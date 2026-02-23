Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő

Emma Stone melleit alig takarta valami: merész ruhában hódított a BAFTA-gálán

Horváth Angéla
2026.02.23.
Emma Stone túl szexi ruhát választott az idei BAFTA-gálra: az estélyi alig takart valamit a dekoltázsából, és ezzel elintézte, hogy mindenki róla beszéljen. A színésznőt Yorgos Lanthimos Bugonia című filmjében nyújtott alakításáért jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában.

Emma Stone fekete, nyakpántos estélyiben érkezett, amelynek drámai hatását egy hatalmas, szinte köldökig érő kivágás adta. A földig érő ruha hátul hosszú uszályban végződött.

Mindenki Emma Stone brutálisan kivágott ruhájáról beszélt a BAFTA-gálán
Forrás: Getty Images Europe
  • Emma Stone merész, nyakpántos ruhát viselt a BAFTA 2026-os gáláján, amely szinte teljesen szabadon hagyta mellkasát.
  • A fekete ruhát egy hatalmas, köldökig érő kivágás tette látványossá.
  • A színésznőt Yorgos Lanthimos Bugonia című filmjében nyújtott alakításáért jelölték a legjobb női főszereplő díjára.

Emma Stone frizuráját romantikus, lágy kontyba tűzte, sminkje visszafogott, mégis karakteres volt: fekete szemceruzával emelte ki tekintetét, arcszíne üde és természetes volt. A színésznő megjelenését gyémánt karkötő és fülbevaló tette teljessé.

Emma Stone kopaszon a Bugoniában: szerepe kedvéért leborotválta a haját

Emma Stone a Bugonia kedvéért teljesen leborotválta a haját. A filmben egy nagyhatalmú vezérigazgatót alakít, akit két férfi elrabol, majd leborotválja a haját, mert azt hiszik róla, hogy földönkívüli. A színésznő korábban arról beszélt, hogy egyáltalán nem bánta a radikális átalakulást. Az első zuhany kopasz fejjel fantasztikus élmény volt számára, sőt, sajnálta, hogy nem jelent meg néhány eseményen is így. A tavalyi Golden Globe-gálára már kinött a haja, rövid pixie frizurával mutatkozott, azóta pedig fokozatosan növeszti vissza a haját.

Emma Stone a jövő hónapban esedékes Oscar-gálán is versenyben van a legjobb női főszereplő díjáért. Pályafutása során eddig nyolc BAFTA-jelölést gyűjtött be, ezek közül kétszer díjra is váltotta a nominációt. Oscar-fronton hét jelölésből két alkalommal nyert.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
