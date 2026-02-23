Emma Stone melleit alig takarta valami: merész ruhában hódított a BAFTA-gálán

Emma Stone fekete, nyakpántos estélyiben érkezett, amelynek drámai hatását egy hatalmas, szinte köldökig érő kivágás adta. A földig érő ruha hátul hosszú uszályban végződött.

Mindenki Emma Stone brutálisan kivágott ruhájáról beszélt a BAFTA-gálán

Forrás: Getty Images Europe

Emma Stone merész, nyakpántos ruhát viselt a BAFTA 2026-os gáláján, amely szinte teljesen szabadon hagyta mellkasát.

A fekete ruhát egy hatalmas, köldökig érő kivágás tette látványossá.

A színésznőt Yorgos Lanthimos Bugonia című filmjében nyújtott alakításáért jelölték a legjobb női főszereplő díjára.

Emma Stone frizuráját romantikus, lágy kontyba tűzte, sminkje visszafogott, mégis karakteres volt: fekete szemceruzával emelte ki tekintetét, arcszíne üde és természetes volt. A színésznő megjelenését gyémánt karkötő és fülbevaló tette teljessé.

Emma Stone kopaszon a Bugoniában: szerepe kedvéért leborotválta a haját

Emma Stone a Bugonia kedvéért teljesen leborotválta a haját. A filmben egy nagyhatalmú vezérigazgatót alakít, akit két férfi elrabol, majd leborotválja a haját, mert azt hiszik róla, hogy földönkívüli. A színésznő korábban arról beszélt, hogy egyáltalán nem bánta a radikális átalakulást. Az első zuhany kopasz fejjel fantasztikus élmény volt számára, sőt, sajnálta, hogy nem jelent meg néhány eseményen is így. A tavalyi Golden Globe-gálára már kinött a haja, rövid pixie frizurával mutatkozott, azóta pedig fokozatosan növeszti vissza a haját.

Emma Stone a jövő hónapban esedékes Oscar-gálán is versenyben van a legjobb női főszereplő díjáért. Pályafutása során eddig nyolc BAFTA-jelölést gyűjtött be, ezek közül kétszer díjra is váltotta a nominációt. Oscar-fronton hét jelölésből két alkalommal nyert.

