Kerti trendek 2026-ban: így lesz egy egyszerű udvarból luxus élettér

2026.03.10.
A tavasz közeledtével egyre többen gondolkodnak azon, hogyan tehetnék kertjüket vagy teraszukat még kényelmesebbé, hiszen a kertben töltött idő ma már nem pusztán szabadidős tevékenység, hanem tudatos kapcsolódás önmagunkhoz.

Amikor kilépünk a szabadba, és mezítláb végigsétálunk a fűben, megérezzük a nap melegét az arcunkon vagy meghalljuk a levelek halk mozgását a szélben, a test és az elme is lelassul. A kert egyszerre ad teret a csendes reggeli kávéknak, a családi beszélgetéseknek és az esti, elnyújtott pillanatoknak a csillagos ég alatt. Ez az a hely, ahol a rohanás helyét átveszi a jelenlét, ahol néhány perc is valódi feltöltődést jelenthet – és ahol az otthon kitágul a szabad ég felé.

A kertben lelassul a test és az elme
A kertben lelassul a test és az elme

GardenExpó 2026: itt ismerheted meg a legújabb trendeket

Ha szeretnénk megismerni a legújabb trendeket és technológiai megoldásokat, március 20-22. között érdemes ellátogatni a GardenExpóra a Budapest Sportarénába, ahol testközelből fedezhetjük fel a modern kertépítés és kültéri élet legizgalmasabb újdonságait. Az idei rendezvényen az okos kerttechnológia, a modern kültéri életterek, komplett kerti konyhák és az otthoni wellness mentális és élettani hatásai kerülnek a középpontba. A látogatók kipróbálhatják a legújabb kerti eszközöket, inspirációt gyűjthetnek kertjük vagy teraszuk megújításához, és szakértőktől kérhetnek tanácsot a tervezéstől a megvalósításig.

Természetközeli design és új kerti trendek

A 2026-os kerttrendek középpontjában a letisztult formák és a természetes hatás áll. A kertek egyre inkább személyes életterekké válnak, ahol a praktikum és az esztétika egyformán fontos. A kiállításon modern pergolák, lamellás árnyékolók és tetőmegoldások mutatják meg, hogyan alakítható a terasz kényelmes, egész évben használható térré. A természetes anyagokból készült bútorok, dekoratív kerti elemek és különleges felületmegoldások segítenek karaktert adni a kültéri környezetnek. Az idei újdonságok között megjelennek az egyedi faragott kőtálak, a karakteres színű kerti csapok és a természetes hatású műpázsitok is, amelyek látványban és tartósságban is új szintet képviselnek.

A technológiai és designmegoldások mellett a növények is kiemelt szerepet kapnak a kiállításon. A látogatók széles növénykínálatból válogathatnak, a balkonra és teraszra szánt dísznövényektől kezdve a különleges mediterrán fajokig. Tavasszal különösen nagy az érdeklődés az olyan karakteres növények iránt, mint az olajfák vagy a pálmák, amelyek azonnal a nyaralás hangulatát teremtik a kertben vagy a teraszon. A helyszínen lehetőség van növények beszerzésére is, így az inspirációt akár azonnali megvalósítás is követheti.

Automatizált megoldások a mindennapokhoz

Fantasztikus érzés, amikor a kertünkben a fű mindig rendezett, a növények időben kapnak vizet, a világítás este automatikusan bekapcsol és csodás hangulatot teremt. Az intelligens kertápolás az egyik legfontosabb trend 2026-ban. Az új generációs robotfűnyírók már mesterséges intelligenciával segített navigációval dolgoznak, és alkalmazáson keresztül vezérelhetők, így a kert gondozása szinte láthatatlanul történhet a mindennapokban. A kiállításon a látogatók megismerhetik a legújabb robotfűnyírókat, valamint a kompakt öntözési megoldásokat is, amelyek kisebb kertekhez vagy teraszokhoz is ideálisak. Az akkus kerti eszközök fejlődése szintén meghatározó irány: az új rendszerek nagy teljesítményt, hosszú élettartamot és kábelek nélküli szabadságot kínálnak.

Pihenés és feltöltődés otthon dr. Schwab Richárd előadásával

A GardenExpo egyik legnépszerűbb témája idén is az otthoni feltöltődés lesz. A látogatók megismerhetik a legújabb medencéket, medencefedéseket, szaunákat és jacuzzikat, valamint azokat a megoldásokat, amelyekkel a kert valódi pihenőhellyé alakítható. Az új generációs medencék már nemcsak funkcionálisak, hanem a kert látványos elemei is lehetnek, miközben a modern medencefedések csökkentik a párolgást és a hőveszteséget. A wellness iránt érdeklődők finn és kombinált szaunákkal is találkozhatnak, amelyek a hagyományos hőélményt a modern technológiával ötvözik, így ideális megoldást kínálnak az otthoni kikapcsolódáshoz. A kiállítás egyik különleges programja dr. Schwab Richárd interaktív előadása lesz, amely a hidegvizes merülés élettani és mentális hatásait mutatja be. A látogatók megtudhatják, hogyan segíthet a hidegterápia a regenerációban, a stressz csökkentésében és az immunrendszer támogatásában.

Ötletek és szakértői támogatás egy helyen

A GardenExpo egyik legnagyobb előnye, hogy a látogatók személyesen találkozhatnak szakértőkkel, és konkrét kérdéseikre is választ kaphatnak. A színpadon egész nap szakértői előadások segítik az eligazodást a tavaszi kerti teendők között: szó lesz többek között a fák és cserjék szakszerű metszéséről, az otthoni konyhakert kialakításáról, valamint a kert egész éves gondozásáról is. A rendezvény ideje alatt folyamatosan elérhető az ingyenes terasz- és kerttervezési tanácsadás, ahol a látogatók saját kertjük vagy teraszuk kialakításához kérhetnek személyre szabott javaslatokat. A kiállítók segítenek eligazodni a különböző megoldások között, az interaktív bemutatók és tanácsadások pedig segítenek abban, hogy mindenki könnyebben megtalálja az otthonához legjobban illő megoldásokat.

A GardenExpo 2026. március 20-22. között várja a látogatókat a Budapest Sportarénában. További információ, kedvezményes jegyelővétel és regisztráció értékes kerti nyereményekért, többek között egy 4 millió forint értékű pergoláért a www.gardenexpo.hu oldalon!


 

 

