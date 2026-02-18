Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 18., szerda Bernadett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
dokumentumfilm

Dagad a Topmodell leszek-botrány: Tyra Banks vallott, és kiderültek az America’s Next Top Model sötét titkai

dokumentumfilm Tyra Banks modell Netflix
Hajdu Viktória
2026.02.18.
Éhezés, alvásmegvonás és megalázó kihívások. Az America’s Next Top Model újra reflektorfénybe került, de most nem a divat miatt. Íme, a Topmodell leszek vitatott hagyatéka!

Az ezredforduló egyik legikonikusabb realityje, az America’s Next Top Model (ANTM) egy egész generációval hitette el, hogy a modellkedés a csillogásról, a Vogue-címlapokról és a „smize”-ról szól. A műsor atyja és arca, Tyra Banks évekig volt a divatipar nagyasszonya a tévéképernyőn. Most azonban az egykori versenyzők beszámolói alapján egészen más kép rajzolódik ki – egy olyan világ, ahol az éhség, az alvásmegvonás és a lelki hadviselés legalább olyan fontos „eszköz” volt, mint a magas sarkú. Kijött a Netflixre a Topmodell leszek! vitatott hagyatéka.

Megérkezett a Netflixre a Topmodell leszek! vitatott hagyatéka.
Megérkezett a Netflixre a Topmodell leszek! vitatott hagyatéka.
Forrás: profimedia

A Topmodell leszek! vitatott hagyatéka – Amikor a valóság fájdalmasabb, mint a kifutó

  • Az America’s Next Top Model vitatott öröksége és a versenyzők súlyos állításai..
  • Tyra Banks reakciója és a Netflix új dokumentumsorozata.
  • Botrányos makeoverek, pszichológiai nyomás és a divatipar kegyetlen oldala.

A 2003 és 2018 között futó műsor a pandémia alatt újra szuper népszerű lett. A nosztalgia viszont gyorsan átcsapott felháborodásba. A Z generáció már egészen más szemmel nézte azokat a jeleneteket, amelyek korábban „kemény, de szükséges” szakmai leckének tűntek.

„Folyton éhesek voltunk” – Amikor a dráma fontosabb volt az embernél

Az első évad győztese, Adrianne Curry szerint a forgatások alatt a modelleket minden reggel megmérték, és gyakran órákig nem kaptak ételt. A catering „mindig úton volt”, az eliminációk hajnalig tartottak, majd pár órával később már személyi edző ébresztette őket. A cél? Fokozni a feszültséget. Mert a kimerült, éhes ember érzelmileg kiszolgáltatottabb – és a kamera ezt imádja.

NA, Reality Check: Inside America's Next Top Model documentary on Netflix. The series features new interviews with Tyra Banks, Ken Mok, former judges Jay Manuel, J. Alexander (aka Miss J), and Nigel Barker. Former contestants and winners including Whitney Thompson, Giselle Samson, Shannon Stewart, Shandi Sullivan, Dani Evans, and Keenyah Hill. --------- * USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1074674098, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, Model Release: no, Pictured: Reality Check: Inside America's Next Top Model documentary
A dokumentumfilm nem fed fel mindent, sok minden marad az árnyékban. 
Forrás: profimedia

Hasonló élményekről számolt be Marvin Cortes is, aki szerint az ételt gyakran csak közvetlenül a fotózás előtt kapták meg – amikor a modellek többsége inkább már nem evett, nehogy „puffadtnak” tűnjön a képeken. A napi 60 dolláros (kb 19000 forint) keretből, amit kaptak, ráadásul sokan inkább félretettek, hiszen a szereplésért valódi fizetést nem kaptak, miközben otthon számlák várták őket.

Egy makeover, ami nem csak a hajadat rontja el

Az ANTM egyik legismertebb eleme a drasztikus átalakítás volt. A „sírás a fodrászszékben” epizódok mára mémmé váltak, de a valóság ennél sokszor fájdalmasabb volt. Curry például 15cm hosszú haját vesztette el egy „razored bob” kedvéért, majd póthajat kapott – ami nyílt sebeket okozott a fejbőrén. A 15. évadban például Dani Evans foghézagát tüntették el, míg Joanie Dodds több fogát is elveszítette egy „tökéletes mosoly” érdekében.

 A kérdés az: hol húzódik meg a határ a szakmai tanács és testi beavatkozás között?

A szépségipar kegyetlensége nem újdonság

Elég csak felidézni azt, amikor Tyra Banks a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján vált ikonná. A csillogás mögött azonban mindig ott volt a tökéletesség kényszere. A visszatérése után Tyra a vitatott étkezési szokásairól is beszámolt, ami tovább árnyalja a képet a „body positivity” élharcosáról.

Pszichológiai hadviselés vagy kemény iskola?

Cortes szerint a produkció tudatosan használta fel a versenyzők félelmeit. Kérdőívekben vallatták őket legmélyebb szorongásaikról, majd ezekből „inspiráló” kihívások születtek: pókfóbiás modell pókok között, klausztrofóbiás víz alatt. A dráma garantált volt, így a nézettség is.

NA, Reality Check: Inside America's Next Top Model documentary on Netflix. The series features new interviews with Tyra Banks, Ken Mok, former judges Jay Manuel, J. Alexander (aka Miss J), and Nigel Barker. Former contestants and winners including Whitney Thompson, Giselle Samson, Shannon Stewart, Shandi Sullivan, Dani Evans, and Keenyah Hill. --------- * USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 1074674120, License: Rights-managed, Restrictions: RIGHTS: WORLDWIDE EXCEPT IN UNITED STATES, Model Release: no, Pictured: Reality Check: Inside America's Next Top Model documentary
A dokumentumfilm nem fed fel mindent, sok minden marad az árnyékban. 
Forrás: profimedia

Eközben a mentorok – köztük Nigel Barker és Jay Manuel – a dokumentumfilben szakmai szempontból megvédték a műsort. Szerintük a divat brutális világ, és a show csupán felkészítette a versenyzőket a valóságra. Más kérdés, hogy a valóság mennyire igényel megaláztatást. 

Tyra válasza – Valóban őszinte a megbánás? 

A háromrészes sorozat, a Reality Check: Inside America’s Next Top Model a Netflixen próbál számot vetni a múlttal. Tyra Banks mindenki megdöbbenésére elismeri benne, hogy: „tudtam, hogy túl messzire mentem”. De sok egykori versenyző szerint ez inkább egy újabb imázsépítés, mint valódi felelősségvállalás.

Nem elhanyagolható az időzítés sem. A műsor újraélesztéséről szóló pletykák és Tyra egyéb üzleti projektjei mellett a dokumentumfilm akár érdeklődés-fokozó kampányként is értelmezhető.

A csillogás ára

Szóval az ANTM öröksége ellentmondásos. Egyesek számára ugyan ugródeszka volt, másoknak viszont életre szóló trauma. A műsor vitathatatlanul formálta a popkultúrát – de közben kérdéseket is hagyott maga után arról, meddig mehet el egy reality a „jó nézettség” érdekében.

Ezek is érdekelhetnek: 

Hódít a természetesség a kifutón – A legnépszerűbb hajtrendek a Budapest Central European Fashion Weeken

Ezúttal nem a ruhák, hanem az azokat viselő modellek haja kerül fókuszba.

Budapest Central European Fashion Week: Merő Péter Iris kollekciója volt a BCEFW legmeghatóbb pillanata

Gyönyörű színek és meglepő formák. Merő Péter AW2627-es, Iris névre keresztelt kollekciója olyan volt, mint egy mély levegővétel egy túlzsúfolt szobában.

Lágy brutalizmus és érzelmes földszínek – Ilyen volt a Nanushka divatbemutatója a BCEFW-n

Munkaruha, keménység, mégis puha sziluett, és egy furcsa, meghatározó érzés. A BCEFW most nemcsak trendeket mutat, hanem hangulatot is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu