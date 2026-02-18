Dagad a Topmodell leszek-botrány: Tyra Banks vallott, és kiderültek az America’s Next Top Model sötét titkai

Az ezredforduló egyik legikonikusabb realityje, az America’s Next Top Model (ANTM) egy egész generációval hitette el, hogy a modellkedés a csillogásról, a Vogue-címlapokról és a „smize”-ról szól. A műsor atyja és arca, Tyra Banks évekig volt a divatipar nagyasszonya a tévéképernyőn. Most azonban az egykori versenyzők beszámolói alapján egészen más kép rajzolódik ki – egy olyan világ, ahol az éhség, az alvásmegvonás és a lelki hadviselés legalább olyan fontos „eszköz” volt, mint a magas sarkú. Kijött a Netflixre a Topmodell leszek! vitatott hagyatéka.
A Topmodell leszek! vitatott hagyatéka – Amikor a valóság fájdalmasabb, mint a kifutó
- Az America’s Next Top Model vitatott öröksége és a versenyzők súlyos állításai..
- Tyra Banks reakciója és a Netflix új dokumentumsorozata.
- Botrányos makeoverek, pszichológiai nyomás és a divatipar kegyetlen oldala.
A 2003 és 2018 között futó műsor a pandémia alatt újra szuper népszerű lett. A nosztalgia viszont gyorsan átcsapott felháborodásba. A Z generáció már egészen más szemmel nézte azokat a jeleneteket, amelyek korábban „kemény, de szükséges” szakmai leckének tűntek.
„Folyton éhesek voltunk” – Amikor a dráma fontosabb volt az embernél
Az első évad győztese, Adrianne Curry szerint a forgatások alatt a modelleket minden reggel megmérték, és gyakran órákig nem kaptak ételt. A catering „mindig úton volt”, az eliminációk hajnalig tartottak, majd pár órával később már személyi edző ébresztette őket. A cél? Fokozni a feszültséget. Mert a kimerült, éhes ember érzelmileg kiszolgáltatottabb – és a kamera ezt imádja.
Hasonló élményekről számolt be Marvin Cortes is, aki szerint az ételt gyakran csak közvetlenül a fotózás előtt kapták meg – amikor a modellek többsége inkább már nem evett, nehogy „puffadtnak” tűnjön a képeken. A napi 60 dolláros (kb 19000 forint) keretből, amit kaptak, ráadásul sokan inkább félretettek, hiszen a szereplésért valódi fizetést nem kaptak, miközben otthon számlák várták őket.
Egy makeover, ami nem csak a hajadat rontja el
Az ANTM egyik legismertebb eleme a drasztikus átalakítás volt. A „sírás a fodrászszékben” epizódok mára mémmé váltak, de a valóság ennél sokszor fájdalmasabb volt. Curry például 15cm hosszú haját vesztette el egy „razored bob” kedvéért, majd póthajat kapott – ami nyílt sebeket okozott a fejbőrén. A 15. évadban például Dani Evans foghézagát tüntették el, míg Joanie Dodds több fogát is elveszítette egy „tökéletes mosoly” érdekében.
A kérdés az: hol húzódik meg a határ a szakmai tanács és testi beavatkozás között?
A szépségipar kegyetlensége nem újdonság
Elég csak felidézni azt, amikor Tyra Banks a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján vált ikonná. A csillogás mögött azonban mindig ott volt a tökéletesség kényszere. A visszatérése után Tyra a vitatott étkezési szokásairól is beszámolt, ami tovább árnyalja a képet a „body positivity” élharcosáról.
Pszichológiai hadviselés vagy kemény iskola?
Cortes szerint a produkció tudatosan használta fel a versenyzők félelmeit. Kérdőívekben vallatták őket legmélyebb szorongásaikról, majd ezekből „inspiráló” kihívások születtek: pókfóbiás modell pókok között, klausztrofóbiás víz alatt. A dráma garantált volt, így a nézettség is.
Eközben a mentorok – köztük Nigel Barker és Jay Manuel – a dokumentumfilben szakmai szempontból megvédték a műsort. Szerintük a divat brutális világ, és a show csupán felkészítette a versenyzőket a valóságra. Más kérdés, hogy a valóság mennyire igényel megaláztatást.
Tyra válasza – Valóban őszinte a megbánás?
A háromrészes sorozat, a Reality Check: Inside America’s Next Top Model a Netflixen próbál számot vetni a múlttal. Tyra Banks mindenki megdöbbenésére elismeri benne, hogy: „tudtam, hogy túl messzire mentem”. De sok egykori versenyző szerint ez inkább egy újabb imázsépítés, mint valódi felelősségvállalás.
Nem elhanyagolható az időzítés sem. A műsor újraélesztéséről szóló pletykák és Tyra egyéb üzleti projektjei mellett a dokumentumfilm akár érdeklődés-fokozó kampányként is értelmezhető.
A csillogás ára
Szóval az ANTM öröksége ellentmondásos. Egyesek számára ugyan ugródeszka volt, másoknak viszont életre szóló trauma. A műsor vitathatatlanul formálta a popkultúrát – de közben kérdéseket is hagyott maga után arról, meddig mehet el egy reality a „jó nézettség” érdekében.
