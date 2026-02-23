Vilmos herceg megható beszédet mondott a BAFTA-gálán – „Most nem vagyok nyugodt”

Vilmos herceg a BAFTA Fellowship Award átadása miatt lépett a Royal Festival Hall színpadára. A rangos elismerést a filmiparban nyújtott kiemelkedő életműért ítélik oda, az idei díjazott pedig Dame Donna Langley, az NBC Universal Entertainment elnöke volt. A producer közvetlenül Katalin hercegné mellett foglalt helyet a nézőtéren.

Vilmos herceg átadja a Fellowship Award díjat a BAFTA 2026-os gáláján a Royal Festival Hallban 2026. február 22-én Londonban.

Vilmos herceg beszéde a BAFTA-gálán: megható szavakkal mélta Dame Donna Langleyt

Vilmos herceg a beszédében úgy fogalmazott: a BAFTA Fellowship olyan kitüntetés, amelyet kivételes munkáért adományoznak, és az idei díjazott valóban kivételes személyiség. Kiemelte Langley elszántságát és elkötelezettségét, amelyek az egyik legbefolyásosabb szereplővé tették a szórakoztatóiparban. A herceg emlékeztetett arra, hogy Dame Donna volt az első brit nő, aki egy nagy hollywoodi stúdió élére került, jelenleg pedig az NBC Universal Entertainment vezetője. Újító szemléletű vezetőként és a kreatív partnerségek elkötelezett híveként olyan filmek megszületésében játszott szerepet, amelyek meghatározták a 21. század mozikultúráját. A herceg döntő fontosságúnak nevezte munkáját, és a brit tehetségek külföldi nagyköveteként beszélt róla, aki biztosította, hogy a brit alkotók és előadók láthatók és elismertek legyenek a világ színpadán. Hozzátette: a kreatív iparágak az Egyesült Királyság egyik legnagyobb erősségét jelentik, és BAFTA-elnökként továbbra is támogatni fogja azokat a tehetségeket, akik globális szinten öregbítik az ország hírnevét. Dame Donna kollégái egy videóüzenetben is méltatták a producert, mielőtt ő maga is a színpadra lépett, hogy átvegye a díjat és beszédet mondjon.

Vilmos herceg beismerte: egyáltalán nem nyugodt mostanában

Az este azonban nemcsak az ünneplésről szólt. Vilmos herceg korábban arról beszélt, hogy a BAFTA legjobb brit film díjára jelölt Hamnet című alkotást még nem látta. A Southbank Centre vezérigazgatójával, Elaine Bedell-lel és a BT Group vezetőjével, Allison Kirkbyvel folytatott beszélgetés során így fogalmazott: a filmhez „elég nyugodt állapotban kell lennem, és jelenleg nem vagyok az”, ezért inkább későbbre halasztja a megtekintését.

A Hamnet Maggie O’Farrell díjnyertes regényének filmváltozata, amely William Shakespeare családi életét és fiának halálát dolgozza fel. A produkció elnyerte a legjobb brit film díját, Jessie Buckley pedig a legjobb színésznőnek járó BAFTA-t kapta Shakespeare feleségének megformálásáért.

Vilmos herceg és Katalin hercegné András herceg letartóztatása óta most jelent meg először nyilvánosan együtt. Andrew Mountbatten-Windsort közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt vették őrizetbe, és ez érezhetően rányomta bélyegét a hangulatra. A beszámolók szerint Vilmos a gálán nyugodtnak és higgadtnak tűnt, ugyanakkor nagyon komoly volt, és egy, a monarchia jövőjét firtató provokatív kérdést is figyelmen kívül hagyott.