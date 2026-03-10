Kerti trendek 2026-ban: így lesz egy egyszerű udvarból luxus élettér

Amikor kilépünk a szabadba, és mezítláb végigsétálunk a fűben, megérezzük a nap melegét az arcunkon vagy meghalljuk a levelek halk mozgását a szélben, a test és az elme is lelassul. A kert egyszerre ad teret a csendes reggeli kávéknak, a családi beszélgetéseknek és az esti, elnyújtott pillanatoknak a csillagos ég alatt. Ez az a hely, ahol a rohanás helyét átveszi a jelenlét, ahol néhány perc is valódi feltöltődést jelenthet – és ahol az otthon kitágul a szabad ég felé.

A kertben lelassul a test és az elme

GardenExpó 2026: itt ismerheted meg a legújabb trendeket

Ha szeretnénk megismerni a legújabb trendeket és technológiai megoldásokat, március 20-22. között érdemes ellátogatni a GardenExpóra a Budapest Sportarénába, ahol testközelből fedezhetjük fel a modern kertépítés és kültéri élet legizgalmasabb újdonságait. Az idei rendezvényen az okos kerttechnológia, a modern kültéri életterek, komplett kerti konyhák és az otthoni wellness mentális és élettani hatásai kerülnek a középpontba. A látogatók kipróbálhatják a legújabb kerti eszközöket, inspirációt gyűjthetnek kertjük vagy teraszuk megújításához, és szakértőktől kérhetnek tanácsot a tervezéstől a megvalósításig.

Természetközeli design és új kerti trendek

A 2026-os kerttrendek középpontjában a letisztult formák és a természetes hatás áll. A kertek egyre inkább személyes életterekké válnak, ahol a praktikum és az esztétika egyformán fontos. A kiállításon modern pergolák, lamellás árnyékolók és tetőmegoldások mutatják meg, hogyan alakítható a terasz kényelmes, egész évben használható térré. A természetes anyagokból készült bútorok, dekoratív kerti elemek és különleges felületmegoldások segítenek karaktert adni a kültéri környezetnek. Az idei újdonságok között megjelennek az egyedi faragott kőtálak, a karakteres színű kerti csapok és a természetes hatású műpázsitok is, amelyek látványban és tartósságban is új szintet képviselnek.

A technológiai és designmegoldások mellett a növények is kiemelt szerepet kapnak a kiállításon. A látogatók széles növénykínálatból válogathatnak, a balkonra és teraszra szánt dísznövényektől kezdve a különleges mediterrán fajokig. Tavasszal különösen nagy az érdeklődés az olyan karakteres növények iránt, mint az olajfák vagy a pálmák, amelyek azonnal a nyaralás hangulatát teremtik a kertben vagy a teraszon. A helyszínen lehetőség van növények beszerzésére is, így az inspirációt akár azonnali megvalósítás is követheti.