerészebb hálószobatrendje

Idén a csempéből készült ágytámla a legújabb trend – és igen, jól látod, már nemcsak a fürdőben vagy a konyhában bukkan fel, hanem a hálószobában is, ahol a pihenésé a főszerep.

Ettől az 5 tiktokos trendtől falra másznak a lakberendezők

A közösségi média otthonaink enteriőrjére is hatással van. Lakberendezési trendek jönnek és mennek, ám egyes belsőépítészeti hóbortoktól a lakberendezők legszívesebben sírva fakadnának.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu