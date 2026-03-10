Steve Carell új sorozata, a Rooster az a vígjáték, amire már régóta vártunk: megható apa-lánya történet sok humorral

Egy válás, egy leégett ház, egy furcsa egyetem és egy apa, aki csak segíteni akar. A Rooster nem egy hivalkodó sitcom, hanem inkább egy finom humorú történet az emberi kapcsolatokról.

A Rooster sorozat hetente 1 új résszel érkezik az HBO Max-ra.

A történet egy különös egyetemi közegben játszódik, ahol a kínos helyzetekből születik a humor.

A Rooster a kedvességre és az emberi kapcsolatokra épít, nem a harsány poénokra.

Van valami különösen szerethető abban, amikor egy vígjáték nem akar mindenáron hangos lenni. Az HBO Max új sorozata, a Rooster pontosan ilyen: finom humorú, emberközeli történet, amelynek középpontjában egy kissé esetlen, de annál szerethetőbb apa áll. A főszerepet Steve Carell játssza, aki ezúttal is tökéletesen hozza a kényelmetlen helyzetek mestereként ismert figurát, akit a The Office-sorozatból – amiről egyébként azt pletykálják, hogy visszatér – már régi barátként üdvözölhetünk.

Nézzük át a karaktereket

Carell karaktere Greg Russo, egy világhírű bestselleríró, aki a „Rooster” nevű hős kalandjairól szóló könyvsorozattal lett ismert. Bár a könyvei könnyed, „strandon olvasós” történetek, Greg a valóságban inkább visszahúzódó, kissé szorongó figura. Amikor is meghívást kap egy felolvasásra a fiktív Ludlow College-ba, nemcsak az irodalom miatt érkezik – hanem a lánya, Katie (Charly Clive) miatt is.

Katie művészettörténetet tanít az egyetemen, és éppen egy elég kellemetlen élethelyzet közepén van: férje, Archie elhagyta egy fiatal idegtudomány-hallgatóért. Greg tehát klasszikus „aggódó apa” üzemmódban érkezik, bár a helyzet hamar még kaotikusabbá válik.

A helyszín, mint életerő

A történet igazi motorja az egyetemi közeg, amely tele van különc karakterekkel és kínos szituációkkal. Az intézmény vezetője például gyorsan rájön, hogy egy híres író jelenléte jól mutatna az egyetem marketinganyagában, ezért Greget művészeti rezidensnek próbálja megnyerni – még akkor is, ha a férfi láthatóan inkább menekülne az egész helyzettől.